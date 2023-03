Padající banky, zdražování: Jídlo bude, energie, bydlení. Ale líp už ne

reklama

Rok 2019 byl vrcholem blahobytu, řekl už před lety v rozhovoru pro podcast 1% hlavní zakladatel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič, nejbohatší Čech roku 2022. Za svými slovy si doteď stojí, potvrdila se. Na Twitteru ukazuje, co ekonomiku čeká v budoucnu.

Kdyz jsem pred lety udelal tu chybu a dal rozhovor do podcastu 1% s @cermak rekl jsem ze rok 2019 byl vrchol blahobytu a rozezranosti...



Dostal jsem sodu, ale...



...mel jsem pravdu



Co nas ceka?



ctete vlakno ???????????????? — Ivo Lukacovic (@ilblog) March 22, 2023

„Do ekonomik se od roku 2008 sypaly levné peníze (záporná úroková sazba je podle mého skromného názoru normální krádež) a státy si na ně zvykly jako na heroin,“ píše. Pokud se něco nezmění, dvouciferná inflace bude trendem i nadále. Pro nižší inflaci je podle Lukačoviče třeba zvýšit daně, aby státy dostaly šanci vyrovnat své rozpočty.

Problémem se může stát až zjištění, že některé služby, na které si lidé po skokovém zlepšení kvality života po druhé světové válce zvykli, si nebude stát moci dovolit. Kvalita života se mimo jiné zlepšila i díky zvyšování produktivity práce především díky novým technologiím, jejichž příliv se v dnešní době již snižuje.

„Navíc nás čeká dekarbonizace,“ připomíná a dodává, že dřívější aktivity, levné kvůli fosilním palivům, a „tím, že jsme na přírodu vysoka sr…“, vyjdou nyní dráž. Pokud nicméně nedojde k další katastrofě, jídla, energie i bydlení předpovídá Lukačovič dostatek. Vše zakončuje slovy, že rok 2019 se už nevrátí.

Fotogalerie: - O cenách potravin

Česká ekonomka a blogerka Markéta Šichtařová ve videu na YouTube českou veřejnost informuje o stavu bankovnictví. „Největší švýcarská banka UBS přebírá Credit Suisse. To znamená, že velké banky nepadají a vklady jsou zachráněné… Jenže tak to úplně nefunguje,“ zahajuje video a zmiňuje, že akcie Credit Suisse padaly 21. 3. o 60 %, padaly i akcie UBS, která „problémovou banku“ přebírá, a to o 10 %. Šichtařová tvrdí, že to značí, že investoři vnímají převzetí UBS jako oslabení.

Hlavním důvodem pro nezastavitelný pokles akcií bank je podle Šichtařové kapitál Tier 1 – druh kapitálu používaný pro regulatorní důvody, který stojí nad akciemi. „Podle kapitálové struktury, kdyby se banka dostala do problémů – což se v tomto případě dostala – by nejprve měli tratit akcionáři a teprve až na druhém místě by měli tratit investoři, kteří nakoupili dluhopisy spadající do kategorie Tier 1,“ vysvětluje. Švýcarský regulátor se však nyní rozhodl to udělat trochu jinak. „Ti, kdo investují do dluhopisů spadajících do skupiny Tier 1 u Credit Suisse, nedostanou zpátky ani frank,“ uvádí Šichtařová. Toto rozhodnutí švýcarského regulátora zničilo důvěru v bankovnictví a tato důvěra zůstává neobnovena. I kvůli tomu dále padají akcie.

Čemu ovšem problémy v bankovnictví napomáhají, jsou alternativní investice. Cena bitcoinu se v posledních dnech zvýšila o třicet procent a cena zlata také dále roste. Za tímto růstem stojí i situace v USA. Americká centrální banka FED přišla s programem pro obchodní banky na jejich záchranu. „Je to program, který nabízí velmi výhodné půjčky bankám, které jsou v problémech s likviditou. Tenhle program není ničím jiným než dalším pumpováním peněz do oběhu,“ a to je podle slov Šichtařové jednoznačně proinflační chování. Ze strachu ze stále větší inflace se tak investoři uchylují k nákupu zlata a bitcoinu.

Psali jsme: Padající banky: „Domek z karet. Už nevěřím“ Temně z USA Týden padajících bank: Nikdo z evropských politiků netuší, která bije, obává se Šichtařová Vladimír Pikora: Krize bankovního sektoru nekončí Záchrana Credit Suisse v neděli večer. Hrozil průšvih, který by dopadl i na nás

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.