Ovčáček zúčtoval: Pokryteční novináři. Zemana nálepkovali „normalizační politik“. Pavlovu kariéru v KSČ brání

Tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček prozrazuje, co se děje na Hradě. Balení kufrů už se chýlí ke konci, říká. Řízení a celkové fungování tiskového odboru čeká restrukturalizace, především kvůli médiím a sociálním sítím. Ovčáček zmiňuje i Zemanovy nejlepší politické momenty a přiznává některé své výčitky.

reklama

V rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou v jejím pořadu Aby bylo jasno mluví tiskový mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček o probíhajících přípravách inaugurace, budoucích plánech prezidenta a hodnotí i Zemanovy nejlepší momenty v minulém funkčním období.

Prezident podle Ovčáčka pečlivě využívá posledních dnů ve funkci. Až do 6. března má program bohatý, uvádí. Ke konci svého období hodlá na Pražském hradě přivítat rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena (schůzka proběhla dnes, pozn. red.) a maďarskou prezidentku Katalin Novákovou. Hodlá poskytnout mediální rozhovory a v plánu je i závěrečné setkání s premiérem Petrem Fialou i jeho spolupracovníky. Zbývající dva dny do inaugurace nového prezidenta Petra Pavla již budou klidnější.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ovčáček dále přibližuje, co se teď na Hradě děje. „Pokud jde o balení kufrů, když to řeknu trošku s nadsázkou, se už ve své podstatě chýlí ke konci,“ říká. Namísto toho probíhají na Hradě porady a přípravy a schůzky ohledně inaugurace, na čemž spolupracuje současná kancelář s tou nastávající Kanceláří prezidenta republiky. Porady podle jeho slov probíhají na profesionální úrovni. „Musím říci, že pro mne to je příjemné překvapení, že faktické předání moci, můžeme-li to tak nazvat, spíše předání Kanceláře prezidenta republiky, probíhá velice kultivovaně a bez závad,“ komentuje dění na Hradě.

Ovčáček se v uplynulých dnech zúčastnil i schůze s Markétou Řehákovou – manažerkou komunikace a tiskovou mluvčí Petra Pavla. Detaily o jejích budoucích plánech prozradit odmítá, věří však, že tiskový odbor bude muset podstoupit nutnou restrukturalizaci s ohledem na nástup nových typů médií a sociálních sítí. Prozatím bylo řízení tiskového odboru nastaveno spíše konzervativněji, myslí si Ovčáček. „Takže to očekávám a považuji to za užitečné. Je to i takový určitý symbol, protože odchodem Miloše Zemana z Pražského hradu se definitivně uzavře podle mého názoru polistopadová éra,“ dodává Ovčáček.

Budoucím plánem Miloše Zemana je zařízení si své vlastní kanceláře v Praze. Ovčáček o této kanceláři hovoří jako o „místě setkávání“, kde se bude prezident moci nerušeně setkávat se svými hosty a podávat rozhovory. Jiří Ovčáček sám definitivní plány ještě nemá, přál by si však méně viditelnou pozici. Od veřejné pozornosti si chce dát odpočinek. Načase je podle jeho slov malá pauza.

„Nenašel bych konkrétní bod, kdybych řekl, že pan prezident učinil něco, co by se mělo učinit jinak,“ hodnotí Zemanovo prezidentské období, připouští však, že v některých situacích se prezident mohl vyjadřovat mírněji. „To, co se stalo, tak se stát mělo,“ ohlíží se zpět na minulá léta.

Za nejlepší z politických aktů prezidenta Zemana označuje trvalou podporu států Izrael a dále jeho prosbu o odpuštění bombardování Jugoslávie v roce 1999, což žádný jiný politik kromě prezidenta neudělal. Zmiňuje poté i zvládnutí migrační krize, snahy o udržení suverenity České republiky a kontakt s občany bez pomoci marketingových nástrojů.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23501 lidí

Život podle Ovčáčka není jednobarevný a rozlišování na „dobro a zlo“ považuje za nebezpečné, do politiky toto rozdělení nepatří. Vedlo by to pouze k eliminaci osob označených za „zlé“, právo na život nicméně mají všichni. Proti názorům škodícím republice lze bojovat, ne však označováním konkrétních osob za zlo, míní Ovčáček.

Ke konci rozhovoru se Ovčáček vyjadřuje k minulosti Zemana a budoucího prezidenta Petra Pavla. Problém vidí v pokrytectví novinářů, kteří se dříve hlasitě ozývali vůči Zemanově minulosti, kdy mu dali nálepku „normalizačního politika“ a „zrádce vlasti“ a dnes brání Pavlovu kariéru v KSČ.

Psali jsme: „Jsem v šoku! Co se to tady stalo?!“ Nacher posunul Sněmovnu k hlasování. Okamura ve varu Pavel dělal kariéru, Zemana řešila StB. A víc. Silné srovnání „Moc agresivní.“ Haně Marvanové nevoní Babiš a Okamura Dusno kolem plukovníka Foltýna. Informace o sbírání odposlechů, končí po hádce s Černochovou. Rovnou přechází na Hrad k Pavlovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.