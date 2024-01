Omluva za „rakouské magory“? Andrej Babiš v tyrolském kroji

reklama

„Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři," zaznělo z úst Andreje Babiše na půdě Poslanecké sněmovny. Hovořil o dostavbě dálnice k české hranici z rakouské strany, ke které má dojít až v roce 2031. To je podle něj zřejmě až pět let poté, co se postaví z české strany.

Babiše následně za jeho výrok kritizovali jiní politici. Jak si všiml server CNN Prima News, expremiérův výrok zaznamenala i rakouská média, například Die Presse, OE24, Nachrichten či Newstral.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se za něj dokonce omluvil na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu svému rakouskému protějšku Martinu Kocherovi. Píše o tom server Novinky.cz.

„Vysvětlil jsem mu, že zde platí princip ‚Kdo nejvíc křičí, od toho to fičí‘. Pochopil a ubezpečil mě, že v tomto smyslu bude informovat své vládní kolegy, případně rakouskou veřejnost,“ popsal omluvu Síkela.

Breaking news ze zákulisí @wef v Davosu: S Martinem Kocherem, ???? ministrem práce a hospodářství, jsme prodiskutovali urážky české opozice na adresu všech Rakušanů.



Vysvětlil jsem mu, že zde platí princip “Kdo nejvíc křičí, od toho to fičí”. Pochopil a ubezpečil mě, že v tomto… — Jozef Síkela (@JozefSikela) January 18, 2024

Za výrok se omluvil i Babiš.

Můj výrok samozřejmě nebyl směrovaný k občanům Rakouska, mluvil jsem o straně Zelených. Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 17, 2024

Podle jeho slov nebyl směrovaný k občanům Rakouska, ale mluvil o straně Zelených. „Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné," napsal Babiš, který se pochlubil i tím, že si koupil tyrolský kroj.

