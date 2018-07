Okamura promluvil k přímé volbě starostů a hejtmanů. Odpovídá všem, kteří namítají, že to nemůže fungovat

„Návrh zákona SPD o přímé volbě a odvolatelnosti politiků prošel ve Sněmovně hlasováním v prvním čtení. V první fázi navrhujeme, aby se to týkalo starostů a hejtmanů, následně bychom rádi odvolatelnost prosadili i u všech politiků. Držte nám palce. Ta nejlepší zpráva je, že už se v případě starostů a hejtmanů tedy nebavíme o tom, zda ano, ale jak. Nejčastější dotaz, který dostáváme, je, jak si představujeme konkrétní zákon a postavení přímo voleného starosty. Občas dostávám informace, že například slovenský model není ideální,“ poznamenal úvodem svého textu Okamura. Podle něj však SPD neprosazuje konkrétní model.

„Myslím, že změna volebního systému pro komunální volby je natolik zásadní, že by jí měla předcházet otevřená diskuse jak odborníků, tak těch, kterých se to týká, tedy starostů, zastupitelů a v první řadě také občanů,“ zmínil s tím, že výhody přímé volby jsou jasné.

„Občané na straně jedné mají právo vybrat si toho, koho chtějí, aby radnici řídil, a na straně druhé přímo volený starosta má zajištěnou stabilitu, protože se nemusí třást, že ho zastupitelé z hodiny na hodinu odvolají,“ sdělil Okamura.

Původní text ZDE.

Následně se rozepsal i o manažerském modelu v USA. „Starosta je profesionální manažer vybraný zastupiteli a pracuje na standardní manažerskou smlouvu a ve funkci je tak dlouho, jak dlouho jsou občané s jeho prací spokojeni. Tento model má v Evropě pouze Irsko,“ dodal Okamura.

Pokud jde o fungování starostů, odborníci dělí podle Okamury evropské země do tří kategorií. „První je frankoskupina, druhá je angloskupina a třetí kategorií je severo- a středoevropská skupina,“ sdělil Okamura.

„Modely spolupráce starosty se zastupiteli jsou dva: ‚Presidencialismus‘, kde jsou starosta i zastupitelstvo voleni přímo a disponují tak přímou legitimitou od voličů. Starosta má právo si sám vybrat členy exekutivy. Jde o propojení dualismu a většinového principu. ‚Semipresidencialismus‘, kde mezi členy exekutivy patří přímo volený starosta a výbor spolupracovníků, které vybírá zastupitelstvo,“ podotkl Okamura se slovy, že on se osobně přiklání k prvnímu modelu.

„Nejčastější námitkou proti přímé volbě je, že hrozí, že starosta a většina rady jsou rozdílné politické příslušnosti, a může se stát, že se budou navzájem blokovat. To je problém, který samozřejmě zažívají i země, které mají prezidentský systém a kde obvykle nemívá prezident většinu v Parlamentu. Systém to nijak neoslabuje – prezident nebo starosta si v takovém případě musejí umět najít partnery a jednotlivá rozhodnutí prosadit politickým jednáním. V záloze tu jsou i mimořádné prostředky, jako je například obecní referendum. V Itálii to vyřešili radikálně, a to tak, že starosta dostává jakýsi volební bonus ve formě většiny hlasů v zastupitelstvu,“ dodal Okamura s tím, že si nemyslí, že by to v našem případě bylo takto nutné.

„Z praxe víme, že naši zastupitelé na komunální úrovni umějí na dobrých věcech spolupracovat naprosto věcně bez ideologických předsudků, na rozdíl od našeho Parlamentu,“ uzavřel.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Drsný návladní, který se nepáral ani s Tuhým. Teď má Pavel Komár velet všem státním zástupcům. Zjistili jsme, že je to velmi pravděpodobné Jsem čistá a nezkorumpovatelná, ozvala se znovu Karla Šlechtová. A vrátila se ke kauze „salónek na letišti“ VIDEO Další demonstrace proti Babišovi. Budou aktivisté, písničkáři a co nejvíc hluku. Zve herec Tomáš Hanák a nedá se to popsat V Berlíně zmlátili čtyři Syřané Žida. Už nikdy se tu nebudete muset cítit v nebezpečí, slibuje ministr...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef