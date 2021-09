Pan Maďar, Slovák žijící v Česku… Akademik Hostomský u Šípa rozbil hračky všem rouškařům

Je to komické, vláda si myslela, že má virus pod kontrolou, ale to v podstatě nejde, tak má pod kontrolou lidi, kteří ji poslouchají. Lví podíl na této poslušnosti mají i média. Takový je realistický pohled na celou covidovou epidemii ředitele Ústavu organické chemie a biochemie při Akademii věd Zdeňka Hostomského, jenž byl hostem páteční talk show Všechnopárty Karla Šípa, která byla zároveň prvním dílem, jehož se po koronavirové pandemii zúčastnili také diváci. Nevyloučil zde, že virus je vážná věc, ale pořád není tak vážná, abychom naši západní civilizaci jen tak zahodili. Vyjádřil přesvědčení, že epidemii v Česku už nemáme.

reklama

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 89% Šlo o náhodu 3% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 3% hlasovalo: 8675 lidí

Rozhovor s Hostomským, který v minulosti působil jako vedoucí výzkumu rakoviny u Pfizeru a dnes vede nejslavnější ústav české Akademie věd, kde byl jeho předchůdcem legendární profesor Karel Holý, se nesl v zábavném a odlehčeném duchu, jak je v tomto pořadu zvykem. Přesto se dotkl vážného tématu, s nímž Česko svádí boj bezmála rok a půl – s nemocí covidem-19. „Jsem bojovník proti strachu,“ připomněl úvodem Karel Šíp jeden z výroků, který jej u biochemika velmi zaujal.

Hostomský svůj zmíněný výrok rozvinul a vrátil se na samý začátek pandemie. Na mysli prý měl strach z Číny a z médií: „Jde o západní civilizaci. Strach z Číny je tu vždy. Najednou se všude na světě lidé zhlédli v tom, že Čína si dovolila kvůli viru vše zavřít, tak si řekli, proč my ne. Čím více se toho dělo, tím víc se v tom politici vyžívali a zavírali. Asi mysleli, že to mají naprosto pod kontrolou.

Do toho všeho vstupovala média, ta samozřejmě musí z něčeho žít, potřebují mít pozornost, aby si lidé kupovali časopisy a sledovali televizi a reklamy,“ řekl, že média celou pandemii jen uměle přiživují. „Čím katastrofičtější zpráva, tím jsou lidi úplně vyvalení,“ parodoval biochemik vyděšené lidi s vykulenýma očima.

Původní zdroj ZDE

„Čím více se tohle dělo, tím více byli lidé povzbuzení, že čím horší zpráva, tím lépe,“ shrnul, jak média dokázala ovlivnit lidské myšlení. „Přišlo mi to naprosto neférové,“ dodal Hostomský. „Virus je vážná věc, ale pořád není tak vážný, abychom naši západní civilizaci jen tak zahodili,“ rozmáchl emotivně rukama.

Moderátor Šíp se pak zajímal o Hostomského nepopulární přístup k nošení ochrany úst. „Říkalo se, že jste jako takový antirouškař...,“ zajímal se o jeho současný postoj. V kontextu toho biochemik zmínil floskuli starosty města New Yorku, se kterým se jinak politicky nemůže ztotožnit: „On ke covidu říkal: ‚Vakcína je ten kanón, ale roušky jsou takové pistolky na hrách.‘ V tom boji s tím virem jsou ty roušky prostě ad libitum,“ mávl doktor rukou, že se roušky přeceňují.

Řeč se stočila také na epidemiologa Rastislava Maďara, kvůli němuž se v rámci nošení roušek cítil být pod tlakem. „Toho jste měl také ve svém pořadu,“ ukázal Hostomský vyčítavě na Šípa a dodal: „Čili máte špatné body,“ konstatoval, načež žertoval nad tím, že Maďar není maďarského původu, ale je to Slovák.

„Maďarovi, který je Slovák, ale žije v Česku, jsem říkal: Proč já, který jsem nemocí prošel a nechal se dvakrát očkovat, mám nosit roušku? Sám říkal, ať to beru jako symbol. Ale já to beru spíše jako symbol strachu a podřízenosti, ani jedno mi není sympatické,“ doplnil.

Své řekl i ke stále omílaným mutacím koronaviru. „I když virus nemutuje až tak moc, opět se v médiích objevují informace o variantě delta, který to trošku kazí... No, tak dobře, tak je tu delta, tak potom bude ypsilon. To není žádný problém!“ rozhodil opět nezainteresovaně rukama.

Virus si nás zkrátka „oťukává“ jako společnost, ale vlády to nechápou – pokračoval doktor: „Ten virus tady chce být... A mně připadá komické, že naše vláda i spousta dalších vlád ve světě si myslí, že mají kontrolu nad šířením toho viru,“ pousmál se Hostomský a nevěřícně se chytl za hlavu.

To vše se opět komicky odráží v médiích, která pak ústy státu varovně hlásají: „Počet nakažených stoupá, musíme šlápnout na brzdu...“ – „Jako odkud to beru, co je to za aroganci?“ nepřestával se uznávaný biochemik podivovat nad tím, jak naivně si všichni myslí, že udělají opatření, a virus odejde.

Vlády zjistily, že se virus ovládá daleko hůř než lidi. Ti poslouchají. „Ten virus se tomu samozřejmě směje. Vlády pak zjistily, že se virus ovládá daleko hůř než ty lidi. Řekli si: ‚Hele, ten virus ovládat, to je těžká věc, ale ty lidi..., ti fakt poslouchají; co jim řekne, to udělají.‘ Virus bude vždy chytřejší,“ popsal, jak v posledních měsících poslušně funguje naše společnost.

Epidemii už v Česku nemáme

„Podívejte, vláda se v červenci rozhodla rozvolnit opatření, ale co se stalo? Virus se rozhodl jít úplně dolů. U nás je to teď téměř, jako kdyby se nic nedělo. My vlastně tu epidemii už teď nemáme. Má teorie je: Co jde rychle nahoru, jde i rychle dolů.

Takže epidemie de facto končí, a my jsme tu díky té velké vlně, co byla před tím, nejenom očkováni, ale z velké části ‚promořeni‘. To tvrdím, kde můžu, ale lidi teď zase naslouchají tomu, co přijde, až se v září otevřou školy,“ svěsil opět svou hlavu do dlaně.

Spolu s nařízením o nošení roušek zmínil zajímavou paralelu z Afghánistánu, kde po odchodu spojeneckých vojsk převzal moc Tálibán. Roušky přirovnal k zahalení, které bude tamním ženám zřejmě vnucováno. „Je to jedna z proher západní civilizace. A stejně, jako tam teď nasadí šaría a ženy budou zahalené, je to úplně stejné, jako by říkali, že je to proto, že v poušti bude písečná bouře, a že to pomáhá. S rouškama to beru ve stejné kategorii. Jsem skeptický vědec, potřebuji nějaké důkazy,“ řekl s tím, že na roušky ani rozestupy žádné důkazy stále nemá.

Na co naopak důkaz má, je již zmíněná vakcinace. „Na to opravdu důkazy mám, ta opravdu funguje,“ řekl s tím, že je ohledně výhledu do budoucna optimista. „Myslím, že základ západní civilizace je, že lidé mají zdravý rozum a mohu se rozhodnout podle svého. Kdo se bojí covidu, ať zůstane doma. Když mluvil ministr zdravotnictví o povolování určitých tanců, říkal jsem si už jen ‚proboha‘. Musí tu být svobodná volba. Lidé by si měli sami zvážit rizika, a nečekat, až co řekne vláda,“ míní Hostomský.

Velmi sympatický je mu proto přístup Velké Británie. „Ten Boris Johnson otevřel vše, a nic se nestalo... Nemějme iluzi, že je to pod kontrolou. Víme přece, co mámě dělat,“ zopakoval ředitel Ústavu organické chemie a biochemie při Akademii věd Zdeněk Hostomský závěrem.

Psali jsme: Odborníci oponují Babišovi s Vojtěchem: Právě teď je čas odhodit respirátory „Johnsona za přístup k epidemii obdivuji. Očkování má znamenat svobodu!" říká biochemik Hostomský Doktor Hostomský: Prodělání covidu bych dal na roveň očkování Covid: Až 10 procent lidí nad 65 let může umřít, varuje vědec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.