Okamura prolomil opoziční blok. Prošel důležitý stavební zákon

Kritizuje, že ostatní partaje politikaří a nezajímají je zájmy českých občanů. „Poslanci ČSSD, KSČM, Pirátů, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 proti tomuto zákonu hlasovali z toho důvodu, aby těsně před volbami nezískalo SPD a hnutí ANO pozitivní body před občany. To je smutné a není to hezké,“ říká Okamura.

Nový stavební zákon, který má nahradit dosavadní zákon z roku 2006, má urychlit stavební řízení, které se dlouhodobě řadilo k těm nejhorším na celé světě. „Je to dobrá zpráva pro české občany, protože se zásadně zrychlí a také zjednoduší proces stavebního povolení,“ zdůraznil značnou eliminaci byrokracie a snadnější pořízení vlastního bydlení.

Hlavní výhodou předkládaného návrhu nového stavebního zákona z hlediska procesních změn je jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení.

Ke zrychlení povolovacích řízení přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. „Stavební úřad pak bude mít na rozhodnutí 30 dnů od podání ‚bezvadné‘ žádosti,“ upřesňuje Okamura s tím, že ve složitějších případech se lhůta může protáhnout maximálně o 60 dnů.

U záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) bude smět stavební úřad rozhodovat maximálně do 120 dnů. Ve výjimečných případech se však může i tato lhůta prodloužit. „Ve zvláště složitých případech bude možné rozhodnutí prodloužit o dalších 30 nebo o 60 dnů," přibližuje Okamura.

K zajištění dodržení zákonné lhůty ze zákona má pomoct i možnost navýšení počtu úředníků podle potřeby.

Hlavním cílem těchto navrhovaných změn je podle Okamury především možnost realizace stavby do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby. A to včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí.

K úspoře času v procesu stavebního povolení také přispěje integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů. Hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem. Podle nového zákona si investor navíc už nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených.

Předseda SPD očekává, že s tím ruku v ruce půjde zvýšení nabídky nemovitostí na trhu. „Mělo by to zamezit výraznému zdražování domů a bytů,“ věří Tomio Okamura.

Okamura dále informuje o tom, že navrhovaná novela zákona o veřejném zdraví bude znovu zařazena vládou na program příští schůze Sněmovny od 5. července. „Tato novela zásadně omezuje svobody a práva občanů a skrytě v ČR zavádí covid pas,“ varuje šéf SPD a slibuje, že pro jeho shození ze stolu udělají poslanci SPD maximum. Stejného výsledku dosáhli už na včerejším jednání.

Psali jsme: Ukaž očkování nebo test. Už navždy: Vláda honem tlačí výbušný zákon

Vládní novela zákona chce zakotvit omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru včetně provozoven, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že vstup bude umožněn pouze fyzickým osobám, které podstoupily očkování proti covidu-19 nebo toto onemocnění prodělaly nebo se prokážou negativním testem, a to bez ohledu na epidemiologickou situaci. „Všechna opatření musejí korespondovat s tím, jaká je v zemi aktuálně epidemiologická situace, a není možné zakotvovat do zákona šikanu a segregaci lidí s tím, že by mohla hrozit pandemie nebo epidemie. Očkování musí být dobrovolné a není možné, aby prostřednictvím šikany a nátlaku byli lidé k němu nuceni,“ řekl Okamura. Skrytý covid pas podle něj vláda tlačí tak, že do očkovacího průkazu bude zapsáno očkování proti onemocnění covid-19.

„Očkovací průkaz dávno funguje a je do něj zapsáno každé očkování, které je stejně tak zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci pacienta, a není tedy nutné speciálně zakotvovat do zákona zaznamenávání konkrétního očkování, jako je covid-19. Vládní argumentace, že má covid pas umožnit snadné cestování, je zcela nesmyslná, jelikož i nyní je možné cestovat, a pokud cílová destinace vyžaduje negativní test, tak většina laboratoří vystavuje mezinárodní potvrzení o provedeném negativním testu na covid-19,“ upozorňuje Okamura, podle kterého není důvod nic zavádět do zákona a vláda se jen snaží před obdobím letních dovolených veřejnost nenápadně do covid pasů natlačit. „Zákon je protiústavní a porušuje lidská práva a svobody zaručené ústavou, a proto také podáme návrh na zamítnutí,“ uzavřel vše politik.

