Okamura rozdupal novoroční projevy v přímém přenosu. Kubera, Vondráček a Bartoš mlčeli. A co si vyslechl Babiš...

„U něj je jistota, že víme, co bude říkat,“ začal Kubera. Většinou se odehrává v první osobě, jak všechno zařídí. ale po dnešní koalici v Rakousku (lidovců a Zelených) si myslím, že žádné jaderné bloky v Čechách nebudou. Oni to nedovolí, to jsem si téměř jistý, vzhledem k tomu, co se teď děje, ta zelená tsunami v Bruselu. Ale já jsem zaznamenal, že kdyby byl pan premiér Harry Potter, tak už jsme lepší než Švýcarsko. A mě napadlo, že kdyby byl Pán prstenů, tak to už budeme lepší než Amerika s Čínou dohromady,“ nešetřil sarkasmem Kubera.

„Byl to projev premiéra a nemá smysl ho rozebírat,“ dodal krátce předseda Senátu. Vysvětlil ještě, proč promluvil na 1. ledna. Musíme si uvědomit, jak to vzniklo. Pan prezident změnil tu tradici novoročních projevů, přišel s vánočním poselstvím. Vznikla tam taková mezera, já jsem se té mezery chopil a po mně se opičil nejprve předseda Sněmovny pan Vondráček a poté i pan premiér. Co s tím můžu dělat?“ smál se Kubera. „Už se přidal i (starosta Prahy 1 Pavel) Čižinský,“ dodal ještě.

Vondráček oponoval, že se premiér zaměřil na ekonomiku, tedy na to, co má předseda vlády v této zemi na starosti. Tak to alespoň vidí předseda Sněmovny, který ocenil, že premiér vyzdvihl, že se Česko má čím pochlubit. Mně se to líbí, já se k tomu přihlásím,“ uvedl Vondráček.

Poté se ohradil proti Kuberovým slovům. „Já jsem se s dovolením neopičil,“ řekl. Zdá se mu logické, že když promluvil předseda Senátu, dostal v ČT prostor i Vondráček jako předseda dolní parlamentní komory.

Když dostal slovo znovu Kubera, zdůraznil, že ve svém projevu varoval především před zelenou tsunami. Nemá prý vůbec nic proti tomu, když lidé šetří přírodu. V Teplicích, kde byl dlouhá léta primátorem, jezdí ekologičtější trolejbusy, ale trvá si na tom, že nic se nemá přehánět. „Jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou. Nejsem proti elektromobilitě, ale proti elektromobilitě v tomto pojetí, jak ji teď děláme,“ vysvětlil předseda Senátu.

Vondráček konstatoval, že nemá nic proti elektromobilitě, ale tvrdě se vymezuje proti myšlenkám, že je pro přírodu lepší, abychom neměli děti, protože i děti zanechávají uhlíkovou stopu. „Já to úplně nesnáším,“ vypálil s dovětkem, že nejmenší uhlíkovou stopu zanechávají asi občané totalitní komunistické Severní Koreje, ale Vondráček by se rozhodně nechtěl vrátit na jejich úroveň.

Když dostal prostor Ivan Bartoš, pochválil Kuberu za to, že měl autentický projev, a na konto Radka Vondráčka prohlásil, že do své promluvy vložil pedagogickou lekci o demokracii. Pokud jde o premiéra Andreje Babiše, tomu vyčetl, že lakoval svět příliš na růžovo, protože v Česku žije stále řada lidí, kteří mají existenční problémy a nepochybně nesdílí pocit, že se nám daří skvěle.

„I Národní rozpočtová rada hovoří o tom, že ta vláda k tomu přistupuje naprosto nezodpovědně. Říká, že v roce 2047 ani nemusí být krize a jdeme na úroveň Řecka, protože proboříme míru toho dluhu České republiky. To není dobře,“ varoval Bartoš.

Ve stejném duchu se vyjádřil i předseda SPD Okamura. „Já jsem si u projevu pana premiéra říkal, že žiji v jiné zemi,“ uvedl Okamura s tím, že stovky tisíc lidí trápí exekuce a Babiš, který vládne 6 let spolu s kolegy, pro tyto lidi neudělal vůbec nic.

A pokud by chtěl, aby se Česko proměnilo ve Švýcarsko, museli bychom zavést přímou demokracii, čemuž prý Babiš brání.

Kuberu a Vondráčka nešetřil.

„Já se přiznám, že jsem jejich problémy nesledoval, nepovažoval jsem je za důležité. Já jsem sledoval projev pana premiéra, to je stranický nadřízený pana Vondráčka a ODS je opoziční strana, která nemá vliv téměř na nic a ani ve Sněmovně nemá konstruktivní návrhy,“ vypálil Okamura.

Vládě vynadal za to, že máme v Česku příliš nízké mzdy, protože se z nás stala montovna.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani otázka globálního oteplování. Ve shodě s Kuberou prohlásil, že se Země v historii pravidelně ochlazovala a zase ohřívala, aniž bychom zaváděli elektromobily. Zelený plán EU na dosažení uhlíkové neutrality považuje za šílenost. „To je úplně šílená záležitost. Tím pádem nebudou ani peníze na investice České republiky,“ varoval Okamura.

Vondráček ani Kubera nechtěli jeho slova příliš komentovat.

