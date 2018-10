Okupace? A z jakých zdrojů čerpáte, pane Hermane? Exministra kultury vyděsilo přátelství Zemana s Čínou

Někdejší ministr kultury a neúspěšný lidovecký kandidát do Senátu s obavami sleduje aktuální „čínské hemžení“ na Pražském hradě. Má strach, aby Číňané nad naší zemí fakticky nepřevzali kontrolu. Svou obavu zveřejnil na sociální síti Twitter. A toto následovalo...

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal deset představitelů čínských společností. Byl mezi nimi i zástupce čínského státního gigantu CITIC, který převzal dohled nad aktivitami čínské investiční skupiny CEFC.

Někdejší ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman hledí na Hrad s obavami. „16. 10. ’68 byla podepsána smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území. Ta dočasnost pak trvala skoro čtvrt století. Doufejme jen, že to česko-čínské hemžení teď na Hradě nemá v plánu připravit nějakou takovou podobně dočasnou smlouvu,“ napsal Herman na sociální síti Twitter.

V diskusi pod příspěvkem se exministra jeden z občanů zeptal, zda by mohl být konkrétnější a důkladněji popsat, z čeho vyvěrají jeho obavy, aby bylo jasné, že jde o obavy stojící na reálných základech. Bývalý člen vlády expremiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) odpověděl, že „má své zkušenosti s pány z Hradu“.

Sluší se připomenout, že Daniel Herman se k aktivitám Hradu a především k aktivitám prezidenta Miloše Zemana staví dlouhodobě kriticky. Jejich spor vybublal na povrch např. v kauze „strýčka Bradyho“. V roce 2016 měl údajně státní vyznamenání dostat také Jiří Brady, strýc tehdejšího ministra Hermana. Pan Brady přežil hrůzy holokaustu a dlouhá léta jezdil po světě a přednášel o těchto hrůzách, aby svět odradil od jejich opakování. Úctyhodná činnost hodná ocenění, řeknete si možná.

Ale Jiří Brady vyznamenání nedostal. Exministr Herman v roce 2016 tvrdil, že jeho strýc nedostal vyznamenání z toho důvodu, že se on jako ministr setkal na půdě svého úřadu s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou. To údajně nemuselo být po chuti čínské straně, která Tibet už desítky let ovládá. Brady tak vyznamenání od Zemana nakonec nedostal.

Fotogalerie: - Ministr zahraničních věcí

Hrad však opakovaně odmítl, že by pan Brady kdy byl mezi nominanty na státní vyznamenání. Na podporu Jiřího Bradyho se 28. října konala na Staroměstském náměstí demonstrace, na kterou Zeman dodnes reaguje slovy „rozčílení není program“, přičemž se tím dovolává autority zakladatele tohoto státu T. G. Masaryka, který tento výrok také používal.

Pokud jde o obavy z okupace, v diskusi pod příspěvkem Daniela Hermana se objevila také fotografie, na které Herman a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek stojí po boku představitelů sudetských Němců. Autor pravděpodobně narážel na fakt, že sudetští Němci před osmdesáti lety notně přispěli ke zničení naší republiky. Herman na podobná tvrzení odpovídá, že na setkávání s potomky sudetských Němců nevidí nic špatného, protože tito potomci nemají s rozbitím Československa nic společného, za hříchy svých předků nemohou. A jak Češi, tak Němci by podle Hermana měli hledět spíše do budoucnosti. Minulost je podle jeho názoru v podstatě dořešena Českoněmeckou deklarací z 90. let 20. století.

