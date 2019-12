Pan Michálek by si měl toto dohledat, doporučila pirátovi nová šéfka TOP 09. Jde o Kalouska

Devět stran je moc a TOP 09 by měla zaniknout, řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Myslí si to i nová šéfka topky Markéta Pekarová Adamová? Na to se zeptala moderátorka Emma Smetana v pořadu DVTV.cz.

„Jenom slabí politici si nepřejí konkurenci a silní v ní vidí výzvu. Měli bychom raději spolupracovat, než se takhle přes média častovat. A TOP 09 rozhodně nekončí, jak by si možná mnozí přáli,“ zareagovala Markéta Pekarová Adamová na šéfa pirátských poslanců Michálka. „Možná ta nervozita plyne z toho, že máme po sněmu, a vedení Pekarová Adamová – Czernin plánuje oslovit voliče, kteří k Pirátům odešli, aby se vrátili k TOP 09,“ sdělila Pekarová Adamová.

Piráti jsou podle jejích slov opozicí v opozici. „Pokud chceme porazit toho hlavního, měli bychom se snažit posílit všichni. A nikoliv abychom se takovýmto způsobem do sebe naváželi. To nikomu neprospívá. Jediný, komu to prospívá, je ten, kdo tyto metody používá, to je Andrej Babiš,“ sdělila Pekarová Adamová. Michálek podle ní svým výrokem poukázal na své slabiny.

„Pan Kalousek by měl jít do ústraní. Má dramaticky větší nedůvěru voličů než ostatní politici v této zemi. Dokud bude v klíčové funkci předsedy klubu, opozice nemůže důvěryhodným způsobem fungovat. Té situaci by to hodně pomohlo,“ řekl také Michálek. Co si o tomto výroku myslí Pekarová Adamová?

„Panu Michálkovi bych připomněla, že to byl právě Miroslav Kalousek, který před volbami vyzýval ke sjednocení opozice a říkal několikrát, že kdyby on byl nějakou překážkou, protože mnozí to takto vykládali už tehdy, tak je ochoten nefigurovat v té spolupráci. Pan Michálek by si měl toto dohledat,“ sdělila Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



„Miroslav Kalousek je silná osobnost na politické scéně a my za ním stojíme. Rozhodně si jej nenecháme kádrovat,“ dodala Pekarová Adamová. „Chci se soustředit na to, co prosazujeme pro voliče, a chci na tom spolupracovat třeba i s Piráty,“ sdělila. Nikoho z voličů podle ní nebaví spory mezi politiky a politickými stranami.

Svým jednáním Piráti podle ní posilují hnutí ANO. „Andrej Babiš se musí za břicho popadat. Místo toho, abychom řešili audit a jeho trestní stíhání, Piráti vytvořili mlhu, za kterou se schovává, a jemu to velmi pomáhá,“ podotkla Pekarová Adamová. Ona sama se domnívá, že opozice by měla vyvolat schůzi o nedůvěře vládě, je však v názoru osamocena, ostatní strany chtějí vyčkat na další audity Evropské komise.

K sjednocení vyzývá i spolek Milion chvilek. „Na některých tématech jsme schopni spolupracovat, například tento týden jsme byli velmi jednoduše schopni se shodnout na navýšení platů učitelů. Snažili jsme se o to, aby toto navýšení prohlasovala i SPD, ta nakonec pro toto nehlasovala,“ sdělila Pekarová Adamová. Na čem se však opozice neshodne, jsou otázky životního prostředí, kdy má TOP 09 odlišné názory oproti ODS. „Je to přirozené, jinak bychom nebyli přeci v jiných stranách,“ řekla Pekarová Adamová.

Ona sama by ráda svou stranu dovedla do Strakovy akademie. Za přehnané ambice to nepovažuje. Závěrem tak opětovně vyzvala ostatní strany k vytvoření volební koalice, která by měla šanci uspět.

