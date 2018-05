Otřesený Pavel Fischer: Prezident jede na sjezd komunistů? To je poprvé. Já spolupracoval s Pavlem Tigridem, který před nimi utíkal...

Neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer definitivně potvrdil, že z politiky nezmizí. Hodlá se ucházet o hlasy voličů na Praze 17 ve volbách do Senátu. Ve čtvrtečním Radiožurnálu Českého rozhlasu prozradil, co od něj mohou lidé čekat, pokud se stane senátorem.

Fischer má za to, že Senát může být pojistkou demokracie. Zvláště dnes. „Je vlastně dnes takovou pojistkou toho, co se děje u nás, tak se mi zdá, že práce v Senátu je výzvou,“ podotkl Fischer. „Já do toho chci jít jako nezávislý, ale určitě bych stál o podporu z několika politických stran.“ První rozhovory prý vedl s lidovci, s hnutím STAN a s TOP 09. To jsou nejvážnější političtí podporovatelé. Rozhovory vede také s ODS. „Já vím, co chystají,“ uvedl na konto ODS Fischer. Občanští demokraté prý také vědí, co chystá on.

V rádiu také prozradil, co mu vadí na prezidentovi Miloši Zemanovi. Nechápe, jak se jako hlava státu může propůjčit k tomu, že vystoupí na sjezdu komunistů. „Hlásím, že to se mnou poměrně zatřáslo. To je přece jenom průlom, který je potřeba pojmenovat,“ zdůraznil Fischer. Zeman je prvním demokratickým prezidentem v historii země, který na sjezdu komunistů promluví. Fischer tomu nerozumí o to více, že měl možnost spolupracovat s jedním z velikánů české disidentské žurnalistiky, Pavlem Tigridem, který v roce 1948 prchal před komunisty.

Teď si Fischer hodlá stanovit své senátní priority. „Celoevropským problémem je chudnutí některých periferních regionů. Tady může vláda celou řadu věcí mírnit, nebo dokonce obrátit ten trend. A je potřeba položit otázku, jestli české vlády dělaly dost. A tady se mi zdá, že to vysvědčení není úplně dobré,“ upozornil host pořadu.

„Když to nezačneme řešit, když si to nebudeme připouštět a necháme to jen na příslušný kraj, tak tu situaci nevyřešíme,“ uvedl Fischer. V první řadě si musíme kriticky přiznat, že jsme v minulosti dělali něco špatně, když je propast mezi problematickými regiony a centrem země tak velká. V této oblasti nás prý čeká tolik práce, že k vyřešení jedno volební období stačit nebude. Inspiraci prý můžeme hledat např. v zemích, které dokázaly svým periferním regionům pomoct.

Kromě českých problémů prý musíme vylepšovat obraz a postavení České republiky v EU a v NATO.

Psali jsme: Protikandidát Zemana Fischer půjde do senátních voleb v Praze Nesmíme projevit strach z případného negativního výsledku... Senátor Bublan vážně promluvil k referendu o našem členství v EU, po kterém volá Okamura To je tak nebezpečné! Dnes vadí židé nebo migranti. Kdo zítra? Vy? Nebo já? Bartošek se v ČT svěřil Tvarůžkové s obavami z Okamury Hayato Okamura opět varuje před svým bratrem: Chce zestátnit televizi i rozhlas. A také usiluje o vystoupení z EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp