Pan Válek dává rozhovory na počkání, ale s námi nemluví... Babišovy zážitky s budoucím ministrem

„Sešla se znovu rada vlády pro zdravotní rizika. A já bych si dovolil zopakovat historii této rady, která vznikla z mého popudu v červenci roku 2020. Tato rada není rada politiků. V této radě za jedním stolem sedí odborníci, a to integrovaný centrální řídící tým, pan Dušek, ředitel ÚZIS, pan Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, paní Svrčinová, hlavní hygienička, pan Hajdúch, paní Baťová, paní Martina Koziar Vašáková,“ vyjmenoval Babiš úvodem tiskové konference a zmínil i Petra Smejkala, epidemiologa. „Je tam pan Šnajdárek, který je klíčovým člověkem pro organizaci odběrů očkování, všech statistik. Je tam pan Šmehlík, náměstek ředitele VZP, pan Kuba, předseda Asociace krajů, a jsou tam samozřejmě i ministři,“ dodal.

„Proč o tom mluvím? Asi tušíte. Mě skutečně už nebaví ta debata s panem Válkem, kterého jsme zvali opakovaně. A my se hlásíme k té zodpovědnosti, my až do poslední chvíle, když budeme ve funkcích, budeme zodpovědně k tomu přistupovat. My jsme si jenom mysleli, že nová garnitura a pan ministr, nebo příští ministr, který dává každý den rozhovory na počkání, ale s námi nemluví, zkrátka přijde, vyslechne si tento apolitický orgán. Protože pokud se podíváme na ten anticovid tým, tak tam jsou jenom politici, takže mě to mrzí, že tady o tom mluvíme, jsem si myslel, že se můžeme nějak normálně domluvit, nicméně jsem pochopil, že to nejde, ani k tomu slibovanému setkání s tím takzvaným anticovid týmem nedošlo, takže nic se neděje, my samozřejmě jedeme dál a na radě jsme samozřejmě dostali doporučení po debatě. A to je expertní debata, já to jen moderuji, ale experti se vyjadřují a Ministerstvo zdravotnictví následně rozhodne a dává návrh na vládu,“ zmínil postup Babiš.

Hlavní debata je podle něj nyní o očkování. „Jsme rádi, že je takový zvýšený zájem. Budeme evidovat, jestli to je zájem o provakcinaci, nebo je to zájem na tu třetí posilující dávku,“ dodal Babiš. Podle Babiše nyní existují různé návrhy, jak to celé řešit. „Pan Hamáček navrhuje nějaké postupy zaměstnavatelů. Podle toho, jak jsme to diskutovali na vládě, tak ministr zemědělství vůbec to nepřivítal, spíš naopak. Já jsem na to konto svolal mimořádnou tripartitu, abychom měli jasné stanovisko od zaměstnavatelů a samozřejmě odborářů k těm návrhům,“ dodal Babiš, podle něhož je potřeba vyjádření všech aktérů.

„Vláda schválila dvě mimořádná opatření, která se týkají škol. Je to jednak opatření týkající se testování, kde v zásadě prakticky ve stejném režimu, jako bylo to testování prováděno na začátku školního roku, budeme testovat ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu, tedy po prázdninách podzimních. S tím, že byly vydefinovány okresy, které mají vyšší incidenci než 300 na sto tisíc. To byla hranice, která byla stanovena, podle názoru odborníků má smysl tedy to testování provést. Jsou to okresy České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. To jsou tedy okresy, kde proběhne to testování ve dvou vlnách. Pan ministr školství dnes informoval vládu o tom, že už do těchto míst jsou zaváženy testy, které tedy budou aplikovány, vskutku tedy ty antigenní, samoodběrové testy. S tím, že platí, stejně jako na začátku roku školního, že děti, které jsou očkované, případně prodělaly nemoc, se nemusejí testovat, stejně pokud mají výsledek antigenního testu nebo PCR testu z testovacího místa v těch lhůtách, jak jsme je nastavili,“ doplnil informace ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Děti, které se odmítnou testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu školní výuky.

Novinkou je také to, že neočkovaní už nebudou muset po příjezdu z rizikových zemí na mapě cestovatele nastoupit do samoizolace. Zachovány budou povinnost testů a respirátor. Povinnost vyplnit příjezdový formulář lidem zůstane i po 27. říjnu, Ministerstvo zdravotnictví doplní v opatření odůvodnění.

Neočkovaní učitelé pak budou muset od listopadu nosit respirátory při výuce. Výjimku budou mít učitelé ve školkách.

