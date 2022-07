Pak mi ji píchnul. Začalo peklo. O covid očkování padlo nové svědectví

reklama

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3880 lidí

Ale když mu byla podána první dávka, tak „začal kolotoč“. Do minuty po očkování dostal zimnici, špatně se mu dýchalo, rozbolela ho hlava, stoupl mu tlak i tepová frekvence a viděl dvojmo. Následovala ztráta vědomí. Jeho stav se stabilizoval až za hodinu, hodinu a půl, po kterých lékaři usoudili, že může jít domů. Orság se dožadoval potvrzení, že se mu po aplikování vakcíny udělalo špatně. Ale nepochodil.

Asi za osm dní začaly další příznaky, teplota okolo 38 stupňů Celsia, bolesti hlavy, točení hlavy, dvojité vidění. „Asi jako kdybyste měli chřipku, ale silnější,“ popsal symptomy. Tyto symptomy pak během dalších dvou týdnů ustoupily a Orság se vydal na služební cestu. Už při ní ale cítil, že jeho stav je jiný než předtím.

Po měsíci se dostavil na druhou dávku. Službu měla doktorka, která ho křísila po prvním očkování. A ta dle jeho výpovědi řekla, že ho na Slovensku nikdo nenaočkuje, protože měl negativní reakci. Ovšem inženýr se dožadoval potvrzení, že ho tedy nikdo očkovat nebude, aby měl zdůvodnění, proč na něho nemají platit restrikce. Ovšem opět nedostal nic a s doktorkou se kvůli tomu pohádal, dokonce na něj volali zaměstnance bezpečnostní služby.

O dva týdny později mu však dorazila SMS, že se může jít očkovat. Tak šel. Lékařka měla opět řeči, ale na místě byl i lékař, který usoudil, že se očkovat může. „Ani jsem se nenadál, už mi ji píchnul,“ řekl Orság. Pak dotyčný lékař zjistil, že zapomněli dát očkovanému podepsat formulář, že souhlasí, takže mu ho předložil a inženýr podepsal. „Pak jsem šel domů a nastalo peklo na zemi,“ svěřil se.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Bez většího důvodu mu najednou začalo velmi rychle bít srdce, ztrácel kontrolu nad tělem. „Vstal jsem z postele, šel jsem na WC, doma v bytě. Než jsem tam došel, tak jsem se ocitl na zemi. Bylo to jako sci-fi, ležíte na zemi, silou vůle ho nemůžete vůbec ovládat, ale jste při vědomí. Dokonce mi selhávalo i dýchání,“ popsal nežádoucí následky, které začaly po očkování. A tyto příhody se mu dle výpovědi děly až stokrát i stopadesátkrát za den. Někdy trvaly jen pár sekund, někdy ale i minutu nebo dvě. „Já jsem od toho dne nebyl schopný být sám v bytě, protože mi zaskakovalo jídlo, ztrácel jsem kontrolu nad hltanem,“ uvedl a dodal, že omdlel, když šel 15 metrů vynést koš.

Navíc ho 24 hodin denně bolela hlava. „Jako kdyby vám vybuchl mozek,“ popsal intenzitu Orság. Měl i závratě a dokonce jednou při hovoru s klienty zapomněl, jak se mluví anglicky, taková byla jeho dezorientace.

Lékaři, za kterými se vydal, prý jeho problémy ignorovali a do zprávy psali „psychické problémy“. Až na jednoho neurologa, který mu skutečně začal pomáhat. Mimo jiné zkolaboval i před ním, když lékař zkoušel test s polohou hlavy. Ostatní lékaři prý měli strach se jeho příznaky zabývat. Kromě toho mu i jeho vakcinanci podporující kardiolog zatajil, že měl zánět myokardu.

Jeho stav se zlepšil poté, co začal brát léky doporučené americkou aliancí FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance). Uvádí, že je na 95 % původního stavu. Vedlejší účinky pak nakonec nahlásil na slovenský SÚKL osobně, protože žádný lékař se k tomu neměl.

Hněv na ty, kteří mu odmítli pomoct, už ho přešel. Nicméně, pokud existuje spravedlnost, tak se jim to vrátí. „To není možné, aby to zůstalo jen tak,“ řekl a dodal, že nejde o ty, kteří nepomáhali, ale také o ty, kteří toto organizovali a udělali si z toho stroj na tištění peněz. Je velmi zklamán z vlády i z lékařů, kteří očkování propagovali. Netvrdí, že vakcína je škodlivá pro každého. Ale trvá si na tom, že jsou zde lidé, kteří mají diagnózy, po kterých pro ně může být vakcína i smrtelná.

Fotogalerie: - Setkání prezidentů

„Vemte si, že jsem po první vakcíně zkolaboval. Když jsem to probral s kolegy z Jordánska, ti nechápali, jak jsem mohl být po té první dávce očkovaný. Co to jsme za stát, když očkujeme takové stavy. Tak nechápu toho lékaře, co mi to píchnul, ačkoliv věděl, co jsem zažil. Ale i ta lékařka, která u toho byla a nechala se odbýt,“ řekl Orság a dodal, že to otřáslo jeho důvěrou v lékaře. A teď už věří jen těm, kteří se „chovají jako lidé“. „Pro mě skončila dogmatická víra v bílý plášť. To je prostě pryč,“ prohlásil a naopak věří těm, kteří ho nehodili přes palubu.

Pozastavil se nad tím, že ho nenávidí očkovaní, protože je tzv. antivaxer, ale i neočkovaní, protože se nechal očkovat. Vyzval, aby se tento rozdíl nerozlišoval a dodal, že jeho k očkování v podstatě donutil stát a neměl by pak jak živit rodinu.

A co by vzkázal těm, kteří propagují další vlnu očkování? „Vy, kteří propagujete další vlnu vakcinace si pamatujte jednu věc. Bůh vás bude soudit. Někde uvnitř jsem věřící, ale Bůh vás chraň, jestli to budete dále propagovat. Vy netušíte, co tím okolo sebe způsobujete. Vy tam máte asi nějakou jasnou motivaci, nějaké příkazy. Ale každopádně, já vím, co říkám. Studoval jsem materály, hovořil s lékaři i s vědci, kteří mi to dokázali vysvětlit. Četl jsem studie. A jsem přesvědčen, že to, co činíte, ohrožuje lidstvo. Protože lidé, kteří jsou očkovaní víckrát, já to můžu ukázat na sobě, mají rozbitou imunitu. Jsou náchylnější k nemocem,“ prohlásil Juraj Orság a dodal, že když měl covid v rodině, neočkovaní ho přežili v pohodě a on skoro zemřel.

„Vážení, vy mě chcete zabít? Toto je nepřípustné. My, lidé, kteří víme o rizicích, vám to nedovolíme. To je můj vzkaz vám, kteří propagujete očkování,“ vzkázal.

Psali jsme: Obětuje kariéru za svobodu. Karel Janeček uctil Novaka Djokoviče Škodí. Přímo škodí. Doktor sejmul časté covid-očkování: Nebezpečí Čtvrtá tečka. Na očkování proti chřipce také chodím každý rok, radí Smejkal „Díky, Pfizere.“ Móda hlášení covidu je zpět. Teď ho chytil novinář Kmenta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama