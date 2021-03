Otevíráte Pandořinu skříňku, skončí to jak s BLM! Hannig varuje před odsouzením zásahu v Uherském Hradišti

reklama

ve svém příspěvku vzpomenul, že nejde o první zásah policistů, který vzbudil silné ohlasy. „Přátelé, internet žije událostí v Uherském Hradišti. Městská policie (dále jen MP) a otec, který neměl zakrytý obličej. Nezbytné plačící dítě. Otec ležící na zemi, přidržovaný MP. Po internetu běhá už několikátý takový příběh. Pamatuji si, že na podzim to byla akce městské a posléze i Policie ČR, někde v Ostravě, kdy jsme ovšem mohli vidět celý příběh. Jak MP přemlouvá invalidu, že nemá co dělat bez roušky a ještě tomu někde v restauraci. Invalida (z kterého se potom vyklubal člen či dokonce předseda strany Moravská a slezská pirátská strana). Bylo vidět, že si to onen muž vyloženě užívá. V místnosti byli další lidé, kteří na MP, (která se ovšem podle záznamu pořízeném dokonce těmi příznivci onoho invalidy, chovala k němu naprosto korektně) povolali policii ČR, která potom snad odvedla onoho člověka na služebnu," vzpomíná.



Již tenkrát prý Hannig dostal několik výzev k odsouzení události, to však odmítl. „Pokud budeme znevažovat policii, která dohlíží na dodržování pravidel, tak se můžeme dočkat skutečně nebezpečných situací,“ upozornil.



Situace u nás se poté prý může zvrhnout stejně jako na některých nebezpečných místech v zahraničí. „Žil jsem přes rok ve Velké Británii a skoro rok ve Francii. Neexistuje, aby někdo neuposlechl policii a vůbec ne, aby ji provokoval. Takovýto přístup k polici může vést jenom k naprostému chaosu, jako v Seattlu, kde městská rada, která byla původně proti zákrokům policie podobného rázu v souvislosti s Black Lives Matter, nakonec musela dát policii zase možnost operovat s drastičtějšími zákroky, neboť v městě přestalo být bezpečno. Vím o tom přímo od obyvatel (příbuzní),“ popsal dále, proč se odmítá postavit proti podobným zásahům policie vůči lidem, kteří neposlouchají nařízení vlády.

„Nezahrávejme si s ohněm. Policie musí mít respekt, protože pokud ne, tak se dožijeme doby, kdy ti nejbohatší budou mít něco jako policii vlastní a občané se budou třást před darebáky všeho druhu (což ovšem onen otec, ani onen invalida nebyli). Jenom se takovým chováním a tím, že je veřejnost schvaluje, otevírá Pandořina skřínka budoucích velkých problémů,“ dodal předseda Strany zdravého rozumu.



Kdo se naopak vůči chování strážníků ohradil a distancoval se od něj, je i samotný starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, a přidal se k němu i velitel městských strážníků Vlastimil Pauřík. Podle velitele bylo k zákroku zákonné oprávnění, špatná však byla intenzita.



„Chtěl bych se všem lidem, kteří na toto video reagovali, veřejně omluvit za to, co se stalo. Považuji to skutečně za velmi nepříjemné a neakceptovatelné. Jedním z těch důvodů je mimo jiné to, že to zásadním způsobem pošramotí důvěru lidí v městskou policii jako instituci. Myslím si, že se to podepíše na této důvěře a městská policie si ji bude těžko vytvářet, což považuji za velký problém. Zároveň je potřeba říct, že platí vládní nařízení, které nám nařizuje nosit ochranu úst v zastavěném území,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha. Všechny důkazy byly předány policii. Pracovněprávní část bude podle svých slov řešit osobně s velitelem městské policie.



Video ze zásahu můžete zhlédnout zde:

