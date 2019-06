Opravdu drsné jednání zastupitelstva v Mostě: Zadlužený Rom přinesl petici. Primátor si nebral servítky, začal po něm žádat zaplacení dluhu

Mluvčí chanovských obyvatel Ján Chromý přišel včera odpoledne mosteckým zastupitelům sdělit, že se s ním primátor města Jan Paparega odmítá sejít a řešit problém Chanova a kontejnerového bydlení, které tamní obyvatelé nechtějí.

Už začátkem března prý napsal jakousi žádanku a prosbu o schůzku s nejvyšším představitelem města. Aby prý vyřešil nějaké nedostatky kolem Chanova. Dosud jej první muž města nepřijal.

Zamykání vchodů v Chanově?

„Bloky, které jsou po rekonstrukci – což jsou domy číslo 8, 11, 2 – by chtěly trošku ještě poopravit, aby nedošlo k ještě většímu zničení. Šlo mi hlavně o to, aby hlavní vchody, které jsou skutečně nové, se zamykaly po 22. hodině. A aby byla určena nějaká osoba, která je zdravotně znevýhodněná nebo je v důchodu, a za nějakou určitou provizi se o bloky starala,“ vysvětlil politiků, co chtěl probírat.

Nedávno prý za ním přišli kolegové z Pirátů, že existuje úplně jiný plán, a to modulová (kontejnerová) výstavba. „Pochopil jsem, proč na mě pan primátor neměl čas, protože jsem zjistil, že jezdil po Moravě, aby získal informace o těchto stavbách,“ posteskl si. Sám toho přitom o kontejnerech prý ví dost, protože na stavbách je všude mívali: „Jejich izolace není taková, aby tam lidé mohli bydlet. V létě by spíš uhořeli, v zimě by se zvýšily náklady. Takže nájem, který by měl být 12 tisíc, co jsem slyšel, by se zvýšil kvůli spotřebě energie.“

Mluvčí obyvatel Chanova Ján Chromý během proslovu na veřejném zasedání zastupitelů.

Petice kvůli neochotě primátora

Chromý pokračoval atakem na primátora. „Před 12. dubnem mi volali z jeho kanceláře, že toho má strašně moc a jestli by mi nevadilo nějakých pár důležitých bodů odeslat na e-mail. Ty by byly předloženy vám (zastupitelům), abyste je projednali. Jak jsem zjistil od přítomných Pirátů, tak nic takového jste nedostali, takže jste neměli co projednávat,“ popisoval.

Na základě toho prý spolu s několika členy zastupitelstva dal dohromady petici, na které je dnes 100 podpisů. „Tito lidé skutečně nesouhlasí, aby v této lokalitě začala kontejnerová výstavba,“ podotkl a předal na místě petiční arch úředníkům.

Ghetto otvírá náruč „nevítaným lidem“

Mluvčí Chanova dospěl k závěru, že mosteckým politikům nejde ani tak o Chanov, ale o problémy v centru města na třídě Budovatelů. „Středem pozornosti tady v Mostě je hlavně třída Budovatelů, kdy tam dělají prostě virvál a určitě to nedělá dobré jméno městu. A postupem času by je město do těch kontejnerů, kterých by bylo cirka devadesát, přestěhovávalo. To je zhruba nějakých 100 milionů korun. My jsme ochotni bloky 6 a 10 zrekonstruovat, ale k tomu jsem se nedostal, abych to s panem primátorem trošku rozebral. Dostali bychom tyto bloky do normálního stavu, kdy by se uvolnilo ještě dost bytových jednotek a ti lidé, kteří jsou zde tak nevítaní, by se k nám mohli dostat,“ prezentoval svůj návrh.

„Já bych byl hrozně rád, kdyby si se mnou pan primátor sedl. Nejvíce vás trápí ne ta bytová situace v Chanově, ale já vidím nejvíc snahu akorát dostat ty lidi z ‚vyhlášených ulic‘ do Chanova,“ dodal.

Dluží městu a žije v nepořádku. Máme naslouchat?

Primátor Paparega se na osočování ze strany romského obyvatele netvářil příliš nadšeně. „Že bych měl obdržet nějaké body? Tak to jsem neobdržel,“ oznámil všem a neodpustil si rýpnutí: „Já bych se vás spíš zeptal, zda uvažujete o úhradě svého dluhu, který dosahuje značné částky v řádu statisíců ve prospěch statutárního města Most?“

Chanovský občan by se měl prý nejdříve podívat sám na sebe a svůj dům, než začne něco požadovat po městu, jemuž dluží: „Vy bydlíte v bloku 3, který je v tristním stavu. Myslím, že by stálo za úvahu zamést si před vlastním prahem,“ vyzval Jána Chromého.

Řada mosteckých zastupitelů vyjádřila velkou nevoli svou, i veřejnosti. „Opravdu tvrdím to, že člověk, který dluží na nájemném statisíce, mě jeho názor opravdu nezajímá. Opravdu ne,“ řekl radní Jan Nedvěd (ProMOST), kterému je prý jedno, jestli jsou černí, bílí, žlutí.

Podle poslankyně Hany Aulické Jírovcové (KSČM) by si možná Romové měli přeci jen opravit sídliště svépomocí. „Aby si na to sáhli. Aby věděli, co to znamená,“ podotkla s tím, že jinak jdou schopni devastovat, odejít a devastovat jinde. „Neznají své povinnosti, ale jen svá práva,“ řekla dále.

„Stoprocentně je pravda, že cokoli tam uděláte, hned se to zničí,“ poznamenal Jan Schiller (ANO).

Při té příležitosti primátor objasnil, jak je tu s údajným někdejším zapojením Romů do místních oprav. „Tehdy se podílelo devět osob. Devět. Tedy nepodíleli se na tom chanovští obyvatelé, ale devět lidí a ne všichni byli z Chanova. Ustoupili jsme od požadavku, aby firma zaměstnávala místní Romy, protože nastaly problémy. Třeba nepřišli druhý den do zaměstnání,“ vysvětlil Jan Paparega, že stavební firma pak nebyla schopna garantovat „romskou podmínku“, jak bylo stanoveno v zadávacím řízení.

Podle zeleného Jana Hrubeše je potřeba využít toho, co o mentalitě bydlení v Chanově víme. Klidněji a čistěji je prý v panelových domech, kde je nějaká autorita „Když tam tahle autorita zařve, je tam klid. Proto si myslím, že v případě rekonstrukce by se tento model dal převést na jeden z těch opravených domů, mohl by fungovat,“ míní politik.

Div že je nechceme dávat do klecí, rasisti

„Setkávám se na výborech ve Sněmovně s tím, že se – zase – na nás začali dívat skrz prsty, jací jsme rasisti, jak jsme špatní, jak jim ubližujeme, jak je pomalu dáváme do klecí a podobné věci. Upřímně, zhatili jste dva roky práce, která nebyla jednoduchá,“ směřoval k Pirátům a Zeleným svá slova poslanec Jan Schiller (ANO).

Apeloval dále na Jána Chromého i na Piráty a Zelené, aby přestali používat termín „kontejnery“: „Není tady ani jeden rasista, ani jeden xenofob. Jenom chceme, aby lidé dodržovali pravidla… Lidé z jižní Moravy slyší ‚kontejner‘ a vidí u toho fotku toho stavebního – a najednou všichni plaší a pomalu nás ani nezdraví, jací jsme zase my ti špatní. Modulární výstavba se může udělat krásně. Pár lidí, kterým jsem to ukazoval, by do toho i šlo.“ Upozornil, že vycházejí jen z informací ze Vsetína, kde jsou 13 let staré kontejnery, ale za tu dobu se stavebnictví hodně posunulo.

Distancoval se také od nepravd ohledně drahého vytápění. „Pokud máte přímotopy a kolaudujete novou stavbu, která je přímo koncipovaná na přímotopy, tak máte jinou sazbu na elektřinu. Vychází to v podstatě stejně jako za dálkové vytápění. Nikdo také ještě neřekl, že z jednoho modulu se klidně může udělat malá kotelna. Možností je strašně moc,“ zdůraznil a pokáral Piráty a Zelené za předčasný poplach: „Vy jste udělali závěr bez závěru. Vyhodnocujete a zveřejňujete věci, lidé jsou v panice, ale z pracovní skupiny přitom ještě žádný závěr nevypadl.“

Šok! Agentura chce smést ghetto ze světa

„Nemůžeme se bavit o integraci Romů, když nemluvíme s nimi. Ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, David Beňák je ochoten uspořádat konferenci,“ snažil se dál prosazovat své pojetí za Piráty Adam Komenda.

Jméno ředitele Agentury nadzdvihlo ze židle primátora. Vládní organizace totiž propaguje zcela jiné řešení Chanova, a to postupný útlum celého sídliště. „Pan Beňák nám nejdřív sdělil, že modulové bydlení není špatná cesta s tím, že ty moduly mohou vypadat ledajak. Slíbil zaslat, jak by mohly vypadat. Místo toho dorazila nějaká analýza, která z devíti desetin shrnuje známý stav. A doporučuje postupné uzavření sídliště Chanov! Byli jsme překvapeni,“ popsal výsledek jednání s Agenturou primátor Paparega, kterého naštvalo, že tuto nikým nevyžádanou analýzu nyní Agentura zveřejnila. „S tímto typem člověka já spolupracovat odmítám. Pro mě pan Beňák není partner,“ sdělil Pirátům primátor.

Agentura pro sociální začleňování nepodporuje řešení, která nejsou aktivně komunikována s obyvateli Chanova a vedou k prohlubování či konzervování segregace. „Za ideální řešení považujeme postupný útlum sídliště, který bude realizován v dlouhodobém horizontu a se zohledněním potřeb místních obyvatel. Obyvatelům by následně bylo poskytnuto dlouhodobé nájemní bydlení v bytech standardní kvality v nesegregované lokalitě,“ potvrzují slova ředitele Agentury Davida Beňáka.

Žádný převratný závěr včera od zastupitelů ve věci Chanova nepadl. Ani příslib dalších schůzek, které zejména Piráti a Zelení po městu požadují. Primátor pouze připomněl, že letos se předpokládá dokončení projektové dokumentace modulového bydlení. Až bude co ukazovat, pak prý mohou začít debaty s chanovskými obyvateli.

autor: Lucie Bartoš