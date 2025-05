Omluven, omluvena... O „Blažkovu miliardu“ nebyl zájem

Českem proletěla informace o miliardě korun, kterou měl pro český stát přijmout ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Miliarda měla pocházet z pochybných zdrojů, na což se pokusili upozornit opoziční Piráti. Ale zdá se, že ve sněmovně narazili jen na zeď nezájmu a mlčení.

Pokus Pirátů o projednávání celé věci začal tím, že Aleš Juchelka z hnutí ANO přečetl dlouhý seznam omluv od všech poslanců, kteří se jednání o „Blažkově miliardě“, nemohli z různých důvodů zúčastnit. Z dlouhého seznamu omluv je možné dovodit, že před víkendem dané téma řadu poslanců nezaujalo a raději věnovali pozornost jiným věcem. Až na již zmíněné Piráty.

„To, že pro běžné lidi je naprosto do nebe volající, že takhle by měla vypadat spravedlnost, že na účty ministerstva přitečou peníze, které s největší pravděpodobností jdou z obchodování s drogami, když je tam prokazatelné napojení na darknetové tržiště Nucleus Market. Samozřejmě že to obchodování nemusí být jenom s drogami, to může být se zbraněmi, to může být s dalšími věcmi a stát se tváří, že je úplně v pohodě přijmout miliardový takzvaný dar, který by přitom žádná soukromá osoba přijmout nesměla. Nemohla. Nikdy by nebylo možné ho legalizovat. Tak tedy to opravdu nezakládá důvěru pro mě osobně ani pro běžné lidi v tohoto pana ministra,“ poznamenala pirátská poslankyně Olga Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



A hned pokračovala.

„Nyní tedy popořadě, ať je opravdu jasné, že to není žádná dobročinnost, anebo aspoň že u té takzvané dobročinnosti jsou velice podezřelé okolnosti,“ poznamenala Richterová.

Sám Blažek poznamenal, že nemá žádné důkazy o tom, že by miliarda korun v bitcoinech pocházela z nějaké trestné činnosti, pročež nemá důvod peníze odmítnout.

„Když z účtu ministerstva zmizí miliarda, je to samozřejmě podezřelé. A když tam miliarda na bohulibé účely přibude, je to prý ‚podezřelé‘ také. Toť demotivující realita české politiky a veřejného prostoru,“ poznamenal k tomu Blažek na sociální síti X.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



Když z účtu ministerstva zmizí miliarda, je to samozřejmě podezřelé. A když tam miliarda na bohulibé účely přibude, je to prý ‘podezřelé’ také. Toť demotivující realita české politiky a veřejného prostoru. Již v pondělí jsme svolali na čtvrtek tiskovou konferenci, na které budu o… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 28, 2025

Poslankyni však ministr nikterak neuklidnil.

„Ty peníze jsou křišťálově čisté. Ano, křišťálově čisté, dělají se s tím už nové memy. Ale ten problém je, jak narostla hodnota těch bitcoinů za těch deset let na tři miliardy korun? Ano, ta tisková zpráva si vybírá tvrzení, která se jí hodí, typu: Neexistovalo žádné autoritativní rozhodnutí soudu či jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci, jež by konstatovalo, že předmět darovací smlouvy pochází z trestné činnosti,“ zlobila se u řečnického pultíku Richterová.

V podobném duchu se vyjadřovala řadu dalších minut a nakonec upozornila, že Piráti budou sledovat, jak se k celé kauze staví policie, jak se k celé kauze postaví premiér a co bude dál předvádět ministr Blažek.

