Osm z deseti podnikatelů chce zachovat českou korunu, citoval statistiky Vondráček

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v těchto dnech připustil, že by Česká republika mohla přijmout euro někdy v roce 2029 nebo 2030. Podle některých komentátorů se tak ve vládní koalici začíná představa o společné evropské měně přibližovat tomu, o čem již v minulosti mluvila například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Že by však mělo jít o nějaký významný posun, odmítají Piráti. Naopak podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka by se naše země neměla nikdy vzdát národní měny.

„Pan Stanjura je žába na prameni, která brání jakémukoliv pokroku v příjímání eura,“ komentoval poslední výrok ministra financí europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) v diskusním pořadu CNN Prima NEWS . „Přijetí eura v horizontu pěti let je něco, co jsme slyšeli naposledy, tuším, od Bohuslava Sobotky, když byl ministrem financí,“ rýpl si pro změnu Libor Vondráček, předseda Svobodných, a přirovnal současného vládce státní kasy k někdejšímu předsedovi levicové ČSSD.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 30861 lidí „Pro Českou republiku se vyplatí zachovat si vlastní měnu. Dnes mají podnikatelé možnost účtovat v eurech, platit mzdy i daně v eurech. Takže firmy již dnes mohou euro používat. A třeba bychom v roce 2029 k němu mohli přidat i bitcoiny, které budou možná v tu dobu daleko žádanější,“ vysvětlil Vondráček s tím, že podle oficiálních průzkumů agentury STEM osm z deseti podnikatelů nechce přijímat euro. „Zachovejme českou korunu a ten, kdo chce používat euro, ať ho klidně používá. Země, které v minulosti přijaly euro, začaly ekonomiky zaostávat místo toho, aby ekonomicky doháněly země původní eurozóny. Stejně tak se nezlepšila ani jejich bilance zahraničního obchodu. Prostě přijetí eura jim nijak ekonomicky nepomohlo,“ dodal Libor Vondráček.

S tím však nesouhlasil europoslanec Peksa. „Dokud ekonomika kolem firem běhá v korunách, tak tyto firmy jsou v ohrožení jakýmkoliv výkyvem kurzu. Proto podnikatelé chtějí přirozeně mít stabilní podnikatelské prostředí, které jim euro garantuje,“ myslí si.

V diskusním pořadu však nebyla řeč jen o euru, ale také o tolik propíraném Green Dealu, který Mikuláš Peksa obhajoval jako nutnost pro dosažení uhlíkové neutrality Evropy. „Je pravda, že se klima mění, ale my se klidně můžeme stavět na hlavu dál, ono se bude měnit dál,“ odmítl tento argument předseda Svobodných Vondráček, který Green Deal přirovnal ke skoku z letadla bez padáku.

„Skočíme a za letu pátráme, kde bychom sehnali padák. Jestli někdo chce skákat z letadla bez padáku, tak ať to klidně dělá, ale ať do toho nezatahuje občany Evropské unie. Sama EU přitom spočítala, že 100 milionů obyvatel Evropské unie bude muset být díky chystaným opatřením napojeno na sociální fond a nebudou schopni normálně fungovat v běžném životě, aniž by dostávali sociální dávky. Dříve nebo později nám dojde, že nemůžeme fungovat bez uhelných elektráren, protože jen za první dva měsíce vyráběly 45 procent veškeré energie. A nemůžeme fungovat ani bez aut na benzín a naftu. Čím dříve nám to dojde, tím méně škod způsobíme,“ burcoval v televizním diskusním pořadu Libor Vondráček.

Politici se neshodli ani v tom, kde jsou příčiny současných protestů evropských zemědělců. „Pan eurokomisař pro zemědělství neudělal za čtyři roky vůbec nic. Výsledkem toho je, že se problémy nakupily a že zemědělci oprávněně protestují. Zemědělci očekávají, že by měli dostat více dotací, což se obávám, že je už nerealistický požadavek, protože na dotace do zemědělství jde asi třetina evropského rozpočtu. Asi víc už tam nebude,“ myslí si europoslanec Mikuláš Peksa.

Podle Vondráčka by však neměl zemědělství řídit eurokomisař. „Zemědělství nepotřebuje řídit, naopak je třeba zemědělcům uvolnit ruce a neházet jim klacky pod nohy. Musíme přestat prosazovat ideologii, která zemědělcům po několika desítkách let komplikuje život takovým způsobem, že mnozí přijdou o živobytí,“ myslí si Vondráček, podle kterého by právě malým zemědělcům pomohlo odbourání byrokracie. „Zamýšlet bychom se měli nad tím, proč jsme v České republice bruselštější než Brusel a komplikujeme to našim zemědělcům víc, než je třeba. To, co teď můžeme nejurgentněji udělat pro zemědělce, je, že jim nebudeme říkat, co mají pěstovat, kolik toho mají pěstovat a že jim dotace co nejvíce zjednodušíme,“ dodal Vondráček.

