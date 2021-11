Oni vůbec netuší, v jaké situaci se ujímají moci. Papouškování zeleného šílenství, úplně mimo mísu. Starému pravičákovi vstávají vlasy hrůzou

reklama

V koaliční smlouvě pěti stran, které se chystají vládnout, se slibují hezké věci. Daňové prázdniny pro rodiny s dětmi, slevy na daně pro poplatníka, zvýšení platů učitelů, obrovské investice do všeho. Na druhou stranu zruší EET, nebudou zvyšovat daně. Kde se na to ale vezme? „Kdysi mě ve škole učili zákon o zachování hmoty. To, co citujete, ho zjevně nerespektuje. Nebo by se také dalo říci, že ještě si nový ministr financí nesáhl do státní pokladny. Kdyby si do ní sáhl, narazil by na dno. Dokonce to vypadá, že je v hlubokém minusu. Výchozí situace pro tuto vládu je extrémně zlá. Text koaliční smlouvy to zjevně nebere v úvahu,“ konstatoval bývalý ministr financí, tehdy za ODS, Vlastimil Tlustý.

V koaliční smlouvě je také snižování počtu úředníků tím, že bude stát rušit agendy, které dělá. Nahradí se digitalizací. Je toto realistické? „To je realistické. Nedávno jsem řekl, že kdybych já měl přijít s nějakými nutnými změnami v této zlé situaci, tak ze tří úředníků bych jednoho propustil. Tehdy na tato slova reagoval jeden z ekonomů s tím, že on by propustil dva ze tří. Což znamená, že můj názor není ještě tak extrémní. Posledních deset let počty státních úředníků neustále rostly. Vrátit se zpátky k nižšímu počtu úřednictva je správný nápad,“ souhlasil.

Je připravena vláda se Green Dealu postavit?

Také se lze v koaliční smlouvě dočíst, že jakékoliv opatření Green Dealu musí být sociálně citlivé a musí se vždy vyhodnotit studie dopadu na sociální smír. Brusel ale tlačí zelený úděl dost důrazně, například se mluví o emisních povolenkách pro domácnosti. A vlastně ani pořádně se ještě Green Deal nerozjel, a už tu máme obrovské patálie s cenami energií. Jak pohlížet na tento cíl? „Opět jde o porušení zákona o zachování hmoty. Ke Green Dealu mě zajímá jediná teze nové vlády. A to je: je připravena se mu postavit? To znamená, že určité kroky Green Dealu nepřicházejí v úvahu a nedopustí jeho zavedení na území České republiky. Tak jak si myslím, že se toho dočkáme z Polska a Maďarska. Buď se proti tomu postaví, anebo budou papouškovat zelené šílenství a mít k tomu takové marné komentáře, jaké citujete, že budou něco vyhodnocovat. To mohou vyhodnocovat od rána do večera. Je to dávno vyhodnoceno,“ uvedl.

„Před námi stojí pod vlivem zeleného šílenství vícesetprocentní nárůst cen energií, ať už na bydlení, na ohřev teplé vody, na dopravu. Emisní povolenka je krycí název pro spotřební daň na energie. To jen v Bruselu někdo chytře vymyslel, aby nedráždil obyvatelstvo, že nám zavádějí spotřební daň na všechny běžné energie. Většina lidí neví, že když si kupuje benzín, tak odhadem z 36 korun jsou daně více než 20 korun. Jestli to někomu připadá málo, a to Bruselu připadá, a říká nám, že místo těch 20 korun si představuje 50 korun daní, aby pohonné hmoty stály přes 70 korun po zavedení zeleného šílenství, tak je obyvatelstvu potřeba říci, že tohle se chystá,“ upozornil.

„A zejména se jich zeptat, jestli ve jménu záchrany planety v situaci, kdy zbytek světa – Čína, Indie, Latinská Amerika, Afrika – nic takového nezavede, zda to není nefunkční gesto. Když zbytek světa tyto daně neuvalí, docílí jediné věci. Vyžene průmysl do zemí, kde tyto spotřební daně nebudou. Jedna velká německá automobilka oznámila, že bude přesouvat výrobu do Číny. Jakmile toto evropské obyvatelstvo pochopí, očekávám, že se tomu zásadně postaví. A to je to, čím jsem začal – milá vláda, jsi připravena při záchraně obyvatelstva se tomu postavit? Nebo nejsi? Zatím mám pocit, že tato vláda se tomu postavit nechystá, a dokonce se z toho její podstatná část raduje, že je skvělé, jak budeme zachraňovat planetu,“ povšiml si Tlustý.

Pozastavuje se i nad tendencí myslet si, že Green Deal teprve teď začíná, a hned rostou ceny. „Od roku 2005, to znamená za 16 let, Evropa zastavila elektrárny na uhlí a atomové elektrárny s výkonem, který odpovídá 45násobku Temelína. Nahradila tyto gigantické kapacity větrnými a slunečními elektrárnami. Ale on vítr nefouká pořád, sluníčko už vůbec nesvítí pořád. U těchto elektráren – větrných a solárních – jsou vždycky málo viditelné záložní plynové generátory, které naskakují automaticky, když nefouká a nesvítí. To je důvod dramatického růstu ceny plynu, protože tyto záložní generátory sežerou tolik plynu, že trubky, které k nám vedou z Ruska, to nestačí dodávat. A protože ještě ke všemu vznikla složitá politická situace kolem zvyšování kapacity, je blokováno otevření Nord Streamu, tak se prostě stalo, že kvůli těmto záložním generátorům tak vzrostla spotřeba plynu, že současné trubky to nejsou schopny přenést. Pak platí jednoduchý ekonomický zákon. Když něčeho začne být nedostatek, začne dramaticky růst cena,“ vysvětlil, co se tady stalo.

„Před 16 lety se tomu neříkalo Green Deal, ale to, co dnes prožíváme ve formě dramatického nárůstu cen plynu a energie, bylo založeno ve chvíli, kdy se Evropa vydala touto cestou. Tedy zastavování uhelných i jaderných elektráren a přeorientování se na vítr a slunce. A teprve teď se to projevuje. A to je největší problém politiky, že když se něco vymyslí, je dlouhá doba, než to přinese důsledky. Cesta k dramatickému zdražování byla nastoupena před 16 lety a teď je to jenom dále zhoršováno. Teď máme cenu plynu dvojnásobnou a někdo vymýšlí, abychom ji měli čtyřnásobnou. To je teď to, co prožíváme,“ upozornil.

„Tomu se buď postavíme a řekneme, že takto vysoké spotřební daně na energie nezavedeme, což je vzpoura proti nařízením z Bruselu. A to musí být ochoten někdo udělat,“ zdůraznil. Reakce podle něj nemusí být, že úplně kašleme na Brusel. „Ale že také spotřební daně zavedeme, ale nezavedeme spotřební daň na vytápění domů. Ti, co si doma v plynovém kotlíku spalují plyn, žádnou spotřební daň na plyn platit nebudou. Z toho prostého důvodu, že část populace na to vůbec nemá. Jinak tyto lidi naženete do chudoby. Politici musejí říci, co s tím udělají. A to je dnešní realita. Teď už tyto faktury začnou chodit. Už teď jsou tady těžké situace a žádná krásná slova je nevyřeší,“ konstatoval.

Chybějí stovky miliard. Ty bude muset vláda někomu sebrat

Do nejbližší budoucnosti to tedy ekonomicky moc dobře nevypadá. Bude mít nová vláda vůbec čas plnit svou koaliční smlouvu, nebo spíš řešit průšvih za průšvihem? Hodně se zaměřují na střední třídu, rodiny s dětmi. Nezklamou je? Nebudou nuceni snižovat sociální dávky, dělat nepopulární věci. V koaliční smlouvě s tím nepočítají, ale nedohoní je realita? „Z toho, co jste mi ocitoval, podle mě vyplývá, že ještě nepochopili, v jaké situaci se ujímají moci. Vůbec netuší. Ale to by tedy tušit měli. Když někdo zná situaci, znát může a znát má, tak by tomu měl přizpůsobit to, co slibuje. Tak jak to teď oni píší, to určitě nebude. Je to zahrávání si s důvěrou lidí hned na začátku,“ domníval se.

„Když k tomu připočtu, že je to první vláda české historie, která má většinu v Poslanecké sněmovně, ale zvoleni byli menšinou hlasů voličů, kteří přišli k volbám. I v tomto politickém smyslu začínají ve velice nepříznivé situaci, protože ostatní vlády začínaly s převahou voličů a pak ji postupně ztrácely. Tato vláda rovnou začíná s menšinovou podporou veřejnosti. Pokud k tomu ještě naslibují vzdušné zámky, potom to půjde během měsíců velice rychle z kopce,“ objasnil a zmínil také růst úrokových sazeb, který bude mít zejména na zadlužené domácnosti velice negativní vliv. „Čekají je samé těžké situace, a to, co píší, je s nimi nekombinovatelné. Je to úplně mimo mísu,“ domníval se.

Ve vládě je pět stran, a jak je výše uvedeno, budou řešit náročné situace v těžkém období. Jak velké budou rozpory mezi nimi? ODS bude prosazovat rozpočtovou odpovědnost, na druhé straně je KDU-ČSL, která má mít ministra práce a sociálních věcí a chce být sociálním svědomím vlády. Projeví se nějak výrazně v tomto rozpory? „Ten text jasně ukazuje, že se rozporům vyhýbají. Což v textu jde, ale ve faktických činech nejde. Jim chybějí ve státním rozpočtu v tuto chvíli stovky miliard. Budou muset udělat kroky, kterými se s tím vypořádají. Budou muset stovky miliard někomu sebrat. Stát disponuje penězi od občanů. Když chybějí, v první řadě musíte říci, komu je seberete,“ zdůraznil s tím, že vás přitom budou napadat samé strašné nápady. „Zavedete daně, zvýšíte současné daně, zastavíte růst platů, penzí, omezíte investice. To jsou konkrétní kroky, kterými se dají stovky miliard vyřešit. Tam nastane fatální problém. Je to jeden strašnější krok než druhý. Vždycky si někdo z těch pěti partnerů řekne, že to pro jeho voliče je nepřijatelné,“ je si vědom.

Dává příklad při zvýšení daně z nemovitostí. „Tak lidovci řeknou, že jejich voliči z venkova je opustí, to nemůžeme. A takto můžete dávat příklad za příkladem a vždy se tam najde někdo, kdo řekne – no počkejte, vy jste vymysleli, že to zaplatí naši voliči ve velkých městech, to je zase pro nás nepřijatelné. Očekávám, že to takto bude prakticky se vším,“ řekl Tlustý, který pamatuje obtížné fungování trojčlenné koalice v počátku devadesátých letech. „Kdy se také řešily vážné problémy a bylo velice těžké nacházet s koaličními partnery shodu. Tenkrát si vzpomínám, že byl vtip nepřítel, strašný nepřítel, koaliční partner. Takhle to funguje,“ myslel si.

Jsme podle něj svědky vzniku nového pojmu první Česká republika. „Tak jako v myslích většiny Čechů je pojem první republika zaveden jako zlatá doba vzniku Československa 1918 až 1938. Všechno bylo radostné, paráda. Tak to mají lidé v hlavě, i když to taková idyla nebyla. Teď je vytvářen nový pojem podobného charakteru – první Česká republika – to také byly zlaté časy proti tomu, co se tady odehrává a přichází,“ konstatoval.

Na závěr ještě Vlastimil Tlustý dodává: „To, co jste mi četl z koaliční smlouvy, jsou krásné lži. A proti tomu nastane ošklivá pravda.“

