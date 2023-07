Pád vlády v Nizozemsku. Dobrého přítele Zelenského položila migrace

reklama

Vláda nizozemského premiéra Marka Rutteho po roce a půl své existence padá. Čtyři koaliční strany se nedokázali shodnout na podobě migrační politiky. BBC připomněla, že Rutteho konzervativní strana VVD se snažila omezit příliv žadatelů o azyl po loňském sporu o přeplněná migrační centra.

„Tento týden se pan Rutte pokusil prosadit plán, který zahrnoval omezení počtu příbuzných válečných uprchlíků, kterým bude povolen stup do Nizozemska, na pouhých 200 osob měsíčně. Menší koaliční partneři Křesťanská unie, strana podporující rodinu, a sociálně liberální D66 však byli silně proti.

Předčasné volby proběhnou pravděpodobně letos na podzim, tedy za několik týdnů.

Rutte vládl s různými koaličním stranami nepřetržitě od roku 2010.

Od počátku ruské agrese na Ukrajině v únoru se Rutte postavil jasně na stranu

apadené země a oceňoval nejen práci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého při návštěvě Nizozemí v květnu letošního roku označil za statečného a odvážného muže, který se stal symbolem toho, co dokáže země a její obyvatelé, když bojují za svou existenci, svobodu a budoucnost. Všichni vás za to obdivujeme“.

„Toto je nespravedlivá válka proti všemu, co zastáváme. Je to válka proti svobodě, demokracii a právnímu státu v naší části světa. Proto stojíme na straně ukrajinského lidu a proto můžete počítat s naší neochvějnou podporou. Rusko nemůže tuto válku vyhrát a musí se zodpovídat za všechny zločiny agrese a bezpráví, které v této strašlivé válce den za dnem páchá na obyvatelích Ukrajiny. Kde jinde bychom se tedy měli sejít než zde v Haagu, právním hlavním městě světa. Od sestřelení letu MH17 v Nizozemsku víme, že spravedlnost nepřichází automaticky,“ prohlásil v květnu 2023 Rutte.

V obdobném projevu z ledna 2023 varoval, že pokud by Rusko uspělo v Evropě, tento svůj úspěch by využilo v akci proti USA, což by narušilo dnešní mezinárodní model. Z toho podle Rutteho plyne, že je bytostným zájmem USA angažovat se v pomoci Ukrajině v její obraně před ruskou invazí. USA mají na válce na Ukrajině přímý zájem - pokud by totiž Rusko získalo oporu v Evropě, okamžitě by to ovlivnilo kolektivní bezpečnost a ochranu Spojených států“ nechal se slyšet končící nizozemský premiér.

V únoru 2023 Rutte vyrazil do Kyjeva, kde jednal nejen se Zelenským.

„A jako vždy se jedná o smysluplná a silná jednání. Jsem vám za to velmi vděčný. Ukrajina má Nizozemsku za co děkovat: společnosti, vládě, parlamentu. Je to podpora našeho státu a osobní vedení premiéra, a to je povzbudivé," řekl ukrajinský prezident na adresu šéfa nizozemské vlády během společného setkání se zástupci médií po jednání v Kyjevě.

Jen v roce 2023 vyčlenilo Nizozemsko na tento účel finanční podporu ve výši přibližně 2,5 miliardy eur. Vedle toho poděkoval Zelenskyj za to, že se nizozemská vláda rozhodla Ukrajině poskytnout i tanky Leopard. V neposlední řadě Zelenskyj poděkoval i za nizozemské snahy připravit mezinárodní tribunál pro ruské válečné zločince.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

