Ostrá dohra Moravce s prázdnou židlí: Jestli si myslí, že on dělá politiku tohoto státu... A Vystrčilova narovnaná páteř? Pitomost

„Jestli si Moravec myslí, že on dělá politiku tohoto státu…“ Analytici pro PL reagují na nedělní Otázky Václava Moravce, kde nechal moderátor vystavit prázdnou židli se jménem premiéra. „Česká televize mu nevyhovuje především proto, že mu dává nepříjemné otázky. Každý politik se snaží vyhnout nepříjemným otázkám a Andrej Babiš není jiný,“ uvedl politolog Lukáš Jelínek. Mediální analytik Jiří Mikeš ale podotýká: „Nepřijít do diskuze má premiér právo.“

Moderátor České televize Václav Moravec se nemohl domoci reakce premiéra na to, zda do jeho nedělní debaty s předsedou pirátů Ivanem Bartošem vůbec dorazí, a to i přes četné urgence. Václav Moravec proto vystavil na prázdnou židli cedulku s jeho jménem a funkcí. Ve stejnou dobu však televize Prima vysílala diskuzní pořad Partie, v němž se utkal právě Andrej Babiš s Milošem Vystrčilem kvůli jeho návštěvě Tchaj-wanu.

Česká televize klade premiérovi nepříjemné otázky

Podle Lukáše Jelínka se není možné České televizi divit za takovou reakci: „Ve slušné společnosti mezi lidmi, i mezi novináři a politiky, by na pozvání měla přijít odpověď: Ano, děkuji, přijdu. Nebo: Ano, děkuji, nepřijdu. Pokud premiér a jeho sekretariát nezareagoval nijak, potom reakci České televize rozumím,“ sdělil. Proč si podle něj Babiš nakonec vybral raději Primu? „Česká televize mu nevyhovuje především proto, že mu dává nepříjemné otázky. Každý politik se snaží vyhnout nepříjemným otázkám a Andrej Babiš není jiný,“ uvedl Jelínek.

Mediální expert Jiří Mikeš řekl, že premiér má právo vybrat si, kde vystoupí, i když reagovat na pozvání podle něho měl. „Nepřijít do diskuze má premiér právo. Jestli si Moravec myslí, že on dělá politiku tohoto státu, je to úplná hloupost. On může jedině komentovat. Sdělit rozhodnutí České televizi měli, z tohoto pohledu má Moravec pravdu.“ Mikeš také připustil, že Terezie Tománková, moderátorka Partie, pokládá rovněž nepříjemné otázky, ale podle něj je objektivnější a nevybírá si hosty podle určitého klíče.

Jelínek: Česko nemá pokřivenou páteř

Předseda Senátu Miloš Vystrčil musel v Partii čelit premiérovi a jeho rozčilení z výroku, že si návštěvou Tchaj-wanu Česká republika narovnala páteř. Babiš prohlásil, že on křivou páteř nemá a vyjmenovával další státy, které by ji měly mít stejnou logikou pokřivenou také, jako Trump, USA, Viktor Orbán a další. „Když odhlédnu od hodně osobní reakce Andreje Babiše, ani já si nemyslím, že by Česká republika měla pokřivenou páteř, protože pokud jde o otázky lidských práv nebo mezinárodního práva, tak se velmi často ozývá a tuto tradici Havlovsko-Dientsbierovské zahraničí politiky držely dosud zatím všechny vlády, které v České republice fungovaly,“ vysvětlil redakci politolog.

Rozličné pohledy českých politiků i uvnitř strany označil za součást českého koloritu s tím, že i členové občanské demokratické strany se v názoru na cestu do Tchaj-wanu liší. „Proto bych na Vystrčilově místě nepoužíval tak silná slova. Myslím, že Česká republika se svojí zahraniční politikou v případě Číny z evropského konceptu nijak nevymyká,“ uvedl Jelínek.

Mikeš: Narovnávání páteře je pitomost

Jiří Mikeš byl výrazně ráznější a prohlášení o narovnávání páteře označil za pitomost. „My si tady narovnáváme páteř? Jaké narovnávání páteře? To je pitomost. Lidé budou říkat: Sakra, to je ale frajer, to jsme kabrňáci, to jsme si troufli, to jsme jim to ukázali… Proboha, tato země potřebuje být velice spořádaná, svým způsobem neutrální, vždyť můžeme být nádherným mostem mezi tím, co bylo a co je. Máme nějaké zkušenosti a ne, aby nějaký politik, který notabene ještě pořádně neumí anglicky, vystupoval v Tchaj-wanu.“

Podle Mikeše měl Miloš Vystrčil jet s manželkou zesnulého Jaroslava Kubery a pár dalšími senátory, ale nikoliv s devadesátičlennou delegací. „Tvářil se, že jde o oficiální delegaci a dal tomu vládní punc. Chyba, že cestu Vystrčil takto pojal, je evidentní, protože on se má řídit jednotnou politikou tohoto státu a nemělo se to stát. Politika jedné Číny je, ať se nám to líbí nebo nikoliv, je politika světové velmoci, která začíná trochu ovládat svět, a byl bych v přístupu opatrnější. Když to nedělají země jako Švédsko, Holandsko a dokonce ani velmoci, tak proč to má dělat nějaké Česko?“ položil Mikeš řečnickou otázku.

Vystrčilova návštěva jako kampaň

Lukáš Jelínek navíc zdůraznil, že zahraniční politika každého státu se musí dělat v interakci všech klíčových ústavních činitelů. Ovšem hlavní odpovědnost nese vláda, a proto by i ona měla mít hlavní slovo. „Představa, že si každá politická instituce bude na celostátní nebo regionální úrovni dělat svoji vlastní zahraniční politiku, je absurdní. Z tohoto hlediska je chyba, že Vystrčil pro svoji cestu nezískal podporu, protože je celkem legitimně vnímána jen jako cesta části politiků nebo části politické reprezentace. Ale jinak já sám nesdílím humbuk kolem samotné cesty, protože kvůli ní o nic zvláštního nepřijdeme, ani nám nic zvláštního nedá. Jen budeme mít v České republice další příležitost se navzájem pohádat mezi různými znesvářenými tábory,“ popsal Jelínek.

Rovněž podotkl, že kdyby vládu vedla ODS, také si bude přát, aby ostatní ústavní činitelé její zahraniční politiku respektovali. „Jak se v tom má jinak okolní svět vyznat? To by měla být elementární zásada, kterou budou dodržovat politici pravicoví i levicoví,“ vysvětlil. Andrej Babiš pak v diskuzi Vystrčila osočil, že si svojí návštěvou udělal kampaň, ale vláda teď ponese zodpovědnost. To Jelínek nevyloučil: „Ano, jistá kampaň to podle mě je. Není náhodou, že jsem zaznamenal plakáty, které i v rámci podzimní kampaně před senátními a krajskými volbami inzerují debatu s Milošem Vystrčilem o zahraniční politice. Zkrátka občanským demokratům se ta cesta velmi hodí, aby probudili zájem o sebe samé i o osobu Miloše Vystrčila,“ uvedl.

Klukovské popotahování mezi prezidentem a šéfem Senátu

Prezident Miloš Zeman jako reakci na návštěvu rozhodl, že Miloše Vystrčila na jednání ústavních činitelů o zahraniční politice už nepozve. Vystrčil pak v Partii prohlásil, že prezident Miloš Zeman třikrát lhal. Jednak ohledně hlasování, aby na Tchaj-wan nejel. Šlo prý jen o doporučení. Odmítl také, že by se každého čtvrt roku konaly porady ústavních činitelů, protože na poslední nedošlo. A třetí věc, když prezident řekl, že Vystrčil označil Tchaj-wan za samostatný stát. I to šéf Senátu odmítl.

Mikeš podobné chování vidí jako klukovské popostrkování. „Prezident má na takové rozhodnutí právo, na druhou stranu si myslím, že by se asi nic nestalo, kdyby si ho klidně pozval a takzvaně ho zpucoval. Chápu prezidenta, který dlouhou dobu budoval nějaký vztah k Číně, abychom tam mohli proniknout, etablovali jsme se a teď někdo udělá takový krok, kterým všechno zhatí, a bude se muset začínat téměř od nuly,“ dodal mediální odborník.

Prezident používá těžké kladivo tam, kde by se spíše hodila pinzeta

Politolog Jelínek připomněl, že prezident stojí na opačné straně tohoto sporu a označil ho za zbytečný, protože návštěvu nepovažuje za zásadní. „Ale odpovědnost za zahraniční politiku nese vláda, nenese ji předseda Senátu, ani prezident republiky. Je sice pěkné, že si prezident pozve své kolegy, aby si o zahraniční politice popovídal, ale to klíčové prezentuje vláda. Za mnohem důležitější pokládám konzultace, které o zahraniční politice vede předseda vlády nebo ministr zahraničí, ne prezident,“ řekl a pokračoval: „Prezident často používá hrubé, velké, těžké kladivo tam, kde by se spíše hodila pinzeta a na slova moc nehledí, protože ví, že ho nikdo potom k odpovědnosti za to, co řekne, nebo co někomu vloží do úst, hnát nebude. Miloši Zemanovi šlo o to, aby konflikt nad tou cestou ještě trochu rozdmýchal, což se mu podařilo, protože Vystrčil na něj okamžitě dětinsky reagoval, ačkoliv mohl klidně nechat prezidentova slova bez povšimnutí. Nebo mohl připomenout, že Zeman se často chová překvapivě v zahraniční politice nebo i proti duchu zahraničí politiky v jiných případech, jako například postoj k Arabko-izraelskému konfliktu. To Vystrčil neudělal, zareagoval opět hodně osobně a postaral se o to, že tento spor bude ještě nějakou dobu veřejný prostor zaměstnávat,“ uzavřel Jelínek.

