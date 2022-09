Ono se během soudu něco objeví. Advokát k procesu s Babišem

reklama

Hned na úvod rozhovoru v internetové televizi DVTV poznamenal, že dotační pravidla, která platila v minulosti a která platí teď, jsou poměrně náročná na vysvětlení a problém je třeba pochopit v jeho komplexní šíři.

„A pokud je jakákoliv pochybnost ve výkladu, tak ten výklad musí vždy být dán tak, aby to bylo příznivější pro obžalovaného, protože nelze předjímat, že v budoucnu budou ta pravidla vykládána přísněji, nebo se změní. Proto se v pochybnostech rozhoduje ve prospěch obviněného. Takže pokud tam budou pochybnosti, tak už to by mohlo stačit, aby ta obhajoba s těmi argumenty částečně, nebo zcela uspěla,“ upozornil Krutina.

Za zajímavé považuje, že u Babiše soud řeší napomáhání k dotačnímu podvodu, zatímco Babišova spoluobžalovaná má seznam zločinů, které jí jsou přičítány k tíži, širší. Konstatoval také, že jak v běžných trestních kauzách, tak v těch komplikovanějších, může v průběhu řízení vyplavat na povrch nějaký konkrétní detail, který nakonec celou trestní věc obrátí. On jako advokát má prý vždy tendenci hledat takové detaily, které pomohou obžalovanému.

Krutina si prý četl veřejnou část obžaloby, zdá se mu poměrně složitá na prostudování, protože jde o ekonomickou materii, v níž není občas lehké se vyznat. Otázkou podle něj je, na kolik se podaří prokázat, že Čapí hnízdo bylo či nebylo propojeno s Agrofertem, když žádalo dotaci určenou pro malé a střední firmy. Vedle toho bude třeba prokázat případnou účelovost převodů, ale vedle toho bude státní zastupitelství prokazovat, zda firma Čapí hnízdo v konečném důsledku směřovala do podobných zákaznických sektorů, jako ostatní podniky Agrofertu.

„A jako advokát bych upozorňoval na to, že pokud jsou v nějaké legislativě skuliny, tak každý má právo se v těchto skulinách pohybovat. A nelze to přičítat nikomu k tíži,“ nechal se slyšet Krutina.

Další věc je, že majitel holdingu nemusí znát všechna dotační pravidla a může se spolehnout na své podřízené, kteří to mají pořádně nastudovat a říct mu, co v oblasti dotací možné je a co už možné není. Úkolem obžaloby bude proto také dokazovat, na kolik Babiš věděl, co dělají, či nedělají jeho podřízení.

Až promluví svědci a budou předloženy důkazy, ukáže se, jak obě strany, obžaloba i obhajoba, mají tzv. nabito. „A dopadne to tak, jak si strany povedou. Jak to svědci budou schopni odprezentovat a jak to státní zástupce dokáže postavit,“ upozornil Krutina s tím, že on jako advokát bude vždy hledat v konstrukci státního zastupitelství díry.

Server Lidovky.cz upozorňuje, že ve druhý den Babišova procesu dostanou prostor soudní znalci a později i již zmiňovaní svědci. Babiš v první den procesu odmítl vypovídat s tím, že se obává, že by jeho slova mohla předvolané osoby ovlivnit ještě před jejich vlastní výpovědí.

Celkově prý Krutina má důvěru v to, že česká justice rozhodne nezávisle. Ať už to bude ve prospěch obžaloby, či obhajoby, Krutinova zkušenost s českou justicí je prý taková, že rozhoduje nezávisle.

„Já mám pocit, že máme nezávislou justici. Možná tady teď působím naivně, ale mám s naší justicí sedmnáctiletou zkušenost a celkem jí věřím,“ uzavřel rozhovor.

