Padla na nás pohroma, vzdychá Zdeněk Svěrák. Putinova kybernetická válka. Ale až se naštvou studenti, tak vyjedou jako blaničtí

Dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák se v rozhovoru pro Deník N svěřil, jak prožíval revoluční listopadové události před třiceti lety a jak se na současnou situaci u nás dívá dnes. Tenkrát prý netušil, že na nás „padne pohroma“, kterou prožíváme. Demokratické instituce dle Svěráka nefungují a technologie se zneužívají k „matení myslí milionů lidí“. „Je to především Putinova úspěšná kybernetická válka,“ varuje dramatik, podle něhož je u nás ohrožena i justice. Naději vkládá do studentů a mladých lidí. „Ti, když se naštvou, krásně zaplní náměstí i přilehlé ulice,“ prorokuje. A padlo i téma, zda demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek jsou placené multimiliardářem Georgem Sorosem, či co by udělal, kdyby se prezident Miloš Zeman rozhodl udělit mu státní vyznamenání.

Svěrák během rozhovoru vzpomínal na průběh listopadových událostí roku 1989. Umělec vzpomenul, že během onoho roku cítili stále strach z možného zásahu armády, policie či Lidových milicí do revolučních událostí.

To, co se v Praze děje, pak Svěrák líčil i v jiných částech republiky, aby na stranu protestujících získal i veřejnost mimo hlavní město, která ještě o demonstracích nevěděla. K tomuto objíždění měst přitom využíval Havlova ojetého Golfu. „Estébákům trvalo půl roku, než mě přestali sledovat, než jim došlo, že mi jen prodal auto,“ podotýká.

S Havlem ho spojovalo nejen vlastnictví téhož automobilu, ale taktéž petice za propuštění pozdějšího prezidenta z vězení. Tu Svěrák podepsal v roce 1989, dostala se k němu od textaře Ivo Fišera. „Bylo to osvobozující,“ říká s tím, že tak došlo k jeho „napřímení“, jelikož předtím proti tehdejšímu režimu příliš aktivně nevystupoval.

Nezůstal však jen u demonstrací proběhlých před třiceti lety. Došlo i na tu letošní – na Letné, při které v červnu vystoupil s Jaroslavem Uhlířem. Demonstranti na Letné prý dobře vědí, proti čemu demonstrují, nejsou však již jednotní v tom, co by chtěli. „Díky tomu, že není přesně specifikován program, jich může přijít tolik,“ tvrdí Svěrák. Hojný počet demonstrantů tak spojuje jen společný zájem, nejedná se prý o peněžní odměnu. „Připadá mi jen zvláštní, jak snadno věří tomu, že jsou ty statisíce lidí placení třeba Sorosem. Kolik by to muselo být peněz?!“ podivuje se.

Sám se poté setkal s názory, že dav byl placený, na to odpovídá, že zadarmo tak byli nejen protestující, ale i on sám bez odměny účinkoval. „To je ze všeho nejsmutnější. Jít někam zadarmo jen proto, abych projevil svůj občanský názor, je nepochopitelné,“ teskní.

Při revolučních událostech prý vůbec netušil, že „na nás padne pohroma, kterou asi prožíváme teď a se kterou si nevíme rady“. A šokoval, demokratické instituce podle Svěráka v podstatě nefungují. „Místo tradičních stran se objevila hnutí. Nebo si spíš firmy daly do názvu hnutí. Jejich poslanci nehlasují podle svého svědomí, ale podle toho, jak nařídí vůdce. A když se spojí s podobnými, nedají se přehlasovat. I když máme svobodné volby, možná už dávno všichni žijeme tak, jak si oligarchové přejí,“ vysvětlil.

„Když se setká čirý populismus s informačními technologiemi, je to smrtící zbraň,“ přikládá s tím, se za pomoci technologií dějí obří manipulace. Odkazuje tak na knihu Timothy Snyderse, který v knize Cesta k nesvobodě popsal, jakou roli sehrála kybernetická válka v brexitu, při volbě Trumpa a jaký vliv má v Evropské unii. Svěrák varuje, že to je především „Putinova úspěšná kybernetická válka“. „Potřebuje rozdrobit Evropskou unii a daří se mu to bez jediného výstřelu. Mění mínění lidí, aniž by kamkoliv musel se svými vojsky,“ doplnil.

Odborníci při volebních kampaních mají podle herce cílit hlavně na staré lidi. „Ti mají i na dobu totality milé vzpomínky, byli přece mladí,“ říká.

Kromě hrozby od Putina a moderních technologií máme čelit i možné justiční krizi a to s ohledem na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. „Už se stala ta legrace, že trestně stíhaný premiér rozhodl, že vymění ministra spravedlnosti,“ referuje Svěrák, co jej nadmulo k pozornosti. Pořád prý ještě věří, že „všichni státní zástupci netančí, jak někdo na ministerstvu píská“ a naděje také podle něj ještě nezmizela, zbývá totiž „druhý Zeman“. Naráží tím na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Svěráka zejména mělo ranit, jaké množství hlasů získala strana SPD Tomia Okamury, „jejímž cílem je vyvést nás ze svazku Evropské unie“.

Naději teď již vkládá především do studentů a mladých lidí. „To je velká síla, bezvadná. Navíc ještě nemají rodiny a hypotéky, takže nemusí mít tyhle strachy. A ti, když se naštvou, krásně zaplní náměstí i přilehlé ulice. Navíc se dovedou zorganizovat. Čili když bude nejhůř, věřím na ně jako na blanické rytíře,“ míní.

A pak Svěrák vyplísnil i prezidenta. „Prezident republiky porušuje ústavu, na kterou přísahal. Nebo prohlásí, že Ferdinand Peroutka napsal text o Hitlerovi gentlemanovi, odborníci to zpochybní, a on tři roky hledá, kde to ten Peroutka napsal. A když to nenajde, není schopen se omluvit a říct, že se zmýlil. Už nevím, co by měl prezident udělat, aby se lidi probudili,“ pokračoval. Kdyby mu prý současný prezident udělil státní vyznamenání, tak si pro něj ani nepřijde. „Ale já už ho naštěstí dostal. Od Havla. A šel jsem si pro ně rád,“ dodal držitel Medaile Za zásluhy III. stupně.

