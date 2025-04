Okamura se na XTV pustil do Fialy a Rakušana. U voleb půjde o migraci

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který čelí trestnímu stíhání, se zamýšlí úvodem na tím, jak by mohlo ovlivnit i výsledek podzimních parlamentních voleb. „Tak to je otázka. Já jsem si na to žádnou analýzu nedělal, nicméně faktem je, že mi teď hrozí tři roky vězení,“ říká s odkazem na případ, ve kterém čelí stíhání kvůli protiimigračnímu plakátu. Ukazuje přitom onen plakát s heslem: „Nedostatek ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. STOP migračnímu paktu EU.“

K tomu dodává i další jasné sdělení: „Já jsem si na to připravil takovouhle cedulku, kde říkám: neodvolám. A já prostě neodvolám, protože já tu nechci žádné nepřizpůsobivé islámské a africké migranty.“

„Vím, že občané všeobecně říkají, že migrace – respektive protiimigrační postoj, tedy zabránit migraci – je hlavní téma SPD. A v podstatě jsme v tom hlavní stranou, která za to dlouhodobě bojuje,“ dodává šéf hnutí SPD v pořadu XTV.

Kriminalita cizinců roste, viním Rakušana a Fialovu vládu

V souvislosti s migrační politikou vlády předseda SPD ostře kritizuje jak premiéra Petra Fialu, tak ministra vnitra Víta Rakušana. Tvrdí, že dopady jsou již dnes patrné v konkrétních číslech. „Už dnes kvůli Fialově vládě a ministru vnitra Rakušanovi stoupá kriminalita cizinců v České republice. Jsou to oficiální statistiky ministerstva vnitra,“ říká Okamura s tím, že se to podle něj odráží v rostoucím počtu nevinných českých obětí.

„Chci bezpečnou Českou republiku. My to prostě zarazíme,“ dodává.

Lidé mají strach mluvit, ale já to nevzdám. Chci bojovat za svobodu slova

„Za ministra vnitra Rakušana ze STAN a za premiéra Petra Fialy se už začali lidé vyhazovat z práce za názory, lidé už mají strach mluvit. A já to prostě nevzdám,“ pokračuje Tomio Okamura. „Chci, abychom v České republice mohli svobodně mluvit. Budu bojovat za všechny v tomto tématu, protože říkám: neodvolám – přestože mi hrozí vězení na základě vydání k trestnímu stíhání od ministra Rakušana, jeho strany a premiéra Fialy, a poslanců pětikoalice, včetně Pirátů.“

Migrační pakt je povinné přerozdělování nelegálních migrantů. My to odmítneme

Tomio Okamura v rozhovoru opakuje, že jeho odpor k migrační politice Evropské unie je důsledný a jednoznačný. Podle něj se Česko kvůli rozhodnutím současné vlády blíží nevratnému bodu. „Bojuji za svou pravdu, myslím, že je to správný postoj,“ říká. „Fialova vládní koalice s ministrem vnitra Rakušanem odsouhlasila migrační pakt EU, na základě kterého – už od června příštího roku, a to se už blíží – mají být do České republiky přerozdělováni afričtí a muslimští nelegální migranti ze západních zemí. A já to nechci,“ zdůraznil opakovaně.

„Oni přijdou nelegálně do Evropy, do EU, a ten migrační pakt je má zlegalizovat. A protože v západní Evropě už je jich tam přespříliš, tak ten migrační pakt je bude přerozdělovat povinně do České republiky. Je to povinná solidarita,“ dodává Tomio Okamura.

Proto označuje podzimní parlamentní volby za rozhodující. „Tyhle volby budou klíčové. Protože buď uspěje SPD, a my nebudeme respektovat migrační pakt – tak jako to už letos řekla polská vláda, prostě ho odmítneme – anebo u vlády zůstanou strany pětikoalice a skutečně se úplně změní demografická situace v České republice,“ varuje.

Revize pobytu Ukrajinců: Jen ti, co skutečně pracují

Mimo jiné se vrací i k otázce migrace z Ukrajiny. „Už teď jsou tu statisíce Ukrajinců navíc. Právě stoupá kriminalita i Ukrajinců. A pokud bude SPD ve vládě, my uděláme okamžitě revizi všech povolených pobytů Ukrajinců v České republice. Necháme tu pouze ty, což je ovšem menšina, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, na které nelze přijmout českého občana. Všichni ostatní musí jít pryč, respektive jim ukončíme povolení pobytu v České republice. Žádné sosání dávek, podpor,“ říká rezolutně.

Problematiku migrace spojil i s dopadem na veřejné služby: „Čeští občané mají už dnes obrovské problémy třeba s dostupností zdravotnictví. Ve školách jsou problémy s kvalitou výuky, jsou přehlcené. To samé zdravotnická zařízení, pohotovosti jsou přehlcené,“ poukazuje lídr opozičního parlamentního hnutí.

Na Ukrajině funguje McDonald’s i Bolt, Ukrajinci tam jezdí na dovolenou

Tomio Okamura odmítá setrvalý pobyt většiny ukrajinských uprchlíků v České republice. Podle něj už nejde o válkou vynucený útěk, ale o ekonomickou migraci. „My jsme Česká republika. Jsem pro přiměřenou pomoc v nouzi, ale ne, že na Ukrajině jsou McDonaldy, jezdí tam Bolt, všechno tam funguje,“* říká s odkazem na běžný život v ukrajinských městech.

„Jezdí tam masově na dovolenou tisíce Ukrajinců. Už tu nemají co dělat pod nějakým statusem uprchlíka. To už je čistě ekonomická migrace,“ zdůrazňuje politik.

Předseda SPD Tomio Okamura v rozhovoru otevřeně popisuje, jak by jeho hnutí řešilo situace, kdy se občané Ukrajiny nebo jiní cizinci dopouštějí v České republice trestné činnosti. O těchto případech se už otevřeně píše v médiích, ale vláda na ně podle jeho slov nijak nereaguje. „Mám připravený konkrétní zákon, který se snažím prosadit, ale Fialova vládní koalice a ministr Rakušan to odmítají. Ten pracovní název našeho zákona SPD je – Jednou a dost. Navrhujeme, aby – pakliže tu cizí státní příslušník, cizinec – spáchá trestnou činnost, aby mu bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu,“ přibližuje.

„Světe div se, dnes to stále tak není. Dnes za Fialovy vlády a ministra Rakušana, i za dosavadních předešlých vlád, to funguje tak, že cizinec tu někoho napadne, spáchá těžkou kriminalitu, odpyká si trest – a pak je propuštěn a dál pobývá v České republice. Takže může páchat kriminalitu dál,“ kritizuje, že současná praxe podle něj umožňuje i těžkým násilníkům zůstat na českém území.

A rozvádí, s jakými prioritami půjde SPD a její spojenci do voleb: „Jsme velká strana, teď kandidujeme s podporou Svobodných, Trikolory a PRO, takže nás je opravdu hodně. Bezpečnost a nulová tolerance nelegální migrace je jedno z hlavních témat. Těmi hlavními tématy mimo to jsou, že chceme zajistit, aby byly levné energie a kvalitní potraviny, aby bylo dostupné bydlení, dostupné zdravotní a sociální služby, včetně důstojných důchodů. A také, aby byl mír a ne válka. Aby nás vláda nezatahovala do války, ale aby byl mír,“ dodává předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

