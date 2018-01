Ostravská ČSSD navrhuje na předsedu ČSSD Zimolu a Krejčíka

Podle ní ostravští sociální demokraté chtějí výraznou změnu ve vedení ČSSD. Ostravská organizace nynější vedení po prohraných volbách několikrát kritizovala.

O funkci předsedy se dosud přihlásili poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk, současný místopředseda strany a Sněmovny Jan Hamáček a právě bývalý šéf Vojenského zpravodajství Krejčík. Deník Právo dnes uvedl, že o podporu na šéfa strany hodlá na krajských konferencích požádat také zastupitel a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl.

Zimola již dříve připustil, že na okresních konferencích v Jihočeském kraji zazněly návrhy na to, aby kandidoval na místopředsedu nebo do širšího vedení ČSSD, sám se ale zatím nerozhodl, zda kandidovat bude. Důvodem je neuzavřené policejní vyšetřování jeho rekreačního domu na Lipně, kvůli kterému loni odešel z pozice hejtmana. Dnes ČTK v sms zprávě napsal, že platí, že má zájem pomoci CSSD, „a to z jakékoliv funkce ve vedení ČSSD“. „Nikdy jsem nežádal o nominaci na konkretní post a pokud mne kolegové na Ostravsku navrhli na předsedu, možná už mají informace o ukončení proveřování kauzy Lipno Policií ČR, což byla ma podmínka,“ uvedl.

Na prvního místopředsedu navrhují ostravští sociální demokraté poslance Romana Onderku a na další místopředsedy kromě Vajdíkové i někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, poslance Jaroslava Foldynu a mladého právníka z Ostravy Matěje Bendu. Nové vedení sociální demokracie bude zvoleno na stranickém sjezdu v únoru v Hradci Králové.

„Ostravská ČSSD usiluje o změny ve vedení ČSSD už od listopadu roku 2015. Bohužel naše hlasy nebyly vyslyšeny před volbami do Poslanecké sněmovny, a jak to dopadlo, všichni víme. Sociální demokracie ztratila přes 600 000 voličů a přišla o 35 poslanců a velmi těžko tak bude prosazovat svůj volební program,“ uvedla Vajdíková.

Podle ní ostravští sociální demokraté navrhli dva kandidáty na předsedu strany, aby měly krajská konference i sjezd možnost výběru. „U pana Krejčíka je nám sympatické to, že je úplně novou tváří do vedení ČSSD. Pana Zimolu považujeme za velmi zkušeného kandidáta do vedení strany, který je charismatický a oblíbený a hlavně umí vyhrávat volby ve svém kraji,“ uvedla Vajdíková. Krajská konference ČSSD se bude konat 18. ledna v Petřvaldě.

Nové vedení si bude ČSSD vybírat na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové. Sociální demokraté sjezd svolali po neúspěchu v loňských říjnových volbách, po kterých má dříve nejsilnější strana Sněmovny pouze 15 poslanců.

