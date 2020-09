Pád Vojtěcha: Jedl jsem s Babišem. D*bil, nejmírnější slovo. Mluvil o lidech... Děs

Nečekané odstoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyvolalo vlnu reakcí, ve většině spíše smířlivé. Marketingový manažer Martin Jaroš soudí, že vinu za nezvládání situace nenese podřízený, který čelil (pro něj) nezvládnutelnému úkolu, ale člověk, který ho do té funkce postavil a nepodpořil jej v ní.“ Podle novinářky Sašy Uhlové měl Vojtěch smůlu, že ministroval zrovna v době koronavirové pandemie, ale jinak je to podle mnoha lidí slušný a pracovitý člověk.

„K ministru Vojtěchovi... Víte, já mu nedávat nebudu. Podle mě si to nezaslouží,“ spustil na svém facebooku Martin Jaroš. „Znám pár lidí, kteří s ním měli pracovně co do činění, a ti ho naopak dlouho vyzdvihovali jako jednoho z těch lepších členů toho gangu. Fakt se snažil, poctivě studoval problematiku, lidsky asi taky docela slušný,“ brání Vojtěchovu kritiku Jaroš, ale dodává, že Vojtěch podle něj nebyl osobností, která by mohla zvládnout gigantickou krizi typu covid.

Takhle velkou krizi by ale podle něj ustál málokdo, navíc pod vedením Andreje Babiše. „Pravda je, že tenhle tajfun by ustál málokdo. A kór za přítomnosti autokratického, psychopatického chaota, který je shodou okolností vaším šéfem. Největší Vojtěchovou chybou bylo právě tohle – že si nechal kakat na hlavu tak dlouho. Že do toho vůbec šel,“ hází Jaroš hlavní díl viny na premiéra.

„Vinu za to samozřejmě nenese podřízený, který čelil (pro něj) nezvládnutelnému úkolu, ale člověk, který ho do té funkce postavil a nepodpořil jej v ní. Jako když fotbalový trenér nasadí do ligového mistráku patnáctiletého dorostence, ten tam chudák začne v kritické chvíli blbnout a trenér ho ještě seřve a před ostatními shodí. Kdo je větší blbec – dorostenec nebo trenér?“ přidal Jaroš srovnání s fotbalem.

Poté Jaroš zavzpomínal na své první setkání s premiérem Babišem, po kterém si na něj udělal jasný názor. „Před lety jsem se s p. Babišem setkal na obědě. Bylo to poté, co jsem ho poprvé zkritizoval na facebooku. Naivně jsem si myslel, že budeme mluvit o pár bodech, které jsem pokládal za důležité. Samozřejmě to tak vůbec nedopadlo. Největším šokem pro mě bylo, jakým způsobem a jak vulgárně p. Babiš mluvil o lidech kolem sebe,“ píše Jaroš s tím, že Babiš takhle mluvil nejen o opozičních politicích, ale i vlastních ministrech a poslancích.

„Debil bylo, myslím, ještě nejmírnější slovo. Nad poslanci (vlastními) jen mával rukou a říkal, že je před volbami neviděl ani pět minut, že mu některé přivedli pomalu z ulice a on je odmávl, nebyl čas takové věci řešit. Na konci mi řekl, ať svoje nápady napíšu do jeho knížky a nashle,“ vzpomíná Jaroš.

Podle něj žádný jiný politik takhle otevřeně nepohrdá svými vlastními spolupracovníky. „Od té doby si myslím, že nikdo, kdo je zároveň inteligentní a sebevědomý, nemůže pro premiéra dlouhodobě pracovat. To prostě žádná osobnost nedá, nechat se denně zadusávat do země. Výjimkou jsou samozřejmě typy jako Faltýnek, kteří se prostě zapřou, protože z toho mají naprosto mimořádné zisky, ale takových bude málo,“ má jasno Jaroš.

Tato Babišova vlastnost podle Jaroše způsobí jeho velký pád. „Babiš nedojede na nějakou dobrou práci opozice, ale na svoje vlastní HR. Lidské zdroje, jak se říká. Dřív nebo později pro něj nikdo schopný a silný nebude chtít pracovat, protože proč taky? Proč si ničit jméno a život? A ti, co mu zbydou, budou z definice slabší, budou poslouchat jeho chaotické a náhodné výkřiky, budou i sami od sebe dělat chyby – a ty chyby ho nakonec potopí. A to teď sledujeme v přímém přenosu,“ nebojí se kritiky Jaroš a dodává slova povzbuzení pro Adama Vojtěcha. „Pane Vojtěchu, asi jste si prožil svoje – my všichni ostatní to máme ve zředěné podobě taky, takže vás chápem,“ uzavřel Jaroš.

Novinářka Saša Uhlová také Vojtěcha nekritizuje a připomíná, že být ministrem v době covidu bylo určitě nesmírně těžké. „Vždycky, když jsem ve slabé chvilce po pár pivech projevila soucit s tímto člověkem, přesvědčovali mě ostatní, že ho litovat nemám, že je to bezskrupulózní kariérista. Stejně si ale říkám, že je to strašnej pech, když se staneš ministrem zdravotnictví a pak přijde covid. Teď se můžeme kolektivně modlit, aby tam přišel někdo kompetentní,“ doufá Uhlová ve zdatného nástupce, kterým by se nejspíše měl stát epidemiolog Roman Prymula.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov si myslí, že náhlé odstoupení Adama Vojtěcha souvisí s blížícími se krajskými volbami. „Vojtěchovo rozhodnutí rezignovat po včerejších Otázkách Václava Moravce považuji za předvolební majstrštyk. Nevím, jestli řekl, k jakému datu chce odejít, ale přepokládám, že to je na premiérovi,“ soudí Petrov s tím, že Babišovy voliče Vojtěchova rezignace ještě posílí.

„Určitě řada lidí bude opakovat, že Vojtěchova nekompetence byla neudržitelná, skvělý Moravec na to jen upozornil a je na čase, aby také Babiš odstoupil. Jasně, znám ty argumenty, jenže to platí jen pro ty, kteří Babiše nesnáší, jeho voliče, kteří už by mohli být tím covidem rozviklaní, rezignace Vojtěcha posílí,“ myslí si Petrov.

Jako člen RRTV se Petrov opírá do České televize, která podle něj při informování o covidu převzala přístup a optiku establishmentu. „Pak je otázka, jakou roli ve společnosti hrají veřejnoprávní média, jestli mají být pouhé tlampače oficiálních zdrojů, anebo prezentovat i jiné alternativní pohledy na věc,“ ptá se Petrov s tím, že pořad Václava Moravce se z toho vymyká.

„Očekávám, že diváci zahltí RRTV a Radu ČT stížnostmi na Václava Moravce. Já osobně za RRTV nevidím možnost, že lze prokázat porušení zákona. Rada ČT má k dispozici Kodex ČT, může o pořadu vést debatu, možná si zavolat na kobereček ředitele, ale on jim celkem přesvědčivě vysvětlí, že ČT je tu od toho, aby politiky prověřovala. A že OVM mají vysokou sledovanost, protože je diváci chtějí. Tisíce děkovných dopisů,“ míní Petrov.

Václav Moravec podle Petrova ve svém pořadu konfrontuje politiky se svými vlastními názory a je hvězdou, která politiky ani nepotřebuje. „Myslím, že se institut prázdné židle osvědčil. Václav Moravec ji mít obsazenou nepotřebuje. On odehraje svůj připravený part i s prázdnou židlí. Pokud ovšem teď nesehrál roli užitečného idiota. Jsem přesvědčen, že tahle poprava v přímém přenosu těsně před volbami hnutí ANO přinese body,“ uzavírá Petrov.

