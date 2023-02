Oni to vidí jako Rusové! Předseda olympijského výboru je šokován

Národní sportovní agentura (NSA) a Český olympijský výbor (ČOV) odmítají bojkot olympijských her v roce 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci. Důvody v Událostech, komentářích přiblížil předseda ČOV Jiří Kejval, podle nějž hry nesmí sloužit ruské propagandě. Brankář Dominik Hašek zuří, že ČOV dělá tak málo. Jeho snahy hodnotí hokejová legenda Jiří Holík jako přehnané. Dvojnásobný olympionik, vodní slalomář Vavřinec Hradilek si účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách nedokáže představit.

reklama

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) míní, že Česko má udělat vše, aby olympijské hry nesloužily ruské propagandě, Česko ale bojkotem olympijských her hrozit nebude. „Nemyslím si, že bychom měli jít cestou nějakých bojkotů. Na tom panuje shoda. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály,“ sdělil šéf české diplomacie.

Kejval s účastí Rusů a Bělorusů na olympiádě nesouhlasí: „Za současné situace si to určitě představit nedokážu,“ řekl s tím, že možné je ale vše: „Ještě před rokem jsem si nedokázal představit, že povedu takovýto rozhovor, takže možné je všechno,“ nevyloučil, že se Rusové a Bělorusové her olympijských her v Paříži zúčastní.

Psali jsme: Rusové na olympiádě. Bez vlajky, ale budou. Už je slyšet nářek i z Česka

„Je potřeba říci, že v žádném případě se nestane, že by ruští a běloruští sportovci nastupovali pod svou vlajkou. My, jako evropské olympijské výbory, jsme s tím nesouhlasili. Byla na stole otázka toho, jak budou probíhat olympijské kvalifikace. Evropské olympijské výbory řekly, že za této situace není dělat evropské kvalifikace v Evropě. Překvapila nás ale reakce asijských olympijských výborů, které nabídly možnost kvalifikací v Asii,“ řekl. Nyní se čeká, jak se k situaci postaví světové federace sportů jednotlivých sportů, zda to budou akceptovat, či nikoli.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, který vyzval Ukrajinu, aby přestala hrozit bojkotem letních her v roce 2024 kvůli možné účasti Ruska a Běloruska, má podle Kejvala na věc stejný názor, ale je v „dvojím ohni“. „Je to stejný člověk, jako jsme my, a věci vnímá stejně. Je ze sousedního Německa. Ale je ve dvojím ohni, jednak v celém světě není stejný názor, navíc na něj tlačí Spojené národy, protože jim vadí princip kolektivní viny, který je z hlediska Listiny lidských práv nepřípustný,“ poznamenal Kejval. Bojkotem her by podole Bacha došlo k porušení olympijské charty.

Šokovaly ho názory, které zazněly zejména od afrických států. „Jejich názory byly podbarveny ruským přístupem k věci. Ruskou doktrínou,“ podotkl. Za Český olympijský výbor Kejval uvedl, že podporují platné sankce a nevidí důvod na nich nyní cokoliv měnit. Je podle něj ale důležité zamezit tomu, že by olympijské hry posloužily ruské propagandě.

Sportovec Vavřinec Hradilek zdůraznil, že sport a politika se nedají oddělit. „To, že sport není politika, zní krásně. Přál bych si, aby to tak bylo. Ale prostě to tak není,“ řekl s tím, že o možném bojkotu her v případě, že se jich účastní ruští a běloruští sportovci, je nutné veřejně mluvit: „V případě, že ta situace bude směřovat k tomu, že ruští a běloruští sportovci budou na Hry puštěni, tak je bojkot zcela určitě namístě,“ zmínil s tím, že účast Rusů a Bělorusů v Paříži si neumí představit.

Mezinárodní olympijský výbor uvažuje o tom, že by vybraným sportovcům z Ruska a Běloruska umožnil start v Paříži jako neutrálním. Proti tomu se ohradila Ukrajina, pohrozila bojkotem olympijských her a v dopise k tomu vyzvala i ostatní členy olympijského hnutí.

Také někdejší hokejový brankář Dominik Hašek chce udělat maximum pro to, aby Mezinárodní olympijský výbor vzdal úvahu o umožnění startu sportovců ze zemí, které už bezmála rok útočí na Ukrajinu. „Vladimir Putin dobře ví, že ruští sportovci by byli ta největší reklama na válku a její propagandu. Pro Rusy, kteří s ním souhlasí, by to byla obrovská podpora, a tu my jim nesmíme dát. Nejde o žádnou symboliku, to je opravdu podpora války,“ řekl pro Český rozhlas.

Psali jsme: Mně se naježí chlupy, děsil se Dominik Hašek Rusů na olympiádě. A v jiném studiu ČT zatím přelepovali stuhu

Zároveň kritizuje i Český olympijský výbor za to, že se rozhodněji nepostavil proti účasti ruských sportovců na olympiádě. „Ta vyjádření se mi nezdají dost silná. Tady se nejedná o žádné symboly. Ruští sportovci na olympiádě znamenají desítky, stovky, tisíce a možná desetitisíce mrtvých Ukrajinců. To si bohužel mnozí funkcionáři neumí dát dohromady. Je to reklama na válku a znamená to více mrtvých na bojišti. Samozřejmě daleko snadněji se počítá, kolik lidí zabije tank, když vystřelí, ale i tohle má efekt na morálku,“ upozorňuje exbrankář Hašek.

Haškovy snahy vyřadit Rusy a Bělorusy z prestižních sportovních soutěží a jeho ostrou kritiku MOV považuje za neadekvátní hokejová legenda Jiří Holík: „Já ty snahy považuji od počátku za přehnané, i když je zčásti také chápu. Pokud jde o NHL, je jasné, že, a to Dominik sám moc dobře ví – to je jeden velký kolotoč peněz, oni neřeší žádnou velkou morálku, jim jde o zisk. A MOV může být stejný nebo mít i v jádru dobré úmysly ke svým snahám. To je nesnadné posoudit,“ řekl Holík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Hrozbu bojkotu her ze strany Ukrajiny považuje spíše za zbytečnou: „Z její strany určitě, stejně tak ale chápu, že ruští a běloruští sportovci chtějí sportovat, chtějí hrát a soutěžit a drtivá většina z nich ani nemá šanci pořádně ovlivnit smýšlení Rusů nebo samotného Putina. Tím, že nebudou hrát, válku ani nevyhrají, ani neprohrají,“ doplnil Holík.

Vrcholní sportovní funkcionáři se s ministrem zahraničí Lipavským domluvili, že budou další postup v následujících týdnech a měsících koordinovat. „Ta otázka je velice politická a koordinace a vzájemný dialog jsou důležité. My jako Česká republika musíme udělat všechno pro to, aby olympijské hry nemohly sloužit válečné propagandě,“ dodal Lipavský.

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek na online konferenci evropských ministrů sportu informoval o nesouhlasu Česka, který vedle sportovních funkcionářů vyjádřili také premiér Petr Fiala (ODS) a nově zvolený prezident Petr Pavel. Jakoukoliv formu účasti Rusů a Bělorusů na mezinárodních sportovních soutěžích po dobu trvání války na Ukrajině odmítla většina zúčastněných států.

Psali jsme: Mír je kódové slovo pro fandění Kremlu?! Vyoral zlomil hůl nad Dolejším: On je kódové slovo pro idi*ta Jiří Paroubek: Zvláštní posedlost Dominika Haška… „Dominik Hašek nemluví za Česko“. NHL došla trpělivost s brankářovým Twitterem Rusko a Bělorusko bez olympiády. Shodli se Pavel i Fiala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.