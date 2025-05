Opava na svého ministra nebyla zrovna zvědavá

Předvolební kampaň, při které budou krajští lídři jednotlivých stran a hnutí mluvit i s lidmi přímo z ulice, rozjela před několika dny také koalice Spolu. V jejím rámci se tak setkal s občany na opavském Horním náměstí i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jelikož Opava je jeho domovským působištěm, bylo možné očekávat poměrně vysokou návštěvu. To se ale nestalo a před Slezským divadlem přišly diskutovat asi dvě desítky zájemců, z nichž valná většina byla z místního či oblastního sdružení ODS.

Zřejmě i z rozčílení, že na místopředsedu vlády musela více než čtvrthodinu čekat, než byl stanovený čas, se hned na začátku akce „vrhla“ na Zbyňka Stanjuru asi padesátiletá místní žena, která mu velmi tvrdě vyčetla, že vláda neplní své sliby ohledně finanční pomoci postiženým domácnostem loňskými povodněmi.

„Petr Fiala i vy jste se byli u nás podívat, jak máme zdevastovaný majetek, slibovali jste rychlou pomoc a já jsem zatím vůbec nic nedostala, ani korunu,“ tvrdila rozrušená Opavanka. Ministr ji vyslechl a přivolal městského zastupitele z ODS, aby tento případ začal s postiženou rodinou řešit na patřičných úřadech.

„Nevím, proč si ti zástupci měst vlastně stěžují, když jsme například nejpostiženějšímu Krnovu proplatili hned po záplavách 90 procent z jejich prvotních nároků. Mrzí mne také, že jak moravskoslezský hejtman Bělica, tak primátor Opavy se mnou nejednali o financích za povodně, ale hned si stěžovali do médií nebo na sociálních sítích. Přitom kraje nemají vůbec žádný problém se svým cash flow a zatím ze svého nezaplatily za povodně vůbec nic. Pokud jsou však ty programy podpory zbytečně komplikované, tak by to určitě nemělo tak být,“ ohrazoval se ministr Stanjura. Ten dále i zpochybnil sumy, jež vyčíslila vedení nejvíce zdevastovaných měst v ostravském kraji, tedy Opava a Krnov, a uvedl, že jsou tyto škody určitě v nižším měřítku, než bylo uváděno, což je prý pro všechny dobrou zprávou. A pokud se poškození týká státního majetku, tak se zdevastované nemovitosti v budoucnu jistě opraví.

„Myslím, že je jen správné, když se ty škody postupně odstraňují dle jednotlivých resortů, v těchto případech přece musí být nastavený nějaký proces,“ sdělil dále Stanjura.

Jeho slova jsou ale v rozporu s tvrzeními starostů postižených obcí, kteří „jednohlasně“ uvedli, že z ministerských programů Živel zatím neviděli ani korunu.

Půjde 40 miliard na povodňové škody nebo se jedná o účetní trik?

V průběhu diskuze pak padl dotaz na problematiku ohledně čerpání povodňových peněz, jež byly začleněny do státního rozpočtu, a na jejichž podivné využívání už upozornila řada médií, a to například i ve známé televizní debatě Terezie Tománkové na CNN Prima News. Vláda, potažmo ministr Stanjura, si totiž půjčil na povodňové škody 40 miliard korun, o což upravil státní rozpočty, ale už 14 miliard z těchto financí mělo být převedeno do jiných kapitol rozpočtu a zatím byly z „povodňového účtu“ vyčerpány po tří čtvrtě roku pouze čtyři miliardy. Tento fakt potvrdil na jednání Národní rozpočtové rady v minulém týdnu, dle webu Fintag.cz, i její člen profesor Jan Pavel.

„Ve své podstatě se ta situace má tak, že novelizací došlo ke zvýšení výdajů státního rozpočtu o 30 miliard korun v roce 2024 a o deset miliard korun v roce 2025 na škody po povodních. V důvodové zprávě bylo deklarováno, že je to z důvodu záplav. Když se podíváme na to, jakým způsobem ta rozpočtová rezerva byla rozpuštěna, tak 16,6 miliardy bylo rozpočtovými opatřeními převedeno do rozpočtových kapitol na povodňové výdaje a 14 miliard korun bylo převedeno na jiné než povodňové výdaje. A z těch 16,6 miliard korun na povodňové výdaje se podařilo vyčerpat zatím čtyři miliardy korun,“ konstatoval profesor Pavel.

Už v loňském roce někteří politici kritizovali vládu za to, že v době, kdy přišly povodně, měla nedostatečnou rozpočtovou rezervu na krytí nečekaných událostí. A varovali před tím, že vláda situaci zneužije k tomu, aby snížila své deficitní hospodaření. Tedy, že alespoň část peněz na povodně nakonec použije kabinet jinak. Snad nejvíce za to pranýřoval současnou vládu bývalý ministr financí a známý pravicový politik Miroslav Kalousek. Na předvolebním mítinku v Opavě ale tyto argumenty ministr Stanjura vysvětloval poněkud odlišným způsobem.

„Aktuálně bylo na povodňové škody konkrétně vyčleněno už 7 miliard a některé finance z těch 40 miliard byly převedeny například na obranu, což jsme ale říkali už letos v lednu a není potřeba je teď vracet zpět. Ty vyčleněné peníze na povodně tam však zůstanou i do dalších let, kdy se budou postupně čerpat. Myslím si, že na vypořádání povodňových škod by se měly podílet jak kraje, tak i města ze svých financí. Vyčleněná částka na povodňové škody je dostatečná a není jisté, zda se na tento účel vyčerpá v celé její výši,“ uvedl mimo jiné ministr financí.

Jen první vládní odhady povodních škod se ale loni pohybovaly okolo 50 miliard korun…

Ministr Stanjura: „Náš kraj je tradičně levicový, nevím, jestli uspěju.“

Zajímavý byl také dotaz jednoho z přítomných novinářů, který se lídra koalice Spolu zeptal na to, jaké vidí šance na úspěch ve svém regionu, když zde trávil poměrně dost času v rámci předvolební kampaně i předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Náš kraj je tradičně levicový, takže nevím, jestli uspěju. Já mohu lidem kroky naší vlády vysvětlovat, jestli je ale přesvědčím a oni mne pak budou volit, to je jen na nich,“ uzavřel debatu se zástupci médií na opavském mítinku místopředseda vlády Zbyněk Stanjura.

V závěru akce využilo návštěvy svého lídra několik příznivců koalice Spolu a také členů oblastního sdružení ODS a pořídili si s ním fotografie.

