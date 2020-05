Pan Výborný ostře pálí do vlády a jeho bratr o tom pak rozhoduje jako soudce... Benešová mluvila i o advokátech, co chtějí na krizi vydělat

reklama

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová poskytla rozhovor Novinkám. Tématem byla například opatření vlády na koronavirus. Za tu první reakci vlády, kdy byla podchycena první vlna nákazy, by si prý vláda zasloužila jedničku s hvězdičkou. Všichni se však bojí té druhé vlny, na kterou máme být připraveni.

„Je to úplně nová, neznámá situace, kterou nikdy nikdo neřešil, takže samozřejmě lze očekávat i nějaké ty chyby, nikdo se jim při takových řešeních nemůže vyhnout, ale budeme se samozřejmě snažit je neudělat. Řekla bych, že dobrý úmysl tady převažuje a že v tom nikdo nemůže vidět záludnosti,“ dodala. Uznala též, že chování úřadů se mohlo jevit jako chaotické, jelikož sama situace byla chaotická. Prý je zajímavé, že nejvíce kritizují ty strany, které se v minulosti nijak zvlášť neosvědčily.

„Když jste říkala, že se rozhodovalo za chaotické situace a muselo se vše řešit hned, byla tam nějaká pnutí napříč vládou a koalicí?“ zeptal se redaktor.

„Tříbí se názory. Byla jsem třeba připravená v den, kdy byl vynesen rozsudek Městského soudu v Praze, což bylo také zajímavé načasování, nouzový stav stejně jako ostatní ministři za ANO ukončit. Někomu ale nouzový stav vyhovuje, jak se zdá,“ zněla odpověď.

„Jestli narážíte na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), tak ten prodloužení nouzového stavu vysvětloval tím, že bylo jednodušší nakupovat ochranné pomůcky,“ dodal redaktor Vaculík.

„Tady se názorově neshodneme. A v tu chvíli, kdy on hovořil o potřebě prodloužit nouzový stav, tak městský soud přispěchal se svým rozhodnutím, v ten samý den. Velká náhoda...“ odpověděla ministryně.

Prý však žádné vážné pnutí není a při videokonferencích se nekřičí. Jen je zvláštní to, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předloží občas své dokumenty dvě a půl hodiny po zahájení jednání, díky čemuž nemá nikdo možnost se s navrhovanou legislativou seznámit. Prý si chce prosadit svoje a nectí legislativní pravidla vlády.

Dále dostala ministryně dotaz, zda nebylo chaotické, když se otevřely hobbymarkety, které byly přeplněné, ale stále se na veřejnosti nesměli scházet více než dva lidé. „Musíme ekonomiku za situace, kdy dáváme miliardy navíc, nějak nastartovat. Takže ty kroky lze pochopit, a za to bych vládu neodsuzovala. Ani ty hobbymarkety bych nevyčítala, bylo to na jaře, lidi už toho měli docela plné zuby sedět doma, chtějí si aspoň obdělat zahrádky, takže tady byl podle mě dobrý úmysl, který bude také, jak vidím, po zásluze potrestán. Všechna opatření se úplně nemusí povést,“ odpověděla a dodala, že to již nehodlá dál hodnotit, jelikož se vždy snáze kritizuje.

Co se týče soudů, kdy se téměř všechna soudní řízení, zastavila, tak se již začíná vše vracet do normálu. Prý když se otevřou kadeřnictví, kde je přímý kontakt se zákazníkem, tak soudy mají daleko větší odstup, a proč by tedy nemohly soudit. „Teď jsme tedy v situaci, kdy už soudy nařizují jednání a rozesílají obsílky. Potřebujeme, aby soudy soudily, a ne aby stály, protože by se nakupily nedodělky. Myslím si, že to soudy hravě doženou, když trochu zatopí pod kotly, a že asi nemůžeme čekat nějaké velké prázdniny,“ dodala.

„A nepadne řada žalob v souvislosti se zmíněným rozsudkem Městského soudu v Praze, podle kterého byla řada omezujících opatření nařízena protiprávně na základě nesprávného zákona?“ zazněla otázka. Benešová to však tak dramaticky nevidí. „Navíc je tam podána kasační stížnost. Je to důležitý krok ministra Vojtěcha, že ji podal, protože takováto věc by se měla prohnat kasačním řízením u Nejvyššího správního soudu. A už jsem viděla hodně kasačních stížností, které byly úspěšné.“

„Já jsem postup soudu pochopil tak, že dal žalobci týden, aby upravil a nikoli rozšířil text žaloby, a to kvůli tomu, že se mezitím změnila rozhodnutí vlády,“ namítl Vaculík.

„Ne, já jsem to pochopila tak, že aktivně naváděl navrhovatele, aby svůj návrh změnil tak, že napadá později vydaná opatření, což se mi opravdu nelíbilo. Poslouchala jsem v ČT pořad Události, komentáře, kde vystupoval bratr toho soudce Marek Výborný (poslanec a bývalý předseda opoziční KDU-ČSL, pozn. red.), který tam ostře pálil do vlády,“ reagovala Benešová. „A jeho bratr o tom rozhoduje. To jsou takové divné rodinné vazby. Být na místě toho soudce, tak se z té věci zcela určitě vyloučím s ohledem na poměr k té věci a k osobám. Takže vidím to jako jednostranný přístup soudu a jsem velmi zvědavá, jak tento procesní postup vyhodnotí Nejvyšší správní soud,“ sdělila.

Prý však dopady toho verdiktu již jsou, jelikož se zastavují správní řízení s množstvím lidí, kteří měli nějak porušit vládní nařízení, jelikož však dle soudu bylo nařízení vydáno podle špatného zákona, tak ti lidé údajně nemohou dostávat pokuty. „Budou ještě jiné dopady, například ty žaloby?“ tázal se Vaculík. „Myslím si, že spousta advokátů uvažuje rozumně, ale pak jsou někteří, kteří na tom chtějí vydělat,“ řekla Benešová, prý se mluví o hromadě žalob, sama si však počká na to, jaké doopravdy přijdou.

Poté však Vaculík poznamenal, že své rozhodnutí dal i Ústavní soud, který zamítl jednu ze stížností ohledně vládních opatření. To Benešová potvrdila a vysvětlila, že soud sdělil, že šlo dle soudu o politický akt, který vládě přísluší, a tedy prý uznal námitky právníků Ministerstva zdravotnictví. Souhlasí však s námitkou Ústavního soudu, že vláda měla své opatření dát více do povědomí lidí, nejen formou tiskových konferencí, jež nemohl každý sledovat. Po válce je však prý každý generál.

Dále Benešová sdělila, že podpořila požadavek Vězeňské služby, která chtěla na platy a na výrobu roušek 88 milionů. Vláda to již prý schválila. „Oni potřebují peníze na materiál, protože ve věznicích šijí roušky, ale také začali vyrábět vysoce kvalitní ochranné štíty a ty jejich výrobky chtějí naše zdravotnická zařízení, protože jsou kvalitnější oproti výrobkům, co se sem dovážejí. Jsem připravena za svůj resort ukončit nouzový stav. Ten je prodloužen do 17. května a já další nepotřebuji, a chtěla bych hned po jeho konci uvolnit návštěvy,“ zmínila.

Připomněla, že jsme snad jedinou zemí, která nemá ani jeden zaznamenaný případ nákazy koronavirem ve vězení. „Teď máme spíš problém s černým kašlem, který se vyskytl na Pankráci, a předtím jsme ho měli tuším na Mírově. Ten je naštěstí léčitelný a potlačíme ho. Z koronaviru jsem měla opravdu strach, protože když se podíváte, jak to bylo v Itálii, kde to ve věznicích vysloveně řádilo, a došlo tam dokonce ke vzpourám a dodnes tam nějaké vězně chytají,“ dodala.

