Pan Nevím s cenou útěchy. Salvy smíchu nad novým pražským senátorem Drahošem

Jiří Drahoš se stal senátorem hned v prvním kole, hlasovalo pro něj celkem třiapadesát procent voličů. Nad jeho úspěchem prezident Miloš Zeman jen mávl rukou a rovnou se na jeho účet pobavil. „Je to cena útěchy,“ rýpl si Zeman, který prý coby bývalý prognostik čekal úspěch nejen Drahoše, ale i dalších neúspěšných prezidentských kandidátů.

V lednových prezidentských volbách byl Jiří Drahoš největším soupeřem současné hlavy státu Miloše Zemana, do Senátu jej nominovalo hnutí STAN, měl také podporu KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09, připomněla ČTK. „My jsme se dohodli, když jsme uzavírali smlouvu o podpoře, že tuhle otázku budeme řešit až po druhém kole senátních voleb,“ odpověděl Drahoš na otázku, proč není již rozhodnuto, do jakého senátorského klubu vstoupí.

Pro jeho vyjádření se teď někdejšímu šéfovi Akademie mnozí smějí. Legraci si z něj na sociální síti dělá například bývalý hejtman Jihomoravského kraje za ČSSD Michal Hašek. „Rozmáhá se nám tu takový nešvar – jeden kandidát, nyní už politik, kvůli tomu má přezdívku Mr. Nevím,“ vysmíval se Drahošovi ve svém komentáři.

A s podobnou reakcí přišla i známá česká advokátka Klára Samková. „.... Sim vás, až jednou bude něco vědět, tak mě vzbuďte...,“ reagovala na Drahošovu nevědomost o tom, v jakém senátním klubu nakonec skončí.

Informace šířená médii neušla pak ani poslanci Václavu Klausovi ml. (ODS), který ke sdílenému článku s Drahošovým vyjádřením přidal pobavený komentář. „Neví. Pobavilo v neděli,“ smál se poslanec.

Co ale nový senátor Drahoš už přesně ví, je, na co se chce v horní komoře Parlamentu zaměřit. Především prý na problematiku vzdělávání. „Jako dlouholetý vysokoškolský pedagog a člověk, který se zabývá vzděláváním, vidím jako svou prioritu v Senátu určitě vzdělávací systém v České republice. A to nejenom systém základní, střední a vysoká škola, ale celoživotní vzdělávání, zlepšení finanční a mediální gramotnosti populace, vzdělávání seniorů. Všechno to beru jako potřebnou věc,“ uzavřel s tím, že postup už v prvním kole pro něj byl příjemným překvapením, a poděkoval voličům, že mu dali důvěru.

autor: nab