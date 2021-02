Opravdu šílené číslo! Tereza Hyťhová v XTV vytáhla data. Tolik lidí už padlo kvůli restrikcím vlády

Poslankyně Tereza Hyťhová (hnutí Trikolóra) byla hostem v internetové televizi XTV.cz. Varovala před novodobou totalitou, která jde ruku v ruce s novým tzv. pandemickým zákonem. „Je mi líto, že lidé umírají, ale nemůžeme obětovat celou společnost tím, že zavřeme všechny podniky na několik let,“ říká politička. Zároveň prozradila, že by ji potěšilo, pokud by Trikolóra úzce spolupracovala s exprezidentem Václavem Klausem: „Hodně lidí ho má rádo, byla bych za to ráda.“

Úvodem byla poslankyně dotázána, jaký má názor na tzv. pandemický zákon. „My máme za Trikolóru jako poslanci samozřejmě odmítavý názor. Protože, když jsme si ten zákon přečetli, opravdu jsme si dali tu práci, tak za sebe mohu říct, že je to vlastně nouzový stav, který je přebrán do zákona,“ říká politička Hyťhová.

To znamená, že tzv. pandemický zákon obsahuje restrikce, zákazy. „Jsou tam napsané pokuty, které budou třeba za nenošení roušek. Nebo když někdo otevře restauraci, i když nesmí, tak má třeba až čtyřmiliónovou pokutu,“ dala za příklad poslankyně.

Sněmovna v pátek schválila návrh pandemického zákona v senátní verzi. Senát zákon upravoval kvůli chybě, kterou do paragrafů zaneslo zdravotnictví. Týkal se nedostatečné kontroly parlamentu nad restrikcemi, které má se souhlasem kabinetu vyhlašovat resort zdravotnictví.

V souvislosti s tím Hyťhová zmínila novodobou totalitu. „Tyhlety věci jsou pro nás naprosto špatně. My tady nechceme novodobou totalitu, to naprosto odmítáme. Nám se to prostě nelíbí. V podstatě si Poslanecká sněmovna svou většinou odhlasovala druhý nouzový stav, akorát se to jmenuje ‚pandemický zákon‘,“ upozorňuje.

Hyťhová je bývalou členkou hnutí SPD – do Klausovy Trikolóry přestoupila v červenci roku 2020. Porovnává, jak velké rozdíly mez těmito politickými subjekty spatřuje. „Program je naprosto odlišný. Momentálně máme stejné názory na covidovou situaci, což je dobře. Na druhou stranu, Trikolóra je pravicová konzervativní strana – a SPD je spíše levicová. Spojení těchto stran není možné, to je jako spojovat ČSSD a ODS,“ myslí si, že předvolební koalice SPD a Trikolóry ve volbách 2021 není možná; připouští však, že povolební koalice už je něco jiného.

Věří, že Trikolóra po říjnových volbách neskončí před branami do Sněmovny. „Víme, že mnoho lidí uvažuje nad volbou Trikolóry, pořád věřím, a jsem optimista, že těch magických 5 procent v říjnu překonáme,“ dodává Hyťhová.

V rámci pandemické situace připomněla, že se ničí střední a malí podnikatelé. „Trikolóra od počátku, kdy zde vznikl nouzový stav a restrikce, říká, že rozumí, že situace je vážná a nechce ji zlehčovat. Na druhou stranu bychom byli rádi, kdyby střední a malí podnikatelé nekrachovali,“ zmínila. Jen za leden zkrachovalo přes 25 tisíc živností. „Je to opravdu šílené číslo,“ hrozí se.

Hlasem Trikolóry řekla, že kdyby vláda umožnila těmto lidem pracovat, kdyby otevřela malé obchody a podniky – jsou přesvědčení, že při dodržování hygienických opatření by vše fungovalo. „Věřím, že by pak nedocházelo k tak obrovským krachům. Lidi by se neohrožovali, normálně by mohli žít dál. Vláda vyplácí kompenzace, ale někteří podnikatelé dělají práci načerno a nelze se jim divit, pak ale neodvádějí ani daně,“ zdůraznila a poukázala na to, že mnozí se potýkají s existenčními problémy.

Když premiér Andrej Babiš v první polovině února při schvalování nouzového stavu hovořil ve Sněmovně o 17,5 tisících mrtvých, atakovala ho Hyťhová ve svém následném projevu slovy: „Těch 17,5 tisíc mrtvých, pane premiére, máte na svědomí vy.“

Brala to tehdy jako politické gesto, nebo měla k dispozici analýzy a důkazy?. „Nikdy bych to nepoužila, kdyby pan premiér jednal solidně a slušně. Reagovala jsme tím na jeho předešlý komentář v médiích, kde před rozhodováním o pokračování nouzového stavu řekl, že ti, kteří nepodpoří nouzový stav, mají na svědomí mrtvé lidi. Ve Sněmovně jsem pak řekla, že pokud za svými slovy stojí, pak v tom případě těch 17,5 tisíc lidí, kteří zemřeli s covidem, má na svědomí on,“ připomněla. A že použila pouze Babišův způsob argumentace.

„Je mi líto, že lidé umírají, ale nemůžeme obětovat celou společnost tím, že zavřeme všechny podniky na několik let a neumožníme lidem pracovat. Hledejme řešení tam, kde jsou možná. Jak říkám, dodržovat hygienická opatření, udělat takové podmínky, aby lidé mohli pracovat, aby nezkrachovali, aby mohli odvádět normálně daně a aby neohrožovali na životě ostatní,“ pravila Hyťhová, že tyto věci lze jistým kompromisem skloubit.

V řešení pandemické situace by se inspirovala například Rakouskem a Maďarskem. „A to konkrétně ve školách, protože Rakousko i Maďarsko mají vyjednané testy, jednají na vlastní pěst a běží to, otevřely školy. U nás jen stojíme na mrtvém bodě, nemáme testy ani očkování. To je špatně,“ zdůraznila poslankyně s tím, že školy jsou otevřené i v Německu či na Slovensku, kde situace také není příznivá.

„Nevím, na základě jakých informací si to lidé myslí... vím, že je velkým odpůrcem roušek. Já se snažím být v tomto zodpovědná, v tomhle jsem tedy opatrnější. Každý máme ale na věc odlišný názor, i on je člověk a svůj názor může říct i jako bývalý prezident,“ myslí si Hyťhová.

Před pár dny se exprezident Václav Klaus vyjádřil, že pokud vláda bude dále pokračovat v restrikcích a v tom samém směru, tak že on aktivně vstoupí do politiky.

Myslel tím, že by podpořil hnutí Trikolóra, či by se v něm více angažoval? „Tak já bych byla upřímně ráda, kdyby se víc angažoval a více se v hnutí Trikolóra zapojil. Protože je to bývalý pravicový konzervativní předseda. Hodně lidí ho má rádo ještě z dob, kdy byl v ODS či byl prezidentem. My bychom to uvítali. Neřeším to, jak se chová a jaké má názory. Nikdy není ve straně sto lidí, kteří mají na vše stejné názory,“ dodala poslankyně za hnutí Trikolóra.

Probíhají v současné době jednání Trikolóry s Institutem Václava Klause nebo s Klausem starším jako osobou? „Pan prezident Klaus je v Trikolóře garantem za zahraniční politiku. Chodí na naše pravidelné odborné komise a spolupracuje s námi. To, že není členem, je pravda, ale spolupracujeme. Nevím, koho přesně chce podpořit, doufám, že to budeme my. Určitě s ním více jedná jeho syn, coby náš předseda,“ zopakovala Hyťhová závěrem, že ještě užší spolupráce s bývalým prezidentem je jimi velmi vítána.

