Ostrá ruská mobilizace: Simulanty varuji, čeká je trestní odpovědnost, vzkazuje komisař

Vojenský komisař Kurské oblasti již ohlásil, že mobilizační vyhláška bude dodržována důsledně a snahy o vyhnutí se odvodu nebudou tolerovány.

„Vojenský úřad pro registraci a zařazení nebude nikoho litovat. Všichni budou bránit vlast,“ cituje slova komisaře Vladimira Rodionova web Euroweeklynews.com.

Na ruském internetu během středy měl výrazně stoupnout počet vyhledávacích hesel jako třeba „jak si zlomit ruku“. I takovým se dostává varování. „Varuji ty, kteří by předstírali nemoc. Ať se podívají, jaká je v takovém případě trestní odpovědnost,“ doporučil. Lékařské vyšetření absolvují pouze ti, kteří si budou stěžovat na nějaké obtíže.

Zatímco v minulosti se při porušení odvodních pravidel dalo vyváznout s pouhou pokutou, nyní to podle komisaře Rodionova není na pořadu dne: „Nyní se to určitě nestane. Budeme přistupovat striktně, vlast je třeba chránit,“ vzkazuje.

Během středy v Rusku vyvolala rozruch nahrávka, na které youtubeři volají synovi prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova.

Moderátor telefonuje Nikolaji Peskovovi a autoritativním hlasem mu oznámí, že se má do deseti hodin následujícího dne hlásit na vojenském komisariátu.

„Já určitě nepřijdu,“ protestuje Peskov a ohrazuje se proti direktivnímu tónu údajného komisaře. „Musíte pochopit, že já jsem pan Peskov a není úplně správně, abych tam byl. Každopádně to budu řešit na jiné úrovni,“ oznámí příkře.

Pak připouští, že pokud bude nucen bránit Rusko, tak to učiní, ale až v okamžiku, kdy mu to nařídí prezident Putin. „Musíte pochopit politické skutečnosti a nuance mojí pozice,“ vysvětluje do telefonu.

