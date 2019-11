Opozice by se podle Pekarové měla u Babiše poučit, jak dělat PR

Markéta Pekarová Adamová se o víkendu stala předsedkyní TOP 09, svého stranického soupeře Tomáše Czernina porazila podle svých slov například tím, že strana věděla, že na dva roky volila toho, kdo ji má vést do dalších sněmovních voleb. „Od začátku své kandidatury jsem jasně řekla, že chci stranu vést v těchto volbách, Czernin tento cíl deklaroval až pár dní před samotnou volbou,“ sdělila na úvod, co vnímá jako klíčovou úlohu pro nového předsedu TOP 09 a co jí mohlo značně pomoci k vítězství.

Doplnila, že je velmi ráda za to, že se Czernin stal prvním místopředsedou TOP 09, a společně tak vytvoří tandem, který podle jejího přesvědčení povede TOP 09 k lepším výsledkům. „Byla bych ráda, aby strana byla jasně čitelná, měli jsme několik málo priorit, kterými se budeme definovat. Abychom se také rozjeli více do regionů, mluvili s lidmi,“ zopakovala své cíle čerstvě zvolená předsedkyně TOP 09.

Věří, že nyní bude TOP 09 více slyšet a vidět. Ráda by pravidelně každé pondělí byla v jiném kraji. „Už na příští týden se chystám na svou první návštěvu krajů. To by měli dělat nejen předsedové stran, ale i další členové předsednictva. Budu se tedy snažit hodně zapojit i ostatní. Je to pozitivní změna a určitý drajv, který do toho chci vnést. Náš tým bude dobře prezentovat naše priority,“ sdělila Pekarová Adamová, která chystá i změny vnitrostranické, které zatím nechce prozrazovat.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek byl tím, kdo podporoval Czernina, podle Pekarové Adamové spolu vycházejí velice korektně a nemají spolu problém. „Úzce spolupracujeme, nemám pocit, že by mezi námi byl jakýkoli osten. Kalousek byl první, kdo vyslovil myšlenku na tandem, a tak se stalo. Věřím, že bude velmi spokojen,“ míní předsedkyně strany.

Na víkendovém sněmu TOP 09 znělo burocování, jak moc je potřeba spolupráce demokratických stran, aby bylo možné porazit současného premiéra Andreje Babiše. Předsedkyně Pekarová Adamová uznává, že porazit Babiše ve volbách je náročný úkol, ale nikoli prý nedosažitelný. „Babišovi nahrává roztříštěnost opozice, ale to se postupně mění. Jednotliví aktéři jsou si čím dál víc vědomi toho, že je nutná spolupráce,“ dodala Pekarová Adamová.

TOP 09 ke spolupráci opozice dlouhodobě vyzývá, naklonění ostatních opozičních stran k takové spolupráci je podle předsedkyně upřímné, nikoli jen slovní, aby byli uspokojeni demonstranti na Letenské pláni.

Současná vláda podle jejích slov těží především z toho, že je v zemi dobrá ekonomická situace, i když to není vlivem této vlády, ale díky našim dobře prosperujícím firmám. „Z toho směru Babiš těží i z mnoha dalších aspektů. Jeho svěřenský fond také vlastní velkou část médií,“ poukázala na to, v čem bude těžké být Babišovi rovnocenným soupeřem.

Moderátorka Zuzana Tvarůžková však poukázala na to, že Babiš je politicky velmi aktivní a jako politik se změnil. „Není to nejspíše pouze ekonomická situace, která mu nahrává,“ podotkla moderátorka a žádala po Pekarové Adamové uvést další aspekty týkající se úspěšnosti jeho vládnutí. „Ano, měli bychom se od Babiše inspirovat tou aktivitou, kterou umí dobře prezentovat navenek,“ připustila předsedkyně TOP 09.

Vzápětí podotkla, že jeho holdingové PR je však těžké porazit a není to snadný úkol, zejména při finančních možnostech, které opoziční strany mají. „Na to si ale už nemůžeme stěžovat, musíme se snažit sami. Proto je nutné najít aktivní formu, jít mezi lidi a nespoléhat se jen na billboardy a facebookové příspěvky,“ myslí si Pekarová Adamová, podle které je nutné Babiše porazit politicky, tedy tématy, programem a nabídnout lidem lepší alternativu.

Jak hluboká spolupráce opozičních stran tedy musí být a na jaké úrovni? Záleží, o jakém typu voleb se bavíme. „Příští rok nás čekají senátní volby a krajské volby, kde bude kraj od kraje případná spolupráce jiná. To se nyní řeší a je to v plném běhu. V senátních volbách je důležité si nekonkurovat jako strany, které dnes držíme v Senátu většinu,“ řekla předsedkyně TOP 09 s tím, že Senát musí zůstat protiváhou současnému složení Poslanecké sněmovny a vládě. „Snažíme se tvořit společné kandidátky, je to na dobré cestě už dnes,“ řekla s tím, že se snaží dohodnout skutečně širokou spolupráci. A to nejen s hnutím STAN, ale i KDU-ČSL a ODS.

„Dokonce v případě kandidátů do Senátu jsme otevření i spolupráci s Piráty, protože i oni vnímají důležitost toho, aby Senát zůstal většinově protiváhou současné vládě a složení Sněmovny,“ prozradila na závěr Pekarová Adamová.

