Opusťme lipskou burzu a emisní povolenky, vyzval Janeček. Energie lidem zdraží, varuje

Množství plynu v zásobnících trvale klesá. Janeček uvedl, že ačkoliv je trvalý pokles plynu v zásobnících normální, problém je v tom, že přítoky plynu do České republiky neplynou v dostatečném množství. „Já nehrozím a nevaruji před nedostatkem plynu. Pouze upozorňuji na to, že cena elektrické energie, která je odvozena od plynu, bude vyšší. To z toho důvodu, že i cena plynu je významně vyšší," vysvětlil Janeček, že cena pro znovunaplnění zásobníků je velmi vysoká. Oproti loňskému roku lze pozorovat cenu plynu až dvakrát vyšší.

Ceny plynu na doplnění zásobníků na léto 2025 se predikují vyšší než ty, za které je nyní v zásobnících uložen. Firmy tak budou muset v létě dokupovat plyn dráž než v zimě. „To je – vyjma roku 2021 – úplně unikátní situace,“ řekl Janeček a zopakoval, že je vše čistě politickou záležitostí. Vysvětlil, že plynárenský průmysl vždycky fungoval, že v létě byly ceny plynu nízké a zásobníky se používaly jako vyrovnávací zdroj. Plyn byl tak levný kontinuálně.

Problém s množstvím plynu, který je třeba dokoupit do zásobníků, už podle Janečka vnímá i německá vláda. Dala proto pokyn k naplnění zásobníků za jakoukoliv, i negativní, cenu. To vše bude dle Janečka vytvářet velký tlak na německý státní rozpočet. Vytvořená ztráta bude pravděpodobně rozprostřena mezi koncové zákazníky. „Co z toho vyplyne? Vysoké ceny plynu, vysoké ceny energie a prohloubení problému,“ předpověděl Janeček.

Dále Janeček hovořil i o technických možnostech doplnění zásobníků do plného stavu do listopadu. Podle stávajícího nařízení Evropské unie musejí totiž členské státy do té doby z hlediska energetické bezpečnosti naplnit své zásobníky do výše 90 procent. Zcela zásadním je pro Česko možnost diverzifikace toků plynu. Janeček však konstatoval, že o takzvanou „východní cestu“ Česká republika úplně přišla. A ačkoliv Norsko těží velké množství plynu a dodává ho do Evropy, Janeček upozornil na možnost dlouhých odstávek. Poukázal i na nedávné odstavení gazifikačního terminálu v Německu. „Takže my na jednu stranu říkáme, že dovezeme plyn přes Německo, ale zároveň se odstavují terminály onoho zemního plynu,“ poukázal Janeček na ironii energetické politiky. „Z tohohle všeho mi vychází, že se spíše blížíme k energetické krizi, já to nazývám k velikým komplikacím,“ dodal.

Janeček v rozhovoru jednoznačně potvrdil, že elektřina bude spíše zdražovat. A to z několika důvodů. Zaprvé kvůli dražším surovinám a samozřejmě kvůli povolenkám, které zdražují energii v dlouhodobém horizontu. Janeček svou elektrickou energii i plyn zafixoval, a to na „co nejdelší dobu“.

„Ceny pro spotřebitele v Evropě jsou nyní až 4krát vyšší než pro spotřebitele na území Spojených států amerických. Co se týče plynu, je rozdíl v ceně až 7krát vyšší,“ srovnal Janeček ceny plynu mezi Evropou a Spojenými státy pod administrativou Donalda Trumpa.

K současné politice Spojených států také dodal, že evropští politici by si měli uvědomit, že zkratky MAGA – Make America Great Again (Udělejme Ameriku Znovu Velkou) a MEGA – Make Europe Great Again (Udělejme Evropu Znovu Velkou) jsou nekompatibilní. „Když bych to měl přeložit, tak zkrátka: každý za své,“ upozornil Janeček. Česká republika by se podle něj i proto měla zaměřit předně na konání České republiky, a to i co se energetiky týče.

Janeček doporučil kroky, které by měla odpovědná politická reprezentace v Česku udělat. Tyto kroky zahrnují přehodnocení účasti České republiky na lipské burze i odstoupení od systému emisních povolenek. „Je potřeba, aby Česká republika měla nárok na vlastní energetický mix,“ doporučil.

Pokud nejde zrušit Green Deal, emisní povolenky a nejde odstoupit z lipské burzy, tak problémy, které budou muset řešit národní vlády členských států Evropské unie, vytvoří konflikt s evropskou centrálou, což následně povede k rozvolnění vztahů v Evropské unii.

Koncem rozhovoru se Janeček zaměřil i na tepelná čerpadla a rušení individuálního topení. Podle Janečka se jedná pouze o lobbing, který nemá nic společného s šetřením životního prostředí. „Je to normální technický nesmysl. A jenom z toho důvodu, že to dělají filozofové, humanitní pracovníci, kteří se zabývají životním prostředím a energetikou,“ rozzlobil se Janeček. O energetice doporučil lidem i ministerstvu průmyslu se raději bavit s ekonomy či právníky. Jinak shrnul, že snahy o protlačení tepelných čerpadel z Bruselu jsou pouze „lobbingem pro určitý způsob vytápění“ a připomněl, že v České republice je silný průmysl pro výrobu krbových kamen na dřevo, který zaměstnává tisíce lidí.