Oni tam bydlí křečci! 17 tisíc lidí podepsalo, že chtějí dálnici, ale mají smůlu. Už toho mají plné zuby

Ekologové tvrdí, že na územích, kudy mají dálnice procházet, se vyskytuje řada chráněných živočišných druhů včetně hlodavce křečka polního. Soudy v minulosti nicméně daly za pravdu stavebníkům a výstavbě komunikací daly „zelenou“. Ekologičtí aktivisté nicméně podali další, jiné podněty, ze strany soudů přibyla další předběžná opatření a obstrukční kolečko se opakuje.

Petice, kterou svým podpisem podpořilo na 17 tisíc občanů, od zákonodárců žádá legislativní úpravu vedoucí k co nejrychlejšímu dokončení dvojice staveb. Zahrnovat by mohla například i to, aby do stavebního řízení u staveb „strategického“ významu nebylo možné tak jednoduše vstupovat a blokovat je prostřednictvím podnětů. Za vznikem petice stojí Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, v jehož čele stojí bývalý komunální politik a někdejší hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Podle informací ParlamentníchListů.cz podaly ekologické spolky k dvojici staveb zatím celkem 14 připomínek. Dálnice mají přitom povolení EIA (posouzení dopadů na životní prostředí) již z roku 2001. Přesto se nestaví. Chybějící dálniční spojení, které by v jednom úseku navázalo Českou republiku na Slovensko, dopravní situaci v kraji nikterak neulehčuje.

O nelehké dopravní situaci ve své obci přímo postižené tím, že dálnice dosud nestojí, informovala na veřejném slyšení v Senátu věnovaném petici ve druhé polovině minulého měsíce, starostka historické Strážnice Renata Smutná (KDU-ČSL). Ekologičtí aktivisté se veřejného slyšení k petici za dostavbu dálnic nezúčastnili. Stavba dálnice má podporu ŘSD.

Jako host na zasedání výboru vystoupil již zmiňovaný Libor Lukáš, který tak reprezentoval 17.000 podpisů pod jím zaštítěnou peticí. Lukáš seznámil členy výboru s náladami veřejnosti. Občané jsou nespokojeni s činností státu v oblasti životního prostředí. Došla jim trpělivost, výsledkem čehož je zmíněná petice. Lukáš označil počet podpisů pod peticí za projev mlčící většiny, které vadí, že různí ekologičtí aktivisté „házejí vidle“ do veškerých správních řízení souvisejících s výstavbou.

Lukáš také zdůraznil potřebu urychlené výstavby dálnice D55. Podotkl, že kamiony jezdí, kudy se jim zachce, tedy například u oken domů v Uherském Hradišti nebo v Břeclavi. Za situaci podle něj mohou eko-aktivisté, kteří blokují výstavbu. Připomenuta byla také dálnice D49, na kterou jsou podklady připraveny již deset let, nicméně neexistuje pravomocné stavební povolení.

Poté si vzala slovo senátorka Zdeňka Hamousová (ANO). Petice podle ní ukázaly zájem veřejnosti projekty realizovat. Připomněla rozhodnutí Krajského soudu v Brně z června letošního roku. Soud zamítl žalobu spolku Egeria, který chtěl výstavbu blokovat kvůli údajnému výskytu křečka polního. Rozsudek je pravomocný. Křečci přitom výstavbu zdrželi o několik let. Nyní má prý spolek v záloze ještě čmeláky a raky.

Reagoval také senátor Radko Martínek (ČSSD). Vyjádřil politování nad současným stavem zákonů, které podle něj nahrávají menšinám. Podle něj již zdržováním výstavby dálnic došlo k mnohamiliardovým škodám na majetku a také na zdraví obyvatel v postižených lokalitách.

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí poté v hlasování jednohlasně přijal usnesení, ve kterém se petice 17.000 občanů bere na vědomí. Výbor také petici shledal jako důvodnou a pověřil Ministerstvo dopravy ČR urychlením technické přípravy a výstavby dálnic D49 a D55. Výbor také vyzval několik státních institucí ke společnému postupu v otázce pozemků státu potřebných pro tuto výstavbu.

O úspěchu svého tažení informoval Libor Lukáš i na svém profilu na síti facebook. „Když každodenně rachotí kamiony kolem oken našich domů, je třeba to skutečně řešit a ne jenom hájit a chránit křečky, či lelky,“ napsal. Lukáš bude v nadcházejících senátních volbách kandidovat v obvodu č. 80 – Zlín. Bude tak vyzyvatelem současného senátora Patrika Kunčara (KDU-ČSL). Kandidaturu Libora Lukáše podporují ODS, Soukromníci, STAN, ale třeba také Svobodní. Lukáš se chce zasadit především o posílení klíčové infrastruktury na Slovácku.

Autor petice se po skončení jednání výboru podělil o své dojmy pro ParlamentníListy.cz. „Je důležité, že se lidé v této části Moravy ozvali. Občané toho mají jednoznačně dost, plné zuby. Aby jim hučící kamiony jezdily pod okny a měli jsme plnou pusu ekologických opatření pro snižování emisí a podobně... ale v zásadě to základní, co všichni víme, na to nepotřebujeme žádné studie. To znamená vybudovat základní obchvaty, pospojovat je do nějakých logických celků, to tady dnes zaznělo,“ pochvaloval si Lukáš.

„Jsem rád, že se k tomu nikdo negativně nevyjádřil, ba naopak. Podpořili tuto petici, která je jako jedna z mála pro něco. Ty ostatní, které se tu řeší, jsou vždy proti něčemu. Jsem rád, že se to společně s občany na Moravě podařilo zorganizovat a že se lidé rádi podepisovali pro to, co skutečně chtějí,“ zhodnotil dění Lukáš.

„Jsem rád, že vznikla ta petice, kterou inicioval Libor Lukáš. Dala příležitost 17.000 lidí, kteří hlasitě volají po tom, aby se rozhýbala výstavba dálnice D55. Ta má odvést tranzitní dopravu sever-jih z naprosto přetížených okresních cest, které vedou lidem doslova pod okny. Lidé nemohou ani přejít přes cestu, po změně se volá již deset let. Tu petici jsem podepsal také,“ řekl.

Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) ParlamentnímListům.cz sdělila, že kromě D49 a D55 existuje ještě celá řada dalších dopravních staveb, jejichž realizace je naléhavá. "Situace na celé dopravní síti je naprosto tristní. Poprosila jsem pana Lukáše o jeho analýzu. Podle analýz, které mám já k dispozici k jiným prioritním dopravním stavbám, vyplývá, že stavbu nezdržují pouze ekologické spolky. Problémem je zejména stát a vyřizování úřadů," dodala senátorka.

Senátorka Seitlová se o stav dopravní sítě zajímá dlouhodobě a zjišťovala, kde je problém. Jedním z největších je prý liknavost úřadů, vyřizování trvá dlouho a termíny se nedodržují. Dalším prolémem je ale také nedostatek projektantů. "Jsou mnohdy nekvalitní a jejich vytížení je tak nerovnoměrné, že to vůbec nedokážeme zvládat. Ti, kteří pak mají stavět, si stěžují, že to pak musí dodělávat a doplňovat. Tím se to také zastaví," pokračovala senátorka.

"Podívejte se na dálnici D1. Zhodnoťte si, kolik na těch jednotlivých úsecích bylo stavebích strojů, firem a lidí tak, že se skutečně pracovalo. Na uzavírce v délce 5-10 kilometrů stojí jedno osobní auto, najdete tam čtyři lidi a někdy možná jeden stroj. Stav dopravní sítě není jen otázkou toho "křečka", tak to prostě není. V oblasti přípravy staveb a jejich realizace se musí něco stát, pokud se ta situace nemá dostávat dále do patu," dodala senátorka s poukazem na roli státu. Babišova první vláda podle Seitlové slibovala zlepšení, které podle senátorky v jejím regionu (senátní obvod č. 63 - Přerov) doposud neproběhlo.

Vyjádření ParlamentnímListům.cz poskytl také zastupitel Zlínského kraje Michal Dvouletý (Soukromníci). Vyzdvihl fakt, že senátní výbor petici jednohlasně prohlásil za důvodnou. Podle Dvouletého je to dobrá zpráva pro celý Zlínský kraj. „Mlčící většina konečně řekla, že nemůže být přehlušována miniaturními ekologickými aktivisty. V tom spolku Egeria působí pan Mach, má k tomu jednoho člověka a je vybaven nějakou právní argumentací. Tento jeden člověk s pomocí zdánlivě ekologických argumentů blokuje stavbu, která má prospět tisícům domácností,“ podotkl Dvouletý na adresu spolku Egeria, který výstavbu blokuje.

Podle Dvouletého aktivisté využívají a někdy i zneužívají současnou legislativu. Snaží se vytvářet konstrukce o tom, že křečci nebo i další živočichové, kteří se v dané lokalitě mají vyskytovat, jsou výstavbou ohroženi. Podle Dvouletého jde ale o kroucení paragrafů, což navíc kazí pověst ostatním ekologům, kteří se v dobré víře snaží o racionální debatu o ochraně životního prostředí.

„Buď je to o jejich zviditelnění, někdy o politických ambicích, ale například z Karviné znám podobné případy, kdy takové ekologické skupiny uvízly v síti policejního vyšetřování a jsou prošetřovány trestné činy, související s korupcí, s vydíráním a podobně,“ podotkl Dvouletý na téma motivace ekologických skupin.

