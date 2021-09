Orbánova věta o EU! Sranda, řekl Babiš na TV Šlágr. Je „deb*l“? Bez cenzury

Již pošesté zavítal premiér Andrej Babiš do studia televize Šlágr. Tentokrát se to obešlo bez vtipkování o finančáku, jako když tam před minulými volbami dorazil z pozice ministra financí, ale legrace byla i tak. Premiér předčítal ze své knihy, vyprávěl historky z Bruselu a hovořil o svých ženách a české kuchyni.

Do vysílání Andrej Babiš přinesl svou knihu Sdílejte, než to smažou a několikrát z ní i předčítal. Je prý skvělá a lidi o ni mají zájem. „Podepisoval jsem ji v Průhonicích pět hodin a dvacet minut,“ pochlubil se.

Nad starými záběry, představenými moderátorem Karlem Peterkou, pak premiér dostal záchvat smíchu a nostalgie: „To bylo dva třináct a já vypadám, že jsem zestárnul o dvacet let,“ kroutil hlavou. Vládní kolegyně Maláčová mu prý říká, že je debil a on si říká, že má možná pravdu, protože jen debil může jít do politiky.

„Dělám šestnáctky, minimálně. Soboty i neděle,“ potvrdil moderátoru Karlu Peterkovi dojem, že předseda vlády opravdu maká. Jakmile skončí u něj, jede zase prý na další autogramiádu na Zemi živitelku. „Jste buldoček, to je jasný,“ ocenil hostitel zarputilost.

Když došlo na politiku, Andrej Babiš vysvětloval, že kdyby nepřišel covid, tak by jeho vláda byla v pohodě. „Ta naše vláda si vyžrala všechno. Covid, lockdown, rozvolňování, zase lockdown, vakcíny, očkování, Vrbětice, Afghánistán, deště, všechno. A teď musíme řešit třetí dávku,“ vyjmenovával, co všechno jeho vládu potkalo.

Letos prý ani nejel na dovolenou. Vloni mu ji vyčítali, i když ji měl zaplacenou už před covidem a každé ráno v sedm, zatímco manželka Monika ještě spala, on byl na pláži on-line a telefonoval s řídicím štábem pandemie.

Psali jsme: Premiér chce letos vypustit dovolenou. Vloni dostal čočku za Krétu Téměř holohlavý Babiš dnes udeřil ještě jednou: Připravte se na tři týdny pekla! Koupaliště, to je tikající bomba. Vláda řeší, jak tam zastavit předávání viru Andrej Babiš s korbelem: Žádný chaos není. Je tu kampaň...

„Měli jsme možná smůlu, ale na druhou stranu myslím, že to nebylo až tak špatné, že to zvládáme,“ shrnul vládní boj s pandemií. Moderátor souhlasil, že všichni pořád jenom křičeli, že se mělo rozvolňovat a potom zase, že se rozvolňovat nemělo.

Povídám: Angelo, dej mi ještě miliardu euro a jdeme domů

„Premiér má výhodu, že sedí v Evropské radě a tam jsou všichni. Tady vlevo mám Macrona a tady vpravo švédského premiéra,“ vysvětloval pak Andrej Babiš rozdíl mezi ministrem financí a předsedou vlády. A rozhoduje se tam jednomyslně, takže on má sílu něco změnit. „A to jsme využili s Viktorem Orbánem a zarazili jsme tu ilegální migraci a ty nesmyslné kvóty,“ vykládal dále.

A dokázal tam také vyjednat „obrovské peníze, 800 miliard“. Dokonce se mu podle jeho slov povedl majstrštyk s německou kancléřkou. „Tam se jednalo už čtyři noci a všichni už chtěli končit, tak já povídám tak fajn, Angelo, tak mi dej tady ještě miliardu euro a můžeme jít domů,“ popsal svůj vyjednávací úspěch. A toto jej prý na politice baví.

Všechny evropské politiky má prý na mobilu, s vietnamským prezidentem se přátelí, s Erdoganem mluvil v jeho paláci „dvě hodiny na čtyři oči“. Diplomacii považuje za svou profesi. „Já jsem studoval zahraniční obchod, takže otvírám ty dveře podnikatelům,“ popsal další své uspokojení z politiky.

Pokud jde o jeho ministry, tak ti jej prý stresují, protože to dělají jinak, než by to dělal na jejich místě on. „Vy mu řeknete, udělej tohle, ale ono to není úplně ono, protože každej jsme nějakej,“ zalitoval. Oprášil svou teorii, že stát by měl být jako firma. „Podnikatel si chce všechno dělat sám a centralizuje to,“ objasnil, co by se stát měl od soukromníků naučit.

Nejlepší by podle Babiše byl většinový systém, že by prostě vítěz voleb čtyři roky zemi kompletně řídil a lidi viděli, co dovede. „My máme ty koaliční záležitosti, a to je velký problém,“ dodal.

Přesto ale žijeme ve skvělé zemi, i když lidé nadávají. „Jsme osmá nejbezpečnější země na světě. A naši důchodci například neplatí daně. To se málo ví, platíme za důchodce zdravotní a sociální pojištění. Máme nízké daně, máme zdarma skvělé zdravotnictví. Mám mimochodem skvělý projekt Národní boj proti rakovině. To je strašně důležité,“ uzavřel výčet pozitiv.

Zopakoval, že si pořád můžeme rozhodovat o svých věcech sami a nevzniká nám tu muslimská Evropa, jako je tomu u sousedů. „Největší sranda byla na Evropské radě. My tam bojujeme jako V4 a Viktor Orbán tam povídá: My jsme si mysleli, že Evropa je budoucnost V4. Ale teď víme, že V4 je budoucnost Evropy,“ popsal veselý zážitek s tím, že Česko je v rámci Visegrádské skupiny na prvním místě, a proto máme nejlepší budoucnost.

„My v Evropě bojujeme za naše zájmy, protože je nějaká evropská solidarita, jasně, ale ve finále je to boj za vlastní zájmy,“ objasnil svou strategii v Bruselu. Se zatnutou pěstí pak dodal, že musíme být svrchovaná země. „To není jako Bartoš, co říká, že to předá Evropskému parlamentu a tyhle nesmysly,“ ujistil.

V Bruselu je to podle Andreje Babiše velmi tvrdé vyjednávání, jedná se osobně, musíte umět jazyky a zvládat vyjednávání. A protože jej osobně toto baví, tak pro ČR vybojoval spoustu dobrých věcí.

Na zážitky z Bruselu plynule navázal po písničce, když předčítal ze své knihy o tom, jak ve čtyři ráno s Viktorem Orbánem zastavili kvóty na migranty. Představil se jako autor píšící o své vládě, co udělal pro svou zemi, nebo o ženách, které jej v životě provázely a ovlivňovaly.

Tančil jsem teď v Teplicích...

Před minulými volbami Andrej Babiš napsal knihu O čem sním, když náhodou spím. „To byly ty sny, jak to funguje jinde a jak bysme to měli následovat.“ Letošní kniha už je historie, co zažil a co se z těch snů podařilo. V důchodu si ji prý bude číst a vzpomínat. Kniha je ve třech barvách – zelené, oranžové a růžové – a dámám se vejde akorát do kabelky. Kdo nerad čte, může si poslechnout desetihodinovou audioverzi.

Rodina, o které v knize píše, mu prý stále říká, ať už se na tu politiku vykašle. Ale už si nějak zvykli. V lockdownu byl prý s dětmi více doma, což bylo pěkné.

Zpěv Peterkovy partnerky pak premiéra přivedl ke vzpomínce „já jsem teď byl v Teplicích a tam začali hrát oldies, tak jsem tam tančil s důchodkyněma“. V uvolněné atmosféře pak předváděl, jak na něj křičí jeho učitelka češtiny Jana Postlerová. A plynule přešel k výčtu jazyků, kterými hovoří se světovými státníky.

Pak však zvážněl, když hovořil o tom, jak na jaře 2020 viděl šílená videa z italských nemocnic a jak to Češi zvládli, když šili roušky. „No samozřejmě že jsme je neměli, protože jich byly potřeba miliony,“ vysvětoval, proč si lidé museli vypomoct sami, ale zvládli to úžasně.

Bohužel jsme pak nezvládli návrat z letních dovolených. „To bylo to léto, ty Techtle Mechtle. Ale teďka jsme připraveni,“ ujistil přes kameru národ.

Ujistil, že on není ten, kdo rozhoduje o medicínských otázkách, na to má ministra a odborníky. „Já nemůžu rozhodovat, na to nemám vzdělání, ani kompetence,“ vysvětlil. Ve finále to ale dopadne tak, že podle opozice stejně za všechno může Babiš.

Teď prý bojuje za to, aby se lidem uznávali protilátky jako důkaz bezinfekčnosti, protože jsme nejpromořenější národ na světě.

Přesto ale premiér nabádá lidi k očkování. On sám se nechal naočkovat jako úplně první, „Jenže na těch sítích je spousta dezinformací a nesmyslů,“ litoval. Pak dodal, že to „dělají účelově různé dezinformační weby“. Ty jsou pod vlivem lidí, kteří chtějí, aby to u nás nefungovalo.

Pak vyprávěl, jak sháněl přípravek bamlanivimab a dostal jej do Česka už v polovině února. „Lidi měli ischemickou chorobu, 80 let, nadváhu, cukrovku, a třetí den to dostal a nikdy nebyl na jipce,“ popsal premiér.

„Trumpův koktejl, isoporinosin, ivermektin,“ jmenoval další přípravky, které řešil. Na Novém Zélandě prý získal oxygenátory, u kterých přeplatil Izraelce. Naštěstí jej prý napadlo, že česká firma Linet vyrábí nemocniční postele, jinak by pacienti neměli kde ležet. A to nikdo před ním nedělal.

Čtení ze své knihy Babiš zakončil poslední kapitolou Chvála českého národa. Moderátora zajímalo, kde v čase pandemie našel čas ještě sepsat takovou publikaci a Andrej Babiš vysvětlil, že „na tom dělalo strašně moc lidí“. Ani svou první knihu prý nepsal sám.

Bylo to prý nezbytné, protože novináři tu knihu hned vzali a hledali jakékoliv slovíčko, na kterém by ho mohli nachytat.

Odpůrci jsou podle něj zklamaní, protože v jeho vládě nebyly žádné skandály, na které jsme byli zvyklí v minulosti. V hnutí ANO sice byly problémy, ale ne na úrovni, kterou měl Babiš pod přímým dohledem. „To hnutí se čistí, takže mi nemůžou nic vyčítat. A ty kvazi problémy, to je všechno účelové,“ mávl rukou. Nemá se prý za co stydět.

Nevydrží už prý v bývalém tempu čtyř hodiny spánku za den, teď spí tak šest hodin. Stále ale platí, že se na něj během jednoho pracovního dne vystřídají tři směny ochrankářů.

Pak v tématu životosprávy došlo na jídlo a premiér vykládal, že doufá, že nezakážou „vanilkovou zmrzlinu od kraviček“ kvůli boji proti uhlíkové stopě. Natěšeně plánoval, jak si na Zemi živitelce dá u stánku langoše a bramboráčky.

Na agrární veletrh do Českých Budějovic prý jezdí desítky let, což doložil historkou, jak se v devadesátých letech měl u stánku jeho firmy zastavit Miloš Zeman a lidé z Agrofertu pro něj sháněli becherovku, z čehož dneska mají srandu. Ale viděl tam prý spoustu politiků, kteří se tam chodili předvádět.

Fotogalerie: - Země živitelka

Uvědomuje si, že potraviny zdražují, ale vláda nemá moc možností, co s tím dělat. Měli bychom podle něj podpořit české zemědělce, kteří vybudovali tuto zemi.

Na závěr se předseda vlády ještě jednou vrátil k současné covidové situaci a lapidárně shrnul, že „musíme dodržovat ty pravidla“.

Psali jsme: Hňupa ze mě dělat nebudete. Odpůrci Babiše řvali na vyšetřovatele a ten... To se nevidí Babiš ml.: Otci by prospělo vězení. Poseděl by si, vyléčilo by ho to „Vymejšlíte si!“ Jen 15 minut, ale Babiš sjel Bartoše. Křičelo se. A u toho Fiala Hnutí ANO bez Babiše? Nezavírejme si dveře... Starosta Kolář překvapil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.