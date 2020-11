Okamurův granát pro Babiše: Nikdo to nechápe! A nouzový stav? Druhá rána

reklama

„Je to krok určitým směrem, ale za prvé není pro občany srozumitelný a my jsme říkali, že vláda má představit plán, aby mu občané rozuměli, aby si sami mohli na základě těch zveřejněných čísel plánovat svou ekonomickou i sociální budoucnost,“ zlobil se v ČT Okamura. A to byl teprve začátek.

„A za druhé, ten systém není ani logický, a budu úplně konkrétní,“ pokračoval.

„Vláda nadále nechává otevřené hypermarkety s potravinami, kde se zároveň prodávají boty, textil a tak dále, což je v pořádku, že si lidé mohou jít nakoupit, ale zároveň jsou zavřeny malé prodejny, což znamená, že jsou velmi, řekl bych, omezeni čeští živnostníci, malé a střední české firmy. A já nechápu, proč vláda podporuje nadnárodní korporace, nadnárodní hypermarkety, když do těch malých prodejen chodí méně lidí a živnostníci mohou do té prodejny pustit jednoho člověka, dva lidi, tři lidi, podle toho, jak je potřeba. Oni prodávají také boty a textil. V podstatě je to nerovná konkurence a opravdu by bylo potřeba ty podmínky narovnat,“ rozčílil se Okamura.

Ministerstvo zdravotnictví v systému PES omezuje podle stupně epidemického nebezpečí počet osob, které mohou v obchodech pobývat současně na 15 metrech čtverečních, ale podle předsedy SPD resort zdravotnictví nedokáže vysvětlit, proč zvolil zrovna parametr 15 metrů a ne třeba 10, který by podle něj menším českým obchodům vyhovoval více.

Okamura poté důrazně žádal vládu, aby už konečně mluvila jedním hlasem a aby řekla, co mohou lidé očekávat, aby se nedělo, že ministr zdravotnictví Blatný vyhlásí něco – a ministr dopravy, ale také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vyhlašuje trochu něco jiného.

Okamura jasně řekl, že nevidí důvody pro prodlužení nouzového stavu, protože další opatření lze podle jeho názoru přijímat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

„Poslanci SPD avizovali jako první, že jsou ochotní ve Sněmovně zasedat nonstop, protože občané si zaslouží, abychom vážili na miskách vah každý jeden den, kdy jim omezíme životy, kdy jim omezíme ekonomický a sociální život, protože skutečně přicházejí o práci, skutečně nemají peníze. I ti senioři v domovech důchodců už trpí, protože nemohou mít návštěvy. Dostávají se do velmi stresových situací. Já jsem v té Sněmovně stejně každý den, já nevím, jak to mají ostatní. Tak to pojďme dělat poctivě,“ rozjel se ve vysílání ČT.

Omezování zásadních práv občanů jen na základě zákona o ochraně veřejného zdraví na jaře svým rozhodnutím zarazil soud, ale Okamura v tom nevidí problém.

„Tam byl problém přeci v tom, že to vydávala plošně vláda, a nikoli kraje,“ vyložil svůj pohled na věc Okamura, s tím, že kraje tato opatření mohou vyhlašovat i bez fungování nouzového stavu.

