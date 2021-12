Osobnost století Miroslav Grégr: Nejsem fanatickým stoupencem elektromobility, ale škodovácký Enyaq je klenot

Do galerie „Osobnost století“ byl tento týden slavnostně uveden Miroslav Grégr, legenda českého strojírenství. Sdružení CZECH TOP 100, které již téměř tři desítky let vyhodnocuje firmy a osobnosti, jež svými výsledky i obecným prospěšným přístupem ve společnosti dávají příklad pro mladé, tak ocenilo jeho celoživotní přínos tomuto oboru. Předání ocenění proběhlo symbolicky v prostorách muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Právě privatizace této společnosti, kterou Miroslav Grégr počátkem 90. let inicioval a realizoval, patří k jeho velkým úspěchům.

Hlavní iniciátor nejúspěšnější české privatizace – tehdejší Škoda Mladá Boleslav – Miroslav Grégr získal cenu „Osobnost století". „Pan Miroslav Grégr je legendou českého strojírenství, rozvoje českého automobilového průmyslu a v neposlední řadě i jaderné energetiky. V mnoha rozhodujících manažerských pozicích významně ovlivňoval vývoj českého národního hospodářství," komentoval udělení ocenění předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž.

Skleněnou cenu v českých národních barvách, kterou speciálně pro tento účel vytvořil umělecký sklář Zdeněk Kunc, Miroslavu Grégrovi předal předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž společně s Martinem Jahnem, členem představenstva pro obchod a marketing společnosti Škoda Auto. Předání ocenění proběhlo symbolicky v prostorách muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Právě privatizace této společnosti, kterou Miroslav Grégr inicioval a realizoval, patří k jeho velkým úspěchům.

Montovna jsme pro ty, co neřídili ani ševcovskou dílnu

„S úsměvem a rád o sobě říkám, že skromnost mě zdobí, a tak mě každé ocenění vždy velmi potěší a pohladí po duši. Jsem hrdý český strojař, bytostně spjatý s průmyslem, který je po celé generace páteří českého národního hospodářství. Za Rakouska Uherska byl průmysl z 80 procent soustředěn do českých zemí, za první republiky jsme patřili mezi deset nejprůmyslovějších zemí světa, konkrétně nám patřila sedmá až osmá příčka. Jan Werich, blahé paměti prohlašoval, že české ruce umí vyrábět od špendlíku až po lokomotivu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Grégr.

„Irituje mě, když lidé, kteří nezkonstruovali ani kolečko u trakaře, kteří neřídili ani ševcovskou dílnu, hovoří o tom, že jsme montovna. My jsme ve fabrice o těchto lidech říkali, že když zavřou – slušně řečeno – ústa, mají uklizené pracoviště. Co dokázali, co po nich zbylo a zůstane. Proto jsem také na počátku devadesátých let minulého století, kdy začala dehonestace českého průmyslu těmito ‚odborníky‘, vytyčil heslo ‚Průmysl tuto zemi živil, živí a bude živit‘,“ vzpomíná ministr strojírenství a elektrotechniky v Pithartově vládě a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ve vládě Miloše Zemana.

Zápory elektromobility se budou řešit dlouho

Do svého života plného zvratů, který mapuje téměř všechna důležitá období československých a českých dějin, nechává nahlédnout ve své vzpomínkové knize Atomový dědek s podtitulem Se skromností sobě vlastní, kterou na konci roku 2020 vydala společnost EUROMEDIA GROUP. V ní mimo jiné objasňuje, jak to bylo počátkem 90. let s privatizací mladoboleslavské automobilky Škoda, na níž se podílel z pozice ministra strojírenství a elektrotechniky. Popisuje, s čím vším se musela vyrovnávat vláda Miloše Zemana, kde ve funkci ministra průmyslu a obchodu prosadil dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.

Zleva Martin Jahn, Miroslav Grégr a Jan Struž. Foto: CZECH TOP 100

Jako velký fanda do aut pozorně sleduje i nynější překotný vývoj. „Jsem pragmatik, vždy zvažuji pro a proti, takže nejsem fanatickým stoupencem elektromobility. Má jistě celou řadu kladů, ale i záporů, které se budou ještě dlouho řešit, cenovou dostupnost nevyjímaje. Také ekologicky nevyřešená likvidace obrovského množství dosloužilých baterií je dlouhodobá záležitost,“ upozorňuje na úskalí trendu vehementně prosazovaného Evropskou unií.

Škodovácký Enyaq je klenotem ve své kategorii

Kromě ocenění „Osobnost století“ mu vyhlašovatelé připravili i jedno moc milé překvapení. „Mé srdce strojaře i automobilového fandu pohladil nový škodovácký elektromobil Enyaq, do kterého mě posadili a který považuji za klenot této kategorie. Kvalita i rychlost vývoje opět prokázaly, že Češi ‚umí‘. Určitě si získá řady příznivců, nejen v České republice,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz Miroslav Grégr.

Zatímco na um českých strojařů nedá dopustit, pro to, jak si počínají ti, co by měli českou společnost vést, pochvalná slova hledá marně. A tak si při jejich hodnocení vypomáhá citátem svého oblíbeného autora Marka Twaina: „Občas vážně nevím, jestli svět řídí moudří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.“ Podle něj tento výrok nic neztratil na aktuálnosti, ačkoli od jeho vyřčení uplynulo půldruhého století.

Sdružení oceňuje významné firmy i osobnosti

Sdružení CZECH TOP 100 již 28 let monitoruje, vyhodnocuje a oceňuje významné firmy a osobnosti, které svými výsledky i obecným prospěšným přístupem ve společnosti dávají příklad pro mladé, dravé a odvážné. Za zmíněné období v různých projektech Sdružení CZECH TOP 100 ocenilo tisíce firem, jejich manažerů a významných osobností.

Cenu „Osobnost století“ uděluje Sdružení CZECH TOP 100 v letošním roce poprvé, a to v různých oborech a aktivitách. V červnu letošního roku byla takto oceněna u příležitosti svých jubilejních narozenin herečka Jiřina Bohdalová a při vhodné příležitosti bude oceněn i herec, hudebník, výtvarník a divadelník Jiří Suchý.

