Ondráčka vstoupil do hnutí Mináře a setřel při tom Krnáčovou: Politika? Neměla na to

Jak se tedy Ondráčka dívá na svůj vstup do politiky? „Dlouhodobě jsem to zvažoval. Je to pro mě velký krok v životě. Ale myslím, že mám co nabídnout. Chci přispět ke změně politiky, chci řešit věci, které z mého pohledu dnes nejsou řešeny dobře, chci, aby bylo mocným vidět pod prsty a aby pravidla platila pro každého.“ To se podle něj dnes neděje.

Názor na zakladatele politického projektu, Mikuláše Mináře, má Ondráčka jednoznačně pozitivní: „Mikuláš je skvělý organizátor. Dal dohromady tým, který chystal nové hnutí. Oslovil mě, jestli mám zájem se na tom podílet. Já jsem to rozmýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Teď do toho jdeme společně. Věřím, že přilákáme spoustu zajímavých lidí, kteří nyní v politice nejsou a měli by jí co dát,“ říká.

Promluvil i o důvodech, proč skončil jako šéf Transparency International. Nijak to prý nesouvisí s jeho vstupem do politiky. „Já jsem potřeboval po těch letech změnu. Už jsem byl unavený z řízení nevládní organizace. Protože to je firma, kde každý měsíc řešíte, jestli budete mít na zaplacení lidí, řešíte účetnictví a takové věci. Z toho jsem byl unavený. Hledám si novou práci a pracovní angažmá. Ale k tomu mi tento projekt dává smysl. Nechci vypadnout z veřejného prostoru, chci mu pomoci.“

Své zkušenosti z nezisku chce Ondráčka v Poslanecké sněmovně určitě využít. „Roky jsem s politiky sice bojoval, ale také jsem se spoustou z nich spolupracoval. Protože jsme připravovali legislativu, prosazovali jsme změny ve fungování institucí. Já jsem byl ve skoro každodenním kontaktu s ministry a poslanci. Přesně vím, jak ten systém funguje.“

Novinářka pak připomněla Ondráčkovi bývalou ředitelku Transparency Adrianu Krnáčovou, která své místo přenechala právě jemu, vstoupila do politiky a stala se primátorkou Prahy. Inspirovala ho?

„Ne. Já nezískám nominaci do nějaké funkce. Kdybych se nechal napsat na kandidátku nějaké strany, tak bych to měl mnohem, ale mnohem snazší. Ale já do toho jdu odspoda. Chceme postavit nové politické hnutí. Nejsme žádná strana oligarchů, ani odštěpení od nějaké stávající politické strany.“ Působení Krnáčové hodnotí Ondráčka jako omyl. Prý na to neměla.

Projekt Lidé PRO se zatím představil lidem jen mlhavě. Jak Ondráčka omlouvá nedostatečný a nejasný politický program hnutí?

„Musíme na tom pracovat postupně. My jsme teď tu iniciativu představili, zaregistrovali a předestřeli jsme hlavní oblasti, na kterých ten program chceme postavit. Nyní dáváme dohromady širokou skupinu expertů na jednotlivá témata, se kterými to budeme rozpracovávat, abychom v řádu měsíců měli program ucelený, aby to mohl být základ volebního programu,“ řekl s tím, že sice chápe netrpělivost, ale jde podle něj o běžný postup.

Na otázku, co by se tedy mělo změnit například ve zdravotnictví nebo školství, Ondračka odvětil: „Na tom právě budeme pracovat. Abychom měli konkrétní program. Sám se budu primárně zabývat tím, jak vytvořit a postavit efektivnější stát, jak odbourat naprosto nesmyslnou byrokracii. Mou představou je vytvořit tým lidí, který navrhne zrušení konkrétních právních norem, kterých tady máme přes dva miliony, konkrétních zbytečných institucí.“

Debatu o případné povolební spolupráci s určitými stranami považuje Ondráčka za předčasnou, ale třeba k Andreji Babišovi řekl: „Myslím si, že Babiš a jeho politika nechá naši zemi v rozvratu. Nefunkčně třeba nyní rozvracejí rozpočet. Tady žádnou společnou cestu nevidím.“

Hnutí Lidé PRO si dalo za cíl sehnat podporu a 500 tisíc podpisů občanů. „My chceme získat relevantnost. Chceme vědět, jestli nás lidé chtějí v politice. A pokud jich skutečně budou statisíce, tak do toho chceme jít. Co to znamená – nyní rozjíždíme obrovskou kampaň, během které chceme objet celou republiku. Zastavit se v každém městě, případně vesnici, a hledat tam dobrovolníky, kteří nám s tím pomohou. Od lidí při tom sbírat podněty, co je trápí, a tak i nabírat podpisy pro kandidaturu. Věřím, že to je cesta, jak můžeme odspodu získat relevanci. Protože nemáme za sebou žádné velké peníze, nejsme projekt oligarchů,“ tvrdí Ondráčka.

