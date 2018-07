Opilý Kalousek smrdí už v poledne. Jaromír Soukup drtil „vydloubnutou“ TOP 09

Soukup se na úvod vrátil ke své fascinaci Miroslavem Kalouskem a jeho stranou TOP 09, jejíž preference se v mnoha aktuálních průzkumech propadly pod pět procent. Kalousek podle Soukupa ztrácí na významu. „Oni se teď všichni smějí TOP 09 kvůli jejím výsledkům v průzkumech. Kdybychom to spočítali do detailu, zjistíme, že hlasy TOP 09 dávají kromě Kalouskovy rodiny už jen městští vegani, bojící se Putina a pijící k tomu sójové latté s králičím bobem, nebo jak se to v těchto hipsterských kavárnách jmenuje,“ řekl Jaromír Soukup. Aktuální průzkumy veřejného mínění prý dělají z TOP 09 stranu asi tak důležitou jako „ranní ospalek, který si z oka vydloube váš pes“, dodal Soukup.

Někdejší křesťanský politik Kalousek je prý podle Soukupa momentálně buddhista. Soukup tak ironicky připomíná scénu, kdy Miroslav Kalousek při příjezdu čínského prezidenta do Prahy protestoval za svobodu Tibetu s příslušnou vlajkou v ruce. Současný pád TOP 09 dělá dobře prezidentu Zemanovi, který se v tomto duchu i vyjádřil. Na to, jak Jaromír Soukup připomíná, Miroslav Kalousek reagoval slovy: „Těší mě, že pan prezident stále nelibě nese mou přítomnost na politické scéně a zaznamenává moje kroky. Ty preference ale nejsou moje, já stranu už neřídím.“

„Tyhle směšné preference TOP 09, to je závěr tvé kariéry, Mirdo. Závěr, tečka, konec,“ dodal Soukup a odmítl, že by tyto preference byly dílem Jiřího Pospíšila, nového předsedy TOP 09. Ten se prý snaží o resuscitaci strany. Kalousek se před volbami spojil i s „ekoteroristou“ Martinem Bursíkem, jak tohoto politika onálepkoval Jaromír Soukup.

Poté Jaromír Soukup připomněl alkoholové eskapády, kterými je údajně Miroslav Kalousek proslulý. Mluvil o tom naposledy před třemi roky Marian Jurečka, kterého pak podpořil dnešní premiér Andrej Babiš. Toho Jaromír Soukup ocitoval: „Kalousek páchl už ve dvanáct. Byl opilý a všichni to viděli. Je opilý permanentně. Musím podpořit pana Jurečku. Považuji za skandální, že opilý Kalousek, protože on byl opilý už ve dvanáct hodin, kdy jsem vedle něj seděl, pokračuje ve svých lžích.“

Babiš tehdy reagoval na tweet Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Tweet zněl takto: „Opilý Kalousek dnes ve Sněmovně perlí. Odmítám, aby pod vlivem alkoholu dělal zpravodaje jakéhokoli zákona. Táhne to z něj fakt fest.“

Jaromír Soukup také připomněl kauzu „Kalda a Merkelová“ aneb podporu, kterou Miroslav Kalousek vyjádřil kancléřce Merkelové po jejích výrocích o odsunu Němců. „Neexistuje ani morální, ani politické ospravedlnění odsunu Němců po válce,“ řekla Merkelová. Miroslav Kalousek bránil kancléřku s tím, že výrok byl zamýšlen poněkud jinak.

„Teď se sešla na takzvaném minisummitu v Bruselu ta naše sluníčkářská parta celá pohromadě. Merkelová, Juncker, Macron a další, aby vymysleli, jak co nejefektivněji přijmout co nejvíce uprchlíků a následně je násilně rozstrkat do jiných zemí, které je nechtějí. O nás bez nás. Od Mnichovské dohody tenhle pojem nemáme rádi, ale minisummit Evropské komise v Bruselu to tedy hodně připomínal,“ řekl Soukup k dění z minulého týdne. Připomněl, že země Visegrádské čtyřky se summitu neúčastnily. Pro ekonomické migranty, kteří jdou do Evropy jen pro peníze, má Jaromír Soukup připraveno nové české pořekadlo, jehož autorem je Andrej Babiš. Že neuhodnete? „Sorry jako!“

„Ono se stačí podívat, jak Francouzi zvládají migraci ze svých kolonií. V Paříži je velká síť takzvaných no-go zón, tedy míst, kam je lepší opravdu nechodit, protože jinak dopadnete jako Bohuslav Sobotka v českých volbách, dostanete prostě přes hubu. Předměstí Paříže, to je černé svědomí Francie. Na některých sídlištích je doporučeno jet plynule i na červenou. Když zastavíte, tak už neodjedete, prostě vás někdo přepadne,“ líčil Soukup. „A jak vygradoval celý tenhle problém? Druhá a třetí generace přistěhovalců se prostě radikalizuje a páchá teroristické útoky ve jménu islámu. Dovedete si představit, jak bude vypadat druhá, třetí generace současných uprchlíků do celé Evropské unie? Těch uprchlíků, kteří mají často ještě horší podmínky než třeba přistěhovalci z bývalých francouzských kolonií,“ ptá se Soukup. „Macron pak vyhrožuje, že kdo není s námi, ten bude platit,“ dodal Soukup s odkazem na Macronův návrh, aby členské země EU, které nebudou přijímat uprchlíky, musely platit sankce.

Macron podle Soukupa potřebuje být sundán ze svého sluníčkového obláčku a někdo by mu měl raději ukázat realitu. Jediným důsledkem minisummitu je podle Soukupa to, že Evropa je nyní rozhádaná. Poté Jaromír Soukup ocitoval spisovatele Marka Twaina: „Francie nemá ani léto, ani zimu, ani morálku. Až na tyto nedostatky, je to vynikající země. Ve Francii obyčejně vládnou prostitutky.“

Jaromír Soukup posléze uspořádal takové malé rozloučení s právě skončivší ministryní obrany Karlou Šlechtovou. „Žena, která si nechala vyrobit kšiltovku s nášivkou ‚ministryně obrany‘ … byla to skvělá ministryně, která mě nějakým zvláštním způsobem bavila. A bavil mě i její pudl Rambohafík, třeba jak ho posadila na hrob neznámého vojína, nebo jak občas fotkami ilustrovala, že to ministerstvo v podstatě řídí ten pes,“ řekl Soukup.

Nakonec Jaromír Soukup vzpomněl nedávný výrok sociálního demokrata Lubomíra Zaorálka, který pronesl, že Vietnam je organizovaný zločin a pro Českou republiku bezpečnostní riziko. „Vietnamci jsou ti nejlepší imigranti, kteří naši zemi mohli potkat. Podívejte se na ty francouzské nebo německé. Naši imigranti, tedy Vietnamci, makají. Jsou docela bezproblémoví, a když už mají problém, řeší si ho uvnitř komunity,“ vyjádřil svůj nesouhlas se Zaorálkem Jaromír Soukup. „Samozřejmě že někteří z nich kšeftují s drogami, ale to dělají i Češi,“ dodal Soukup. Podle něj jsou výroky o Vietnamu jako organizovaném zločinu neakceptovatelné, obzvláště od vrcholného představitele ČSSD.

Jaromír Soukup pak připomněl časy, kdy organizovaný zločin připomínala spíše samotná ČSSD. „Stačí vzpomenout na Frantu Mrázka a Standu Grosse, kakaového krále Michala Krause, na Davida Ratha, který už osmým rokem tvrdí, že má rád víno, a ne peníze,“ vyjmenovával Soukup odsouzené či domnělé delikventy z řad sociální demokracie.

