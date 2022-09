Pád vlády nečekejte, říká na rovinu Evropan Rouček. Teď bude zajímavé, zda Babiš zkusí Hrad

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Nelze předpokládat, že volby vyústí ve vládní otřesy nebo v pád vlády. To vůbec ne.“ Komunální a senátní volby jsou podle bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka barometrem nálady. Žádná výrazná překvapení nepředpokládá. Někdejší mluvčí vlády, bývalý redaktor Hlasu Ameriky a celoživotní sociální demokrat s napětím očekává hlavně výsledky ČSSD. Ve svém dnešním komentáři přidává i varování: „Aby volby nezdegenerovaly, jako se to stává v zemích třetího světa.“

„Každé volby prožívám samozřejmě se zájmem. Letošní komunální volby jsou důležité pro jednotlivá města a obce. Přesto, že nejde o parlamentní volby, volí se i třetina Senátu. I z pohledu voleb do Senátu, jde o určitý barometr nálad obyvatel,“ analyzuje bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček.

„Komunální volby jsou jiné než senátní. V komunálních volbách rozhodují jiné faktory. V menších městech lidé starostu znají, mají tušení, jaké jsou ve městě problémy, co kdo udělal nebo neudělal. Jsem zvědavý, jak volby dopadnou,“ dodává. Doktor Rouček jako celoživotní sociální demokrat samozřejmě očekává s napětím hlavně výsledky ČSSD. „Jak víme, vypadla z Poslanecké sněmovny, ztratila mnoho členů, nové vedení se snaží situaci stabilizovat a krok za krokem stranu reformovat. I pro ČSSD to bude určité zrcadlo, zda již dosáhla pomyslného dna. Jestli se odráží mírně nahoru, nebo zda ještě je na dně, na které se vlastní vinou dostala, bude přešlapovat,“ přemýšlí Rouček.

Zásadní překvapení a změny po volbách nečeká. „Když se podíváme do velkých měst, je možné, že dojde k přeskupení sil, ale velké překvapení neočekávám. Ani to, že by volby byly jednoznačným referendem o vládě. Andrej Babiš a Tomio Okamura se snaží takto volby prezentovat. Volby určitý trend sice ukazují, ale nerozhodují o tom, jakým způsobem se bude ubírat celostátní politika. Nelze předpokládat, že volby vyústí ve vládní otřesy nebo v pád vlády. To vůbec ne,“ hodnotí Rouček.

A jak hodnotit předvolební kampaň? „Samozřejmě jsem bohužel viděl stoupající agresivitu. Ať už to byly nejrůznější potyčky, šarvátky na akcích Andreje Babiše nebo verbální napadání ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. Když všichni říkáme, že jsme Češi a jde nám o národní zájem, tak by nám mělo jít i o to, aby měla diskuse určitou štábní kulturu. Ať volby dopadnou jakkoli, stále budeme v zemi žít. Chceme mít dobrou kvalitu života a být k sobě přátelští,“ poznamenal Rouček. „Aby volby nezdegenerovaly jako se to stává v zemích třetího světa. Místo toho, aby volby vytvořily soudržnost společnosti, přispějí k jejímu dalšímu rozdělení,“ dodal.

Rouček: I v superdebatě byla vidět agresivita

Rouček přidává pár slov i k předvolební superdebatě na ČT. „Většina lidí má názor jasný několik týdnů nebo i měsíců před volbami. Debaty pak na výsledku mnoho nezmění,“ podotýká. „I v superdebatě ale byla vidět ze strany Andreje Babiše a Tomia Okamury agresivita. Když se podíváte na debaty v Německu, vše je kultivované a lidé se nepřekřikují. Přál bych si, aby to u nás vypadalo podobně,“ dodal.

Vystupování lídrů v závěrečné debatě veřejnoprávní televize vnímá jako potvrzení jejich obvyklé prezentace. „Když dá moderátor otázku na komunální volby, tak od dotazu pořád utíkat a přecházet na celostátní témata? Odpovídám přece na otázky moderátora. Formát diskuse byl předem daný a předem věděli okruhy otázek. Samozřejmě, že každý politik chce zdůraznit svou politiku. Ale jde i o to, být ohleduplný. Když se ptají na komunální politiku, odpovídat měli na toto téma. Kultura debat by měla odpovídat i celkové vyspělosti a celé politické kultuře, která u nás za Německem pokulhává,“ analyzuje Rouček.

Nejhorší scénáře se nenaplňují

Dá se předpokládat, že celostátní témata se do voleb určitým způsobem promítnou. „Lidé samozřejmě mají obavy, blíží se zima a neustále slyší, že bude nedostatek elektřiny a plynu. Mnozí už mají několikanásobně zvýšené účty. Mají obavy. Na druhé straně je potřeba vycházet z reality. Podívejme se na ceny benzínu. Na začátku ruské invaze šly prudce nahoru, a teď jdou ceny benzínu zase dolů. Nikdo nemusí mít obavy, pokud dojíždí do práce autem, že se do zaměstnání nedostane. Ceny uhlí se stabilizovaly. Cena pšenice na světových trzích je tam, kde byla před počátkem ruské války. Situace se krok za krokem stabilizuje. Plyn samozřejmě dražší bude, ale i nejhorší scénáře se nenaplňují,“ popisuje Rouček.

„Budeme mít plynu dostatek. České republice se podařilo najít alternativní zdroje. Sám jsem se při cestě v Holandsku byl podívat v přístavu Emshaven, odkud bude proudit do Česka zkapalněný plyn. Neobávám se nedostatku, jen bude plyn dražší. Očekávám, že příští rok touto dobou, nejpozději za dva roky, i cena plynu půjde dolů,“ říká. Připouští, že tato zima bude těžká. „Je důležité vysvětloval, lidi nestrašit. Ale přežili jsme už jiné krize a přežijeme s co nejmenšími ztrátami i tuto krizi a vyjdeme z ní silnější,“ dodal.

Rouček přitom poukazuje na problémy v Německu. „Nejsou schopní dát jasné rozhodnutí, aby tři atomové elektrárny, které zásobují Německo, aby přes zimu běžely. To je problém, který zvyšuje ceny na celém kontinentu včetně Británie, která už není v EU. Přesto jsem přesvědčen, že tuto zimu s co nejnižšími ztrátami přečkáme a potom už bude situace mnohem stabilnější bez ohledu na to, jakým způsobem se bude válka na Ukrajině vyvíjet,“ zmínil.

Babiš dlouhodobě vítězí v prvním kole, ne ve druhém

Jakmile dojde k vyhodnocení komunálních a senátních voleb, pozornost v Česku bude upřena na prezidentskou volbu. Bývalý předseda vlády oznámí, jestli se pro kandidaturu na prezidenta rozhodl, 28. října.

„Andrej Babiš opravdu poctivě objížděl tři měsíce republiku, měl několik set mítinků v obcích a na vesnicích. Dělal to nejen s úmyslem podpořit hnutí v komunálních a senátních volbách, ale také si otestoval před prezidentskými volbami, jestli má, nebo nemá šanci,“ analyzuje Rouček. „Myslím si, že mu to vychází tak, že má pořád podporu asi třiceti procent. Koneckonců, ukazují to i průzkumy, a to jak pro hnutí, tak pro něho. Dlouhodobě vítězí v prvním kole, ale ne po druhém. Slyšíme ve výrocích posledních dnů, že by chtěl být znovu premiérem. Samozřejmě, popírá, co řekl před rokem. Je to dilema, které si Andrej Babiš musí rozhodnout. Ale jak je vidět, ve druhém kole nemá šanci, a to bude zásadní pro jeho rozhodnutí. Počkejme na 28. říjen,“ míní Rouček.

Vedení automobilky Volkswagen, největšího evropského výrobce automobilů, ve čtvrtek uvedlo, že přesun výroby je jednou z možností, pokud nedostatek plynu potrvá i po skončení letošní zimy. A jestli se podaří udržet v Česku klíčové výrobce? „Podaří. Volkswagen má v České republice moderní kapacity, nemá problém s efektivitou výroby, je to v německé blízkosti,“ říká Rouček.

Druhá otázka je, jak bude Česká republika schopná reflektovat trendy, které se týkají elektromobily. Volkswagen předpokládá, že v roce 2030 už jeho výroba bude představovat ze 70 % elektroauta. „Potřebujeme továrny na baterie. A tady začíná být problém. Volkswagen si vyhlédnul lokalitu u Plzně, jenže místní odporují. Je potřeba, aby stát, místní politici, co nejdříve učinili potřebné rozhodnutí,“ upozorňuje Rouček.

„Mimochodem, v Maďarsku už Číňané takovou továrnu na výrobu gigabaterií stavějí. Česká republika je z velké části závislá na výrobě automobilů, ta zaměstnává přes sto tisíc lidí. Jestli toto chceme udržet, musíme se přizpůsobit celosvětovým trendům. Vytvořit podmínky, aby výroba včetně elektrobaterií mohla pokračovat. Pokud bychom nebyli dostatečně rychlí, opravdu by hrozilo, že se výroba může přesunout,“ uzavírá Rouček.

