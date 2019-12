Ondřej Neff bez servítků: Běžte k čertu! I ten blb ze Švejka by to věděl!

Spisovatel Ondřej Neff napsal pár řádek k tomu, co kolem sebe vidí. Zkritizoval evropské dotace a konstatoval, že většina z nich by měla jít k čertu. Ponechal by v chodu jen ty, které prospívají celé EU. Obul se i do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). I ten blb ze Švejka Pepek Vyskoč by prý věděl, že ten, kdo dotace dává, má právo kontrolovat, kde končí, a nenaznačoval by, že do toho EU nic není.

Premiér Andrej Babiš (ANO) je znovu trestně stíhaným premiérem. Neff však na serveru Neviditelný pes zdůraznil, že trestně stíhaný ani náhodou neznamená totéž, co vinný premiér. Všichni by to měli mít na paměti a ctít presumpci neviny.

Jednu zprávu měl však i pro samotného Babiše. Podotkl, že i obecní blb Pepek Vyskoč z příběhů dobrého vojáka Josefa Švejka by věděl, že ten, kdo přiděluje různé dotace, má právo požadovat, aby bylo jejich využití kontrolováno a vedle toho žádat, aby na vrcholu kontrolní pyramidy nestál člověk, který dotace sám čerpá.

„Je naprosto pochopitelné i Pepkovi Vyskočovi, že se Bruselu, tedy donátorovi, nelíbí, když je příjemcem ten, kdo je v čele exekutivní moci. Dále je pochopitelné, že ho nezajímá nějaký lex Babiš. I ten Pepek Vyskoč se bude smát převodu majetku na manželku,“ pravil Neff.

Česku hrozí, že bude do Bruselu vracet stovky milionů korun. Agrofert může přijít o dotace úplně, pokud bude konečný příjemce výhod z dotací pro Agrofert plynoucích předsedou vlády této země.

Neff konstatoval, že kdyby k tomu směl něco říct, pak by celou řadu dotací poslal k čertu.

„Zdráhám se do těchto glos vkládat osobní názor typu jak by to mělo být, ale tentokrát vybočím a řeknu ho – dotace Unie na cokoli, co není ve prospěch celé Unie, což jsou především infrastrukturní, vědecké a vzdělávací projekty, jsou zavrženíhodné a měly by jít k čertu. Diskutabilní je otázka ochrany přírody, protože ta otázka souvisí s definicí, co to ochrana krajiny a přírody je,“ uvedl Neff.

