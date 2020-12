Ona to vláda asi myslí dobře. Ale o výsledku podle komentátora škoda hovořit

Komentátor Petr Honzejk kritizuje vládu za její zmatenou a neprofesionální komunikaci proticovidových opatření. „Základem úspěchu boje s epidemií je, aby lidé poslouchali, co jim vláda říká. Bohužel kabinet, který to asi všechno myslí dobře, se ve výsledku chová, jako by chtěl co nejvíc lidí naštvat, a ti aby nakonec nedodržovali vůbec nic,“ hodnotí Honzejk.

Honzejk ve svém podcastu na Českém rozhlasu tepe do vlády, která podle něj neumí správně formulovat důležitá nařízení a ztrácí důvěru českých občanů. Zmatenost opatření Honzejk uvádí například na nedávném otevření obchodů a restaurací.

„Minulý týden se opět otevřely obchody a restaurace, aby se ale obratem zkrátila jejich otevírací hodina na osmou a od příštího týdne se s největší pravděpodobností hospody opět zavřou. Hotely dostaly naději, že budou moci přijmout na Vánoce a silvestra hosty, mohly se na to připravovat, ale po opětovném vstupu do čtvrtého stupně systému PES patrně ostrouhají,“ říká ironicky Honzejk.

„Dá se sice rozumět tomu, že vláda chtěla těžce zkoušenému byznysu alespoň na chvíli ulevit, jenže jde to ode zdi ke zdi. Fáze očekávání je střídána fází zklamání a hospodští a hoteliéři přecházejí z fáze cynického humoru ke vzteku. O kompenzacích se stále jenom mluví a přibývá těch, kteří opatření dodržovat nechtějí nebo přemýšlejí, jak je obejdou,“ všímá si Honzejk.

Další selhání podle něj pravidelně přichází v komunikaci nařízení. „Pokud jde o komunikaci, příkladem karambolu je nařízení, kterým vláda nejprve omylem odhlasovala zákaz prodeje nápojů v restauracích, aby ho později upravila do podoby, že se nebalené nápoje nesmějí prodávat přes výdejní okénko, z čehož vyplynulo, že se nesmí prodávat ani kafe přes ulici. To pak vicepremiér Karel Havlíček kreativně vysvětlil tak, že se kafe v kelímku vlastně prodávat může, ale vy si ho nesmíte na ulici vypít, aby nedocházelo ke shlukování lidí. Což ale zase není možné vynutit, protože žádné nařízení, které by zakazovalo pití kafe nebo čaje na ulici, neexistuje,“ nechápe Honzejk a dodává, že je to naprostá tragikomedie a selhání autority.

Vláda, potažmo Ministerstvo zdravotnictví si podle Honzejka nejsou vědomé základního faktu, že zákony a zákazy mají být co nejobecnější a nejjednodušší. „Když se jimi snažíte postihnout každý detail, zapletete se do spleti výjimek a začnou se objevovat chyby, při jejichž opravách, nedomyšlenosti a ve výsledku nejen že nikdo nebude vědět, co vlastně platí, ale upadne tu vážnost úřadu, a tím ochota lidí zákazy dodržovat. A přesně to se teď děje,“ opakuje Honzejk, že klesá vůle lidí opatření dodržovat.

„Celé to podtrhuje formální stránka komunikace vlády, kdy ministr zdravotnictví přednáší na tiskových konferencích stylem, jako by mluvil nikoli se svéprávnými lidmi, ale s dětskými pacienty,“ říká Honzejk a trefuje se také do kampaně na podporu očkování.

Ta podle něj vypadá jako „produkt mizerně vedené chráněné dílny. Vizuál se zelenou rukavicí a dlouhou injekční jehlou vyvolává naprosto odpuzující dojem. Navíc nešťastná skladba titulku budí ten dojem, že není pravda, že vakcína je bezpečná. Za státní peníze dosáhlo ministerstvo pravého opaku. Vyděsilo lidi a přispělo k šíření dezinformací. I premiér Andrej Babiš ve slabé chvilce přiznal, že je to katastrofa,“ dodal Honzejk.

Komentátor zejména nechápe, proč si vláda nenajme dostatek schopných marketingových expertů, na kterých vždy stála. „Vláda najednou nedokáže s lidmi rozumným způsobem komunikovat. Proč si v situaci, kdy oknem frčí desítky miliard, nenajme pár expertů, kteří budou nonstop radit. Nikoli jak se vykrucovat ve facebookových hlášeních, ale jak má nařízení a kampaně formulovat, aby neděsila a neštvala lidi,“ ptá se Honzejk.

„Obecně platí, že zákazy a příkazy jsou jen konvence. Mají smysl do té doby, dokud jsou jimi lidi ochotní se řídit. Říká se tomu společenská smlouva. Vláda zatím bohužel, hnána kombinací dobrých úmyslů, zmatenosti a neprofesionality, dělá vše pro to, aby společenskou smlouvu zbourala,“ opakuje Honzejk na závěr.

