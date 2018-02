Padla facka na sále. A polili ho minerálkou. V Praze si politici málem dali přes držku

Vše začalo vystoupením zastupitele Dana Richtera. Ten byl zvolen na kandidátce hnutí Občané za spokojené bydlení, ovšem velmi rychle po volbách se se svými kolegy rozhádal a nyní v zastupitelstvu funguje jako zcela neřiditelný solitér. Jak píše Týden.cz, v tomto volebním období je na zastupitelstvu znám především slovními potyčkami s mnoha zastupiteli, zejména pak s bývalými kolegy z klubu, ve kterých neváhá použít ostřejší slova.

Richter, který se na celorepublikové úrovni proslavil v roce 2014 tvrzením, že zná místo pádu zmizelého a dodnes nenalezeného letadla malajsijských aerolinií, je na zastupitelstvu Prahy 2 „známou firmou“. Nejen díky svým řečnickým exhibicím, ale rovněž díky až neuvěřitelnému množství žalob a jiných podání, které za necelé čtyři roky ve funkci podal na své kolegy. Vrcholem byla v loňském roce žaloba k mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde žaloval kompletní vedení městské části, které jej prý vydírá.

Průběh pondělního jednání popsal webu Týden.cz jeden ze zastupitelů takto: „Richter si vzal slovo a příšerně nadával všem, načež řada zastupitelů jako obvykle při jeho výlevech odešla do předsálí“. Vystoupení prý bylo i na Richterovy poměry mimořádné, o jedné ze svých bývalých kolegyň z hnutí OSB dokonce na mikrofon několikrát pronesl, že je „kurva“. V sále následně propukl zmatek, ve kterém měl jeden z kolegů napadené zastupitelky „ztrestat“ zastupitele Richtera tím, že mu začal lít vodu ze skleničky na hlavu.

Následně se začali do sálu vracet zastupitelé, kteří při Richterově show demonstrativně odešli, což vřavu ještě zesílilo. V nastalém zmatku se měla k Richterovi přitočit radní za ODS Alexandra Udženija, první místopředsedkyně strany, a „ztrestat“ jej pohlavkem. Incident zastupitelé zaregistrovali a podle svědků měli reagovat na čin radní ODS potleskem.

Udženija se následně po dotazu novinářů k napadení kolegy přihlásila: „Ke včerejšímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy. Pan Richter dlouhodobě lživě dehonestuje naši paní starostku Černochovou a přihlížet tomu, jak někdo vulgárně uráží bývalou stranickou kolegyni na jednání zastupitelstva, před diváky a na půdě radnice, s prominutím do kurev, prostě nebudu. Ano, dala jsem mu výchovnou facku a víte, co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase.“

Zastupitel Richter okamžitě sepsal stížnost, kterou podal místní přestupkové komisi. Čin popsal jako „napadení ze zálohy fackou na tvář“ a radní Udženiji přičetl i „polití vodou na zádech a hlavě“. Zdůraznil, že její chování bylo zcela bezdůvodné, protože o ní ve svém projevu vůbec nemluvil. Až poté, co vše k přestupkové komisi podal, si začal zjišťovat fakta a zjistil, že polití minerálkou nemá na svědomí radní Udženija, ale jeho „kolega“ z OSB Martin Jírovec.

Sám Richter následně novinářům potvrdil, že podal stížnost na radní Udženiju pro fyzické napadení. „Žádám také, aby byla podrobena důkladnému psychiatrickému vyšetření a dále žádám, aby jí Policie ČR odebrala zbraň, pokud nějakou, podobně jako starostka Černochová, legálně drží. Jako zastupitel MČ Praha 2 se cítím být jejím jednáním ohrožen na svém životě,“ dodal zastupitel.

Jeho bývalá kolegyně Michaela Mazancová, která působí jako místostarostka, je podle svých slov terčem útoků zastupitele Richtera dlouhodobě. Mimo záznam prý prozradila, že zastupitel už se ve svých útocích zaměřil nejen na ni, ale i na její rodinu a širší příbuzenstvo.

Ostatní zastupitelé očekávají, že pondělní incident bude mít pokračování. „Náš kolega rád dohrává i věci, co se nestaly, natož takovou šou,“ prozradil jeden z nich.

Když se text o „veselém“ pondělním zastupitelstvu objevil na veřejnosti, komentovala jej i Jana Černochová, starostka druhého pražského obvodu: „Asi každé zastupitelstvo má obecního blázna, ale tohle je hodně speciální kus! Trestní oznámení už podal na půl republiky, svoje stížnosti rozesílá od Bílého domu až po neziskovky všeho míra a poslance Parlamentu ČR“. Ona sama už je prý zvyklá, že od Richtera pravidelně slýchá, že je „dojičkou kapitalismu“ či „hlavou dvojkové mafie“, ovšem pondělní útok na její kolegyni prý svou vulgaritou překonává vše, co kdy v politice slyšela.

„Na dvojce jsme prostě amazonky, které nebudou klopit oči, když se někdo chová jako primitivní dobytek! Padla zasloužená facka na sále a já děkuju Sandře za to, že to udělala!“ zakončila své vyjádření oceněním stranické kolegyně.

Černochovou v diskusi pod jejím facebookovým příspěvkem podpořil i Radim Perlín, další ze zastupitelů. „Zastupitel Richter ztratil již dávno poslední zbytky sebeúcty a na každém zastupitelstvu mluví jako dlaždič z III. nápravné skupiny,“ potvrdil. Bizarní podle Perlína je, že pan Richter své vulgární příspěvky musí mít předem připravené a čte je z papíru, protože pronést projev spatra není schopen.

autor: jav