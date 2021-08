P*tomci, já vám dám kombajn... Šlachta odrazil „kecy“. Řekl, co chce

Ve svém včerejším videu se šéf Přísahy Robert Šlachta vymezil proti těm, kteří mu nadávají do traktoristy a kombajnéra. Řekl, že právě kombajnérů a traktoristů si velice váží. „Pište, hejtujte mě, mně je to úplně jedno, já si těch lidí vážím, jsou to pro mě lidé, kteří něco dokážou, to je pro mě důležité, dokážou pracovat rukama a uživit se. Ne jenom kecama, jako někteří na sociálních sítích,“ řekl. A měl pro „pitomce na sociálních sítích“ další vzkaz. Aby psali a šířili tak povědomí o Přísaze dál.

Připomenul, jak mu jeho nepřátelé nadávají do kombajnéra a traktoristy. A vzkázal, že si lidí v těchto povoláních velice váží. „Pište, hejtujte mě, mně je to úplně jedno, já si těch lidí vážím, jsou to pro mě lidé, kteří něco dokážou, to je pro mě důležité, dokážou pracovat rukama a uživit se. Ne jenom kecama, jako někteří na sociálních sítích,“ řekl.

Opřel se o ostatní strany, že rozdávají zmrzlinu a dělají letní kina, vyjíždějí v nových autech. „Přísaha jede a jede s tím, co jste nám poslali, co nám dali naši donátoři. Naprosto viditelně, na transparentním účtu je to vidět. Od nás nebudou žádný koblihy, od nás nebudou žádný zmrzliny, nebudeme se muset hádat, jestli ta zmrzlina bude česká nebo nebude někomu škodit,“ rýpl si do Pirátů a ANO.

Připomenul, jak se na CNN Prima News střetl s Tomiem Okamurou a „poměřovali si programy“. Ve stáncích jsou prý ohlasy na program pozitivní, protože je jasný a čitelný a nejsou to jen prázdné floskule. A kritizoval údajný přístup opozice, že není schopna podpořit dobrou myšlenku, pokud nepochází od nich. Tak podle něho opozice fungovat nemá.

Uvedl, že z komunikace u volebních stánků si dělají analýzu, o čem se s nimi lidé baví a jaké chtějí odpovědi. A přes 90 % interakcí je prý pozitivních. „Že někdo přijde a vykřikne fízl strana nebo hoši od Babiše, to už jsme trochu zvyklí. Když někdo nechce debatovat, tak nechce. Já už na sociálních sítích, vůbec takové – no ještě není 22. hodina, ale já to řeknu – takové pitomce ani nevnímám. Možná pro ně jsem natočil to video, takže, pitomci, podívejte se na ten stream s tím kombajnem a pište a koukejte, jak se dá i takovým způsobem pracovat,“ vzkázal.

Je prý šťasten, že ho někteří nesnášejí a stále se vyjadřují. „Je to jasný důkaz toho, že jsme vidět,“ soudí šéf Přísahy a říká, že mnohem horší by bylo, kdyby mluvili, ale o nich by se nemluvilo a nikdo by je nekomentoval. Nejvíc skloňovanou otázkou je z jeho zkušenosti, zda je „béčko Babiše“ a zda s ním půjde do koalice. Prý už měsíc a půl je Přísaha tlačena k vyjádřením ohledně Milionu chvilek a SPD, zda se jedná o extremistickou stranu. Šlachta vzkázal, že to hlavní, co voliče zajímá, je odvedená práce. „My jsme do toho šli s tím, že nebudeme vykopávat hluboké příkopy na začátku,“ uvedl šéf Přísahy a dodal, že politika je o domluvě. „Ne o kšeftu, o handlu, ale o té domluvě,“ doplnil. A posteskl si, že ho všichni tlačí do kouta otázkami, s kým po volbách „půjde“. Deklaroval, že se spojí s těmi, kdo budou navrhovat věci pro občany a pracovat. „Ne aby zůstalo 500 zákonů, před branami Sněmovny a teď na sebe plivou, jsem sledoval to plivání, kdo za všechno může, koho nechal sledovat a podobný nesmysly, co v kampani vyjíždí,“ komentoval. „Nejsme žádný béčko, nestavíme to pro nikoho, jsme sami sebou,“ vzkázal a dodal, že se ani neschovává za nějakou koalici, naopak se snaží být čitelný. „A po volbách uvidíme,“ zakončil téma potenciálních partnerů. A jako hlavní požadavek deklaroval prověření všech státních zakázek v nouzovém stavu z ministerstva vnitra a zdravotnictví.

