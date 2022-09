Orbán na mítinku: EU se do roku 2030 může rozpadnout

reklama

Premiér a předseda strany Viktor Orbán ve svém projevu uvedl podle Rádia Svobodná Evropa, že válka na Ukrajině by podle něj mohla trvat až do roku 2030 a Ukrajina by mohla ztratit až polovinu svého území. Až Západ udělal z „lokální“ válku „globální“. „A my v Evropě se teď střílíme do nohy sankcemi,“ dodal Orbán podle serveru iDNES.cz.

Orbán v souvislosti s energetickou krizí také uvedl, že krize způsobená sankcemi by mohla tuto zimu zastavit až čtyřicet procent evropského průmyslu. Sám chce usilovat o to, aby na podzim nedošlo k prodloužení sankčního balíčku o dalších šest měsíců. Ani tentokrát nevynechal svůj skepticismus vůči EU. Podle něj by se mohla do roku 2030 rozpadnout a v pozici silného mocenského centra by EU mohla nahradit právě visegrádská čtyřka.

„Spolupráce je kvůli válce v krizi. Tu je ale možné překonat, jelikož vlády v Bratislavě a v Praze jsou rozpolcené. V obou zemích by tak snadno mohly vzniknout nové vlády, s nimiž by Fidesz mohl uzavřít spojenectví,“ pronesl Orbán na setkání v Kötcse s tím, že je potřeba se zamyslet nad členstvím v EU a co z něho pro členské státy vyplývá.

V pasáži o domácí politice pak dodal, že jeho hlavním cílem do budoucna jsou nová opatření na podporu rodiny, zaměstnanosti, modernizace hospodářství a národní sjednocení. Závěrem podotkl, že si ve Fideszu vědomě vychovává novou generaci, která je vzdělaná a schopná vládnout. Tato mladá generace by měla být schopna vést zemi od roku 2030 až do roku 2060.

