Ostuda Jourová. Novinář prozradil, jak to dopadlo, když vyslovil její jméno před mírným diplomatem z Polska

Daniel Kaiser se ve svém komentáři na Echo24 vyjádřil kriticky k Věře Jourové jako staronové evropské komisařce, jejíž gesce jsou „hodnoty a transparentnost“ a pozice místopředsedkyně Evropské komise. Kaiser zveřejnil k tomu tři poznámky.

Celý komentář ZDE

Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8748 lidí

První poznámkou bylo, že jsme nedostali ekonomický post. Sice prý máme řadovou místopředsedkyni, což jej srozumitelné politicky, avšak věcně se to prý obhájit nedá. Napsal, že i Polsko získalo komisaře pro zemědělství, o kterého usilovali. Navíc prý ještě mohou získat šéfa kabinetu předsedkyně Evropské komise. „To je místo, na němž se za dosluhujícího Jeana-Clauda Junckera jeho šéf kabinetu Martin Selmayr vyprofiloval tak, až se o něm začalo psát jako o skutečném šéfovi Komise,“ napsal Kaiser. To, že Varšava takový post získala, prý bude odůvodňováno tím, že nakonec PiS hlasovala pro komisařku von der Leyen, která prošla díky jejich hlasům a Jarosław Kaczyński se prý může považovat za jejího kingmakera. „Poslanci ANO však hlasovali stejně, šest hlasů z devíti, o něž von der Leyen prošla, jsou od nich. Jak by se ovšem Babiš mohl považovat za kingmakera, když je osoba podezřelá z defraudace unijních dotací?“ napsal komentátor.

Druhou poznámkou byla věcná náplň gesce Jourové. Kaiser napsal doslova, že se jedná o vtip. „Hodnoty a transparentnost“ má dostat totiž kandidátka premiéra Babiše, jenž je vyšetřovaný za dotační podvod. Pod Jourovou má spadat i zakotvení plurality médií, kdy, jak napsal: „Zákonně se sice v České republice po příchodu jejího hnutí ANO k moci nic nestalo, reálné mocenské omezení plurality bylo však větší, než si asi v západní Evropě dovedou představit – a určitě větší než v neustále kritizovaném Polsku.“

Třetím bodem je to, že i přes prázdnost portfolia Jourové se vlastně jedná o dobrou zprávu. Jelikož Jourová by měla dohlížet na dodržování principů demokratického a právního státu, tak prý všechny napadlo, že Jourová bude mít na starost „právě dohled nad dvěma zlobivými visegrádskými dětmi, Polskem a Maďarskem,“ jak napsal Kaiser. To by prý pro ČR bylo velmi zlé, to z toho důvodu, že po odchodu Velké Británie bude nutné reagovat na vychýlení mocenského rozložení EU, kdy se německo-francouzský vliv na EU velmi zesílí. V4 by tomu prý měla bránit. „Riziko, že Češka bude za vysoký plat a doživotní penzi pro Paříž, Berlín a Brusel rozeštvávat Visegrádskou skupinu, trvá. Koneckonců ona má z Junckerovy Komise smutné prvenství eurokrata, který Polsku veřejně pohrozil, že když neodvolá soudní reformu, budou mu kráceny dotace. To nejen jí, ale aspoň podvědomě i České republice citliví Poláci jen tak nezapomenou. Když loni v létě Echo dělalo rozhovor s notoricky mírným šéfem polské diplomacie Jackem Czaputowiczem, u jména Jourová se ani on tak zcela neudržel: ‚Obecně řečeno, domluva s ní je těžká.‘“

Fotogalerie: - Prezident v Srbsku

V minulých dnech se však prý při jednání o rozložení křesel něco přihodilo. Prý něco velmi důležitého. Stalo se to, že dohled nad vládou práva byl od Jourové přesunut pod komisaře pro spravedlnost, což je Belgičan Didier Reynders. Autor komentáře napsal, že dle informovaných zdrojů se to stalo na poslední chvíli. „Ať už ten přesun způsobil, kdo chtěl, rozeštvávací potenciál Jourové pro Visegrád se tím hodně umenšil. Premiéra sice máme machra, který umí jazyky a v EU zakázal karusely, ale tady jsou dvě možnosti: buď neuhrál nic, nebo způsobil škody. Naštěstí to zatím vypadá, že jsme se jim těsně vyhnuli,“ zakončil Daniel Kaiser svůj komentář.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prásk ho: Babiš je nevinný, rozhodlo se. A platí to. Takže... Ideologické zlo z Istanbulu. Právnička si přečetla oficiální český překlad dohody a bije na poplach Janda přejmenoval neziskovku a vytáhl na Čínu. Pak jásal, že zmizí socha masového vraha Koněva Sněmovna přehlasovala Senát a schválila rozšíření EET

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle