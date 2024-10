Orbán domluvil, vystartoval na něj mladík z čtyřprocentní partaje. V TOP 09 jásají

Ve veřejném prostoru nadále rezonuje nedávný projev Viktora Orbána na půdě Evropského parlamentu, za který si vysloužil kritiku předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, ale mohutný potlesk ze strany Patriotů pro Evropu, tedy europoslanců z frakce, na jejímž založení se Orbán podílel a kam patří také Babišovi europoslanci.

V souvislosti s migrací Orbán zdůraznil, že „jakmile někoho pustíme dovnitř, nikdy ho nebudeme moci poslat domů, bez ohledu na to, zda má právo zůstat, nebo ne“. Poukázal i na související problémy, jako je nárůst antisemitismu, násilí na ženách a homofobie, které podle něj souvisejí s nelegální migrací.

„Nelegální migrace vedla k nárůstu antisemitismu, násilí na ženách a homofobie v Evropě,“ prohlásil Orbán. A doplnil, že kvůli nelegální migraci hrozí rozpadnutí schengenského prostoru.

Věnoval se také ekonomickým otázkám a zdůraznil že „v posledních dvou desetiletích byl růst EU trvale pomalejší než růst Spojených států a Číny“. Zmínil vysoké ceny energie, které negativně ovlivňují investice, a kritizoval EU za klimatickou politiku, která se nepropojuje s průmyslovou politikou. „Nedělejme si iluze, že problém vyřeší pouze přechod na zelenou ekonomiku,“ dodal.

Orbánův projev proletěl Evropským parlamentem jako blesk. Stejně ostrá byla i reakce na něj. Především reakce mladého německého člena německé liberální FDP Moritze Körnera, jemuž je 34 let, a který taktéž nešetřil výroky ostrými jako břitva. Strana má podle průzkumů nyní asi 4 % volebních preferencí.

„Jaký to projev, pane Orbáne!“ začal. A hned Orbánovi vyčetl, že se sice tváří jako demokratický politik, ale ve skutečnosti se demokracie bojí a také podle toho jedná v maďarském parlamentu. „Už léta vládnete s pomocí dekretů. Proč se tolik bojíte demokracie, pane Orbáne?“ ptal se.

A to byl teprve začátek.

„Řekl jste, že jste příznivcem národní suverenity. Ale to vy jste pozval čínské policisty do Maďarska, aby sledovali lidi ve vaší zemi. Říkáte, že jste proti migraci, ale nebráníte se příchodu ruských špionů do schengenského prostoru a nazýváte to národním kartou. Tohle přesně děláte,“ vypálil.

Od řečnického pultíku do tváře Orbánovi řekl, že není žádný patriot. „Vy jste jen užitečný idiot Ruska a Číny!“ vykřikl. „Taková je realita.“

Jedním dechem maďarskému předsedovi vlády vyčetl, že Obán na jedné straně mluví o ekonomické slabosti EU, ale na straně druhé ze své země vyhání evropské firmy vyššími daněmi.

„Z Maďarska jste udělal v podstatě banánovou republiku. Maďarské občabny jste obral o peníze, které skončily v kapsách vaší rodiny a přátel,“ dštil dál oheň a síru liberální německý politik, který neváhal Maďarsko označit za nejchudší a současně nejzkorumpovanější zemi EU.

„Tak velký podvod! Pane Orbáne, odstupte, aby se Maďarsko mohlo znovu stát velkým,“ vysmál se Körner Orbánovi v narážce na známé politické heslo amerického exprezidenta Donalda Trumpa.

„Děkuji vám z České republiky, pane Körnere,“ napsala na sociální síti X aktivistka Michaela Kudláčková. A přidala srdíčko.

Jiří Hynek z České televize ocitoval část Körnerova vystoupení. „Pane Orbáne, odstupte a učiňte Maďarsko znovu významným!“

I told Viktor Orbán that he is the useful idiot of Russia and China. He was not amused: pic.twitter.com/bGiJGoiQPI