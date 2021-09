Otec si mě nechal zavolat. Babiš ml. se svěřil wollnerovcům. A ti vyhrabali...

reklama

Andrej Babiš mladší někdy během léta tohoto roku přijel do Česka a začal pomáhat v obcích postižených tornádem. Prý také oznámil policii, že je připraven vypovídat v dotační kauze firmy Čapí hnízdo, kde je obžalován i jeho otec a stávající premiér Andrej Babiš starší. Rozehrál „synovu partii“. Takto současné dění kolem Čapího hnízda a obou pánů Babišů nazval Marek Wollner se svým týmem v Reportérech ČT, kde se kauze po čase opět věnovali.

Když se Reportéři ČT státního zástupce Jaroslava Šarocha, který kauzu Čapí hnízdo dozoruje, nedávno ptali, zda ještě v zákonné lhůtě vydá rozhodnutí, odpovídal nejasně.

„Nevíte, jestli pošlete Andreje Babiše před soud?“ zněl dotaz.

„Netuším,“ přišla odpověď.

Nakonec Šaroch v poslední den, kdy mu měla vypršet lhůta k rozhodnutí, zda pošle premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo před soud, vrátil případ policii k dalšímu šetření s tím, že má vyslechnout dva svědky. Mezi jinými i Andreje Babiše mladšího.

Advokát Petr Toman k tomu před kamerami ČT poznamenal, že každá kauza se nějak vyvíjí, státní zástupci často žádají o výslech dalších svědků, ale jednoho dne už to stačí. „V určitý okamžik státní zástupce řekne, mně už to stačí a já rozhodnu o zastavení trestního řízení, nebo o podání obžaloby. Nedochází tedy k tomu, že by se to konečné rozhodnutí neustále odkládalo,“ upozornil Toman.

Jak šel čas s Andrejem Babišem

Marek Wollner se svým týmem připomněl, jak v průběhu času o Čapím hnízdě mluvil sám Babiš. Ještě v roce 2015 říkal, že „to je nejlepší projekt, který vymyslel“. Ale v březnu 2016 už hlásil do světa, že firma Čapí hnízdo vůbec nebyla jeho, když čerpala evropské dotace určené pro malé a střední podniky, na které by Babišův Agrofert normálně nedosáhl.

Ve Sněmovně taktéž v březnu roku 2016 vysvětloval, že v době čerpání dotací vlastnili Čapí hnízdo jeho dvě dospělé děti a bratr jeho dnešní manželky Moniky Babišové, který zastupoval Babišovy nezletilé děti a Moniku Babišovou.

„Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? Protože jsem nechtěl ohrozit moje děti! Svoji rodinu. To je to nejcennější, co mám!“ hřímal v březnu 2016 ve Sněmovně.

V září 2017 policie obvinila Andreje Babiše mladšího i staršího, Jaroslava Faltýnka (ANO) a další lidi z dotačního podvodu. Ten měsíc byl na ukrajinský poloostrov Krym, dnes ovládaný Ruskem, odvezen Babiš mladší.

„Můj otec si mě před odjezdem na Krym zavolal do budovy ANO a řekl mi, že potřebuje, abych zmizel,“ prozradil reportérům Andrej Babiš mladší.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Před tím odjezdem se mnou mluvila doktorka Dita Protopopová, v přítomnosti manžela, a vyhrožovala mi, že buď budeš tady v Klecanech v ústavu (Národní ústav duševního zdraví), nebo pojedeš na prázdniny. Že si mám vybrat. Tak já jsem si vybral ty prázdniny,“ popsal Babiš mladší volbu, před kterou byl prý tehdy postaven.

Lékařka Dita Protopopová promlouvá

Lékařka Dita Protopopová, která v jednu dobu figurovala také na politických kandidátkách hnutí ANO, psala tehdy posudky, ve kterých policii sdělovala, že Babiš mladší není s ohledem na svůj zdravotní stav schopný účastnit se výslechů.

Teď v Reportérech popsala, že léčebný postup u svých pacientů rozebírá i s jejich rodinou.

„Bylo to mnoho přemýšlení a posuzování, aby to bylo bezpečný, a já to nebudu otevírat na veřejnosti,“ zdůraznila. „Nikdy bych neposlala pacienta tam, kde není zajištěna lékařská péče. To jsem si ohlídala i tady,“ dodala ještě.

Odmítla však jakkoli vysvětlit, proč vezl Andreje Babiše mladšího na Krym její muž.

„To je součást citlivých informací, které jsou součástí lékařského tajemství. Já ho poruším, ale poruším ho na tom správném místě. Ne veřejně,“ pravila lékařka s tím, že příslušné informace podá policii. „V té době, a tak, jak jsem to vnímala, byl ve středu mého zájmu pacient,“ uvedla také před kamerami.

Do ústavu a pod její péči se Babiš mladší dostal poté, co ho v roce 2015 zadržela na dálnici D1 policie a označila ho za duševně nezpůsobilého. Mezi lety 2008 až 2014 se Andrej Babiš mladší živil jako pilot letadla, a to je podle jeho samého také důkaz, že nemůže být schizofrenní, jak říkají někteří lidé. „Protože jinak bych nemohl dělat to, co jsem dělal,“ uvedl Babiš mladší.

Pro otce prý v minulosti podepisoval nějaké papíry, ale pokud jde o firmu Čapí hnízdo, tak její akcie nikdy nezískal. Ze svého pohledu hrál tedy jen roli bílého koně.

Bankéři mění výpovědi

Další posun v kauze Čapí hnízdo přinesla změna výpovědi manažerů banky HSBC. Ti změnili výpověď v tom smyslu, že věděli o napojení firmy Čapí hnízdo na Agrofert, i když v době čerpání dotací stála firma mimo celý holding.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž celou reportáž uzavřel s tím, že konečné slovo v případném podání obžaloby, či zastavení trestního stíhání musí mít dozorující státní zástupce, což je již zmíněný Jaroslav Šaroch a nelze říci, jestli toto konečné slovo vyřkne za týden, za měsíc, či za tři měsíce.

Celou reportáž naleznete zde

