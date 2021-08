Ostrá slova uznávaného akademika: Pandemie přinesla stádnost a vymývání mozků. Média šíří umělý strach

Politolog Michal Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha, který studoval mimo jiné ve Velké Británii a dlouhodobě se věnuje volebním systémům a Evropské unii, má za to, že v časech covidu přestali hrát prim politici a jejich roli převzala média, a to i v negativním smyslu slova. Média hlavního proudu dnes na tématu covidu rozdělují společnost, umlčují část veřejnosti, praktikují cenzuru, mění společnost ve stádo a vymývají lidem mozky.

Michal Klíma, politolog z Metropolitní univerzity Praha, s obavami sleduje, co se děje v České republice. Zatímco země jako Švédsko nebo Velká Británie se učí s koronavirem žít, Česko proti němu stále vytrvale bojuje. I za cenu toho, že nás to prakticky vrátí do pravěku. Tomu je podle politologa nutné důrazně se postavit.

Celostní lékař Jan Hnízdil s názorem Michala Klímy bezvýhradně souhlasí, a aby si ho mohlo přečíst co nejvíc lidí, poskytl politologovi prostor na svém blogu na serveru Aktuálně.cz.

Klíma má za to, že lidé, kteří volají po tom, že je třeba naučit se s koronavirem žít, jsou v médiích hlavního proudu často označováni za dezinformátory. A tady se podle Klímy ukázalo, že žijeme v mediokracii. Podle svých vlastních slov politolog nechce na média útočit, ale nemůže jinak než popsat, jak se věci mají.

Po roce 1989 jsme podle politologa nikdy nebyli v situaci, kdy média zamlčovala některá fakta, umlčovala některé názorové oponenty, byla strůjcem stádnosti a praktik vymývání mozků a zneužila své výsadní postavení a svou informační roli. To všechno se z jeho pohledu dnes děje. S pomocí přirozeného strachu o život, který média ještě přiživují.

„Hlavní média běží na čele covidového maratonu. S pomocí ideologie křížové výpravy diktují požadavky vyvoleným expertům i většině politiků. Nám ostatním se snaží vštípit, co je politicky korektní, co si máme myslet a koho poslouchat. Pasují se do role, že jen ona vědí, co je dobro a zlo,“ napsal Klíma.

Takové chování se v normálních časech čeká od politiků, především od populistů, ale nikoli od médií.

„Hlavní média vedou černobílou propagandu. Zamlčují nepohodlná fakta. Označují osobnosti s kritickými názory za nepřátele. Rozdělují společnost na ‚my‘ a ‚oni‘ snad ještě více než politici. Rozdmýchávají konflikty mezi experty. V duchu hesla ‚Rozděluj a panuj‘ nejdříve straní jednomu názorovému proudu, aby poté uveřejnila titulek typu: ‚Spor přerůstá ve válku odborníků‘,“ pokračoval Klíma.

Hradba mlčení byla podle politologa vystavěna i kolem očkování. Očkování je vyloženo jako jediná cesta z pandemie. Politolog Klíma však vidí i jinou cestu. V promořování. Pokud člověk nemoc prodělá, má také protilátky. A imunologové stále debatují o to, zda by se měli nechat očkovat i lidé, kteří covid prodělali. Klíma má navíc také za to, že se nemluví dost otevřeně o rizicích spojených s očkováním.

„Média mlčí, ale mnozí ve svém okolí vědí o nadprůměrném množství komplikací po vakcinaci, než bylo běžné u jiných očkování. Kdo si dovolí zveřejnit příběhy o závažných účincích vakcín, je mediálně ukřižován. Absurditu nátlaku vystihl imunolog Thon takto: ‚Dostali jsme se do bezprecedentní situace, kdy se lidé neočkují proto, aby byli zdraví. Ale proto, aby získali potvrzení, jakési výhody… A najednou řešíme, že lidem ani hrozba nežádoucích účinků tolik nevadí a chtějí to mít takzvaně z krku. A to už není medicínský, to je sociologický problém,‘ “ napsal s použitím citace Klíma.

Domnívá se, že média musí své chování změnit, jinak ztratí i zbytky důvěry, kterými ještě disponují.

