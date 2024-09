Osm hlasů navíc by stačilo. Konečná chce přepočítávat

Koalice Stačilo! ve volbách uspěla v jedenácti krajích a získala 40 mandátů. Kandidát Jaroslav Komínek postoupil do druhého kola senátních voleb v obvodu Chomutov. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná výsledek označila za úspěch, zdůrazňovala, že občané pociťují nedostatek levice, zejména na krajské úrovni. „Moc bych chtěla poděkovat voličům, že nerezignovali a nenechali se odradit,“ děkovala Konečná voličům během tiskové konference KSČM k výsledkům voleb.

„Já jsem po volbách do Evropského parlamentu několikrát slyšela, že evropské volby byly můj úspěch, byly postavené na jednom člověku, a že se to nemůže opakovat. My se v koalici Stačilo! jako jediná konzervativně vlastenecká levicová koalice vracíme do téměř všech krajů celé republiky. Jsme jedinou levicovou alternativou, kterou voliči mají a prokázali to dnes,“ řekla Konečná. „Dokázali nám, že ta cesta, kterou jsme se vydali a nebyla vždy jednoduchá, byla správná,“ dodala.

Koalice do poslední chvíle doufala v úspěch v Libereckém kraji, kde však nakonec s 4,99 % neuspěla a chyběly jí jen jednotky hlasů pro zisk zastupitelských mandátů. Konečná během tiskové konference upozornila, že pokud by se ukázalo, že koalici chybí jen několik hlasů k zisku mandátů, budou požadovat přepočítání hlasů, aby měli jistotu, že neztratili příležitost získat zastupitelské mandáty.

„Můžu vám říct, že ten poslední obvod, který se bude sčítat, tak pokud KSČM nevyjde, tak budeme nechávat přepočítávat Liberecký kraj. Protože jestliže se jedná o 8 nebo 9 hlasů, pro nás je to o tom, abychom měli jistotu, že jsme například neztratili v Libereckém kraji mandáty – jediné levicové mandáty, které by tam občané Libereckého kraje v rámci libereckého zastupitelstva mohli mít,“ zdůraznila Konečná.

Zároveň přislíbila, že koalice Stačilo! se v žádném z krajů nebude spojovat ani domlouvat s kýmkoliv z „pětidemoliční vlády“. „Tedy asi z čtyřdemiloční, protože s Pirátama není moc kde se domlouvat,“ opravila se Konečná, která poukázala na neúspěch Pirátů v krajských volbách, kteří z 99 mandátů obhájili pouze 3. „Občané chtějí říkat Fialovi: stačilo!“ shrnula Konečná výsledek voleb.

„Jsme jediná opoziční strana, která jasně říká, že pětidemolice pro nás není řešení. Nechceme hrát habaďůru na voliče,“ řekla a dodala, že v krajích bude koalice Stačilo! pracovat na tom, co voličům slíbila. „My si nejdeme pro žádná horká křesla a pro žádné posty. My jdeme v krajích pracovat na tom, co jsme občanům slíbili.“

Tyto sliby dle jejích slov zahrnují pomoc v rámci integrované dopravy jednotlivých krajů, nerušení středních škol, lepší dostupnost zdravotní péče či nestavění amerických základen. „To jsou témata, se kterými půjdeme do těch krajských zastupitelstev a které kse tou největší možnou silou budeme snažit otvírat, i když v těch krajích vládnout nebudeme,“ řekla Kateřina Konečná.

Psali jsme: Holec po krajských volbách: „Teď přijde sviň*rna.“ Do sídla KSČM přiletěly dýmovnice. Stopa k motorkářům, se kterými jezdil Pavel Spojili se proti nám všichni a Karel skoro vyhrál. Oslovujeme všechny voliče, jásal Babiš Turek (Motoristé sobě): Veřejné ztrapňováni se při hře na vojáčky ze strany bezzubé instituce