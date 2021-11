Ondřej Neff o Senátu: Šílenství. Ti lidé nemají soudnost. Jde o Zemana

reklama

Nový kabinet dvou koalic SPOLU a PirSTAN bude mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. Nynější vláda ANO a ČSSD vznikla s 15 členy.

„Chci zdůraznit, že nevytváříme žádné nové úřady, ale pro lepší koordinaci některých činností jsme se rozhodli pověřit některé členy vlády některými úkoly,“ řekl Fiala. Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadnou vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti

Publicista Ondřej Neff upozorňuje, že všechno jsou to prozatím pouhé návrhy. K potřebě dvou nových ministerských křesel říká: „Dalo se to čekat vzhledem k prozaické skutečnosti, že tu vládu tvoří celkem pět politických subjektů.“

S nadsázkou dodává: „Já jako konfucionista, který preferuje klid v říši, s povděkem kvituji, že ty subjekty byly schopny tak rychle se dohodnout. Nezapomínejme, že obě koalice měly primárně de facto jen program Antibabiš, takže jsem se toho názorového sbližování, které nás samozřejmě v té větší míře teprve čeká, docela obával. Ale vidíte, že německé volby proběhly později než ty naše a jakýsi půdorys nového kabinetu máme my, nikoliv Němci.“

K případnému odchodu Pirátů do opozice, o kterém se též spekulovalo, Ondřej Neff podotýká: „To je otázka pro Piráty, já jsem je nevolil a nejsem ani jejich vzdáleným příznivcem, takže to, zda budou či nebudou ve vládě, je mi v podstatě lhostejné. Přesto si myslím, že by to byl velmi neblahý signál, kdyby se hned takto na začátku jedna ze dvou koalic rozpadla. Konečně i politicky je v zájmu Pirátů v tomto vládním soukolí setrvat,“ míní Ondřej Neff.

To vše je ovšem zatím jen ve fázi úvah a dá se to nazvat účtem bez hostinského, jímž bude prezident Miloš Zeman, který má postupně přijmout Andreje Babiše, současného předsedu vlády a po něm také šéfa ODS a patrně hlavního kandidáta na budoucího premiéra Petra Fialu.

Koalice sice už briskně sestavily vládu, ale těžko opomenout nikoliv nepodstatný detail, že nikdo k něčemu podobnému nebyl oficiálně zplnomocněn.

Čekají nás obstrukce, jakými se Miloš Zeman prezentoval v minulosti – nebo půjde i s ohledem na prezidentův vážný zdravotní stav pouze o formalitu? Ondřej Neff upozorňuje na nedostatek informací, z nichž by bylo možná cokoliv předpovídat: „My jsme pana prezidenta viděli pouze na jednom nechutném videu při převozu do ÚVN a potom na velmi podobném záznamu při mátožných pohybech s tužkou v ruce, když svým podpisem svolával schůzi Poslanecké sněmovny.“

Ondřej Neff se také zamýšlí nad současnou pozicí Miloše Zemana a především blízkou budoucností v prezidentském úřadě. „Jestli je jen trošku příčetný, tak soudnost a slušnost by mu měla velet, aby abdikoval jako to učinil T. G. Masaryk, protože je nad slunce jasné, že není v takové kondici, aby mohl řídit stát. A že to doposud neudělal, považuji za další z jeho bezpočtu osobních selhání,“ říká Neff.

Rovněž se vyjadřuje k možnosti aktivaci paragrafu 66, již prosazuje Senát: „V dané chvíli to je šílenství a to, že na tom Senát stále tak lpí, je pouze důkazem, že ti lidé jednoduše postrádají soudnost a stali se z politiků fanatickými aktivisty!

Pokud by to totiž mělo fungovat a mělo by to skutečně posloužit něčemu dobrému, tak by se na tom musela shodnout kompletní Poslanecká sněmovna včetně zástupců hnutí ANO. Zatímco v tuto chvíli, když je k odstavení prezidenta nutná pouhá většina přítomných poslanců a senátorů – tak je to opravdu nesmysl.

A navíc to jasně ukazuje na fakt, jak je česká ústava děravá a nedomyšlená, jestliže například právě k takovéto zásadní věci není zapotřebí alespoň ústavní většiny Parlamentu,“ dodává závěrem Ondřej Neff.

Text zpracoval Tomáš Procházka

